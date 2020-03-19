Как в Германии спасают осиротевших маленьких зайчат (фото)

Кляйн-Оффензет-Шпарриесхоп • Популяция зайцев-русаков (нем. Feldhasen) в Германии не находится под угрозой, но очень часто малыши остаются сиротами из-за того, что зайчихи попадают под колеса машин или погибают в результате нападения собак, которых хозяева выводят на прогулки без поводков. В свою очередь, сами такие зайчата становятся легкой добычей кошек - как бродячих, так и домашних, которых владельцы выпускают гулять по окрестностям.

Растем и прибавляем в весе

В меню зайчат - молочная смесь и свежие травы

Эти фотографии сделаны на станции защиты диких животных в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в коммуне Кляйн-Оффензет-Шпарриесхоп, где вот так заботятся о вислоухих найденышах. Как отмечает агентство dpa, весной здесь работают, не покладая рук. Кормить нужно специальной смесью четыре раза - днем и один раз - ночью. Чтобы подготовить к жизни в дикой природе, зайчат также подкармливают разными травами, которые собирают на соседнем лугу. Зайцы-русаки употребляют в пищу около семидесяти видов разных растений, но по весне выбор пока не такой большой.

Первые питомцы нового сезона

По одиннадцать зайцев-русаков на квадратный километр

Каждый сезон только на этой станции выхаживают от 40 до 50 таких питомцев. Один из нынешних появился на свет с помощью… кесарева сечения. Беременную зайчиху, доставленную сюда, сбила машина. Она погибла, но зайчонка в результате операции удалось спасти.

Согласно данным Немецкого фонда диких животных (Deutsche Wildtier Stiftung), всего в Германии насчитывается от двух до трех миллионов зайцев-русаков. В среднем - примерно по одиннадцать на квадратный километр. Самая большая плотность - в Северном Рейне - Вестфалии, Саксонии и Гессене.

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