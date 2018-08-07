Как в Германии школьников защищают от сильной жары

В Германии продолжается небывалая жара. Столбик термометра в самых разных частях страны держится на отметке 30 градусов и выше. А в некоторых федеральных землях, в частности, в Рейнланд-Пфальце, Сааре, Гессене и Бремене, во вторую неделю августа начинается новый учебный год. И с особым вниманием за термометром следят по утрам именно школьники: а вдруг освободят от занятий из-за жары? И для кого-то эти надежды сбываются. Так, в один из последних дней мая, особенно знойный, около двух тысяч школьников Люнебурга в Нижней Саксонии и несколько сотен учащихся начальных классов в Бремене и Мекленбурге - Передней Померании остались дома: уроки отменили.

Жара - не стихийное бедствие

Но вообще это в Германии редкость. В случае стихийных бедствий, ураганов, обильных дождей и опасных гроз, а также очень сильных снегопадов школьников обычно освобождают от уроков, но с жарой дело обстоит иначе. В Германии нет единого закона или свода правил, регламентирующего отмену занятий в этом случае. Отдельные федеральные земли сами определяют, когда, кого и в каких случаях освобождать от занятий. Но и это не обязательные правила, а только рекомендации. В конечном счете решение принимают директора школ и учителя.

Причем, чаще всего речь идет не о полной отмене занятий в школе, а об их переносе или сокращении. Скажем, в Бранденбурге в том случае, если термометр показывает в десять часов утра плюс 25 градусов в тени, уроки продолжаются максимум до 12 часов дня. Но только для учащихся 1-8-х классов. Старшеклассникам приходится терпеть до конца. В лучшем случае выпадает последний урок и отменяют уроки физкультуры.

В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия критерии другие. Здесь, согласно директивному письму отдела народного образования, критической границей считаются 27 градусов - но не на улице, а в классном помещении. Если температура поднимается выше этой отметки, то возможны варианты: либо занятия переносят в другой кабинет, либо проводят их на школьном дворе, в тени, либо, если это возможно, в соседнем лесопарке (скажем, урок биологии).

Решение принимают директор школы, завуч или, по согласованию с ними, учитель. Контрольные работы, даже запланированные, в такие дни обычно не пишут, так как работоспособность учащихся в тяжелую жару ниже - что, конечно, скажется на оценках.

Прохладный бетон спасает от жары

В Баварии вместо того, чтобы совсем отменять занятия, в жаркие дни часто сокращают продолжительность уроков: полчаса вместо 45 минут. Строгой температурной границы здесь нет: всё зависит от конкретной школы. Если это современные здания с большими окнами и стеклянным фасадом, то в них, несмотря на жалюзи и тенты, очень жарко при плюс 25-27 градусах на улице. В то время как в школах, построенных, скажем, в 1970-е годы из бетона, еще можно выдержать такую жару. Так, во всяком случае, считают в баварском министерстве просвещения.

В Нижней Саксонии правила отмены занятий в сильную жару для учащихся 1-9-х классов и для гимназистов 10-13-х классов разные. Точнее говоря, для гимназий такая отмена вообще не предусматривается. Считается, что старшеклассники - достаточно взрослые для того, чтобы знать, что в такую жару надо много пить, не выходить в перемену на палящее солнце и так далее. Есть, правда, исключения: если кто-то даже из старших классов плохо переносит жару, он (или она) может в этот день в школу не ходить. Но это касается отдельных гимназистов, а не целых классов.

Как быть родителям?

Еще один важный аспект, который учитывают школы, решая, отменять занятия или нет: что будут делать дети, если уроки отменят. Смогут ли, скажем, работающие родители забрать младших школьников раньше, чем обычно? Смогут ли добраться до дома те учащиеся (как правило, из сельской местности), которых возит специальный школьный автобус, - ведь он ходит только в определенное время?.. Именно поэтому инструкция в земле Северный Рейн - Вестфалия обязывает учителей освобождать от занятий школьников 1-6-х классов только после согласования с родителями. Если же родители не смогут приехать в школу раньше, то дети остаются в группе продленного дня.

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