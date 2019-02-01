Как в Берлине реагируют на решение США по ДРСМД

Правительство ФРГ сожалеет о решении США приостановить участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности, но принимает аргументы США. Споры идут о последствиях этого шага.
В Берлине сожалеют о решении США приостановить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но понимают его, соглашаясь с обвинениями в адрес России. "Для нас очевидно, что Россия нарушила этот договор", - заявила канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) в пятницу, 1 февраля, накануне истечения 60-дневного ультиматума, предъявленного США России. Этот срок истекает 2 февраля. Заявление Меркель прозвучало незадолго до того, как в Вашингтоне о решении США официально объявил госсекретарь Майк Помпео.
За три с половиной месяца, прошедших после того, как о намерении выйти из ДРСМД впервые объявил президент США Дональд Трамп, официальная позиция Германии не изменилась. Поменялся лишь тон - если первые реакции были эмоциональными и в некоторых проскальзывал шок, то сейчас оценки стали более сдержанными.
Ранее в НАТО Германия вместе с другими членами альянса поддержала США. Депутат бундестага от правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Юрген Хардт (Jürgen Hardt) в интервью радиостанции Deutschlandfunk 1 февраля предположил, что "главное желание" президента России Владимира - "разделить НАТО в вопросе ракет средней дальности". Политик считает, что таким образом глава Кремля может попытаться сделать то, что СССР не удалось в 1980-е годы.
Берлин надеется на новые переговоры по ДРСМД
Подписанный в 1987 году между США и СССР ДРСМД запрещает ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Эти ракеты считаются особенно опасными из-за очень короткого - несколько минут - времени подлёта. Их ликвидацию в Европе на Западе называют переломным моментом для безопасности континента.
Вашингтон уверен, что условия договора нарушает новая - разработанная, испытанная и, по данным российских СМИ, уже принятая в РФ на вооружение - ракета типа 9М729. Речь идет о ракетах, которые могут запускаться с мобильных систем типа "Искандер". По данным американских СМИ, новая российская ракета может преодолевать расстояние около двух тысяч километров и более. Россия это отвергает. Ультиматум США, касающийся соблюдения положений ДРСМД, Москва игнорирует.
В конце января Минобороны РФ устроило для зарубежных экспертов и журналистов презентацию новой ракеты типа 9М729. Российские военные утверждали, что радиус действия ракеты - 480 километров, что не нарушает ДРСМД. Депутат бундестага Хардт назвал эту презентацию "почти сатирической", поскольку сама ракета показана не была и результаты ее испытаний не были раскрыты.
По условиям ДРСМД, с момента уведомления одной из сторон о выходе из него, наступает шестимесячный срок, в течение которого договор продолжает действовать, а стороны могут вести переговоры. В Берлине надеются использовать это время для поиска решения, сказала Меркель. Хотя недавний опыт не внушает оптимизма. Переговоры в январе 2019 года в рамках Совета НАТО - Россия результатов не дали.
Глава МИД Германии, социал-демократ Хайко Мас (Haiko Maas) встречался с коллегами и в Москве, и в Вашингтоне, но позиции сторон не изменились. В марте Мас планирует провести в Берлине международную конференцию по разоружению, но пока не известно, будет ли на ней обсуждаться судьба ДРСМД. Сейчас среди заявленных тем - соглашения о боевых роботах и кибероружии.
Вернутся ли в Европу ядерные ракеты средней дальности?
Теперь в Германии спорят, какие последствия будет иметь решение США о выходе из ДРСМД. Министр иностранных дел ФРГ Мас в декабре 2018 года выступил против размещения в Европе новых ядерных ракет средней дальности, как это было во времена холодной войны.
Некоторые из ветеранов пацифистского движения в ФРГ, например, социал-демократ Эрхард Эпплер (Erhard Eppler) полагают, что это приведет к новым массовым протестам, как это было в начале 1980-х, когда сотни тысяч протестовали против размещения на территории Западной Германии американских ракет "Першинг-2". Тогда протесты не остановили развертывание ракет. "Я уверен, что если снова будет попытка сделать то, что было в 1980-х, то это вызовет волну протеста не только в Германии, но и во всей Европе", - сказал в беседе с DW 92-летний Эпплер.
Высказывания Маса критикуют представители консервативной ХДС. Замглавы фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Давид Вадефул (Johann David Wadephul) в интервью агентству dpa 1 февраля сказал, что "особого немецкого пути быть не должно". По мнению политика, если Россия не откажется от своих новых ракет, НАТО не должна исключать варианта с размещением новых ракет в Европе.
Примерно в то же время, когда госсекретарь США Помпео объявил о приостановлении участия его страны в ДРСМД, этот вопрос обсуждали в немецком бундестаге. Инициатором выступила оппозиционная Левая партия, которая, помимо прочего, требует вывода американского ядерного оружия с территории Германии. Ранее на фоне возможного объявленного выхода США из ДРСМД похожие требования звучали и от лидеров оппозиционных "зеленых". Представитель партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripur) в одном из недавних интервью призывал подключить к переговорам о спасении ДРСМД Китай.
Немецкий депутат фракции "зеленых" в Европарламенте Клаус Бухнер (Klaus Buchner) назвал выход США из ДРСМД "очень опасным и непродуманным шагом". "Россия не должна безнаказанно нарушать международные договора", - заявил политик в интервью DW. Однако, по его мнению, санкции были бы лучшим ответом, чем выход из договора. Такие действия Вашингтона несут угрозу "глобальной гонки вооружений", считает Бухнер.
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