Как в Берлине отмечали 30-летие падения Берлинской стены

9 ноября в немецкой столице праздновали 30-ю годовщину падения Берлинской стены. Точнее, завершали праздновать. Всю эту неделю в разных районах и памятных местах города проходили мероприятия, приуроченные к этому событию. Например, на площади Александерплатц, на которую 4 ноября 1989 года с протестом против правящего в ГДР режима пришли более полумиллиона человек. Или у бывшей штаб-квартиры "штази", которую в те дни мирным приступом взяли рядовые граждане ГДР.

А центральное политическое мероприятие в эту субботу с участием федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), его зарубежных коллег и канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) проходило в два этапа на территории мемориального комплекса "Бернауэр Штрассе".

Выпрыгнул из окна - и уже на Западе

Это место в Берлине особое. Граница между Восточным и Западным Берлином проходила здесь - так уж исторически сложилось - не по середине улицы, как во всех остальных районах города, а по внешней стене стоявших на одной ее стороне домов.

Пока окна не замуровали, жители домов на Бернауэр штрассе выпрыгивали на Запад.

Дома были на востоке, а тротуар вдоль них - уже на западе. После того, как 13 августа 1961 года власти ГДР границу перекрыли, многие жители из этих домов бежали на запад, просто выпрыгивая из еще не замурованных окон на тротуар, где их встречали западноберлинские полицейские.

От 160-километровой Берлинской стены здесь осталось только около 70 метров. Не сохранились бы и они, если бы 2 октября1990 года - за один день до объединения Германии - власти в тот момент еще Восточного Берлина не объявили этот отрезок границы памятником старины. Позднее здесь было решено создать мемориальный комплекс, открыли музей со смотровой площадкой на крыше, а на месте мешавшей пограничникам ГДР и поэтому взорванной Церкви Примирения построили скромную часовню.

Пять президентов в одном микроавтобусе

Торжественное мероприятие по случаю 30-й годовщины падения Берлинской стены было совсем не помпезным, каким-то будничным, без тщательной режиссуры, проходило под открытым небом у сохранившихся ее фрагментов.

Торжественных речей никто не произносил. Выступали школьники из разных стран, директор мемориального фонда и бывшая правозащитница. Она напомнила, например, о том, что жители ГДР торопились состариться, поскольку только по достижении 65 лет, после выхода на пенсию им разрешали ездить навещать родственников в Западный Берлин и Западную Германию.

Пять президентов "дырявят" Берлинскую стену розами

Президент ФРГ и его коллеги из четырех восточноевропейских стран - Венгрии, Польши, Словакии и Чехии - прибыли на "Бернауэр Штрассе" вместе, на одном микроавтобусе. Штайнмайер, торопливо выходя из автобуса, чуть не упал, а пожилому чеху Милошу Земану помогли спуститься на тротуар телохранители.

"Без мужества и воли к свободе поляков и венгров, чехов и словаков были бы невозможны ни мирные революции в Восточной Европе, ни объединение Германии", - сказал Штайнмайер, открывая на территории мемориала памятник вкладу этих четырех государств в преодоление "железного занавеса" и объединение Европы.

Позднее, выступая на обеде в честь своих гостей во дворце Бельвю, он отметил также роль Вашингтона и Москвы. "Без большой поддержки из Вашингтона, но и без смелых и человечных решений Михаила Горбачева история не пошла бы таким счастливым и мирным путем, - сказал Штайнмайер. - Мы этого не забыли и не забудем".

Розы в стене и селфи канцлера

Закрывая церемонию у фрагментов Берлинской стены, директор музея предложил всем ее участникам "продырявить эту стену розами", которые все приглашенные получили на входе в мемориальный комплекс. Первыми в щели между бетонными плитами вставили свои розы пять президентов, за ними канцлер, председатели бундестага и бундесрата, правящий бургомистр Берлина, а также прочие официальные и неофициальные гости мероприятия, среди которых было особенно много молодых людей.

По пути в часовню Меркель позировала для селфи

Пять президентов после этого отбыли на обед во дворец Бельвю, а все остальные направились в часовню Примирения, где проходил второй этап торжественной церемонии по случаю 30-летия падения Берлинской стены. До часовни - всего пара сотен метров. Но шла процессия долго. Ангела Меркель то и дело останавливалась, чтобы пожать руки стоявшим за ограждение берлинцам или попозировать с ними для селфи.

В неотапливаемой часовне (все сидели в пальто или куртках) атмосфера была камерной. Священники читали псалмы и молитвы, снова выступали школьники из разных европейских стран, в том числе, из Украины, песню о свободе спел под гитару чешский бард и бывший правозащитник Ярослав Хутка.

9 ноября - судьбоносный день в немецкой истории

На месте взорванной в 1985 году церкви Примирения теперь скромная часовня

Меркель, сняв предварительно пальто, тоже выступила с небольшой речью в часовне. За шесть с небольшим минут она напомнила о взорванной церкви, стоявшей на этом месте до 1985 года, о нарушениях прав человека в бывшей ГДР, о жертвах восточногерманского тоталитарного режима и мирной революции 1989 года. День 9 ноябряканцлер назвала "судьбоносным" для немцев.

Этот день, заявила она, "особенным образов отражает как самые ужасные, так и самые счастливые моменты немецкой истории, этот день напоминает нам о необходимости решительно противостоять ненависти, расизму и антисемитизму". Меркель имела в виду историческое совпадение. 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена, а 9 ноября 1938 года в гитлеровской Германии прошли еврейские погромы, за которыми, напомнила Меркель, последовали преступления нацистов против человечества и Холокост.

Падение Берлинской стены стало началом процесса объединения Европы. Но ценности, на которых она сегодня построена, заявила канцлер, - свобода, демократия, равенство, правовая государственность, соблюдение прав человека - не само собой разумеющееся, их надо вновь и вновь отстаивать.

На выходе из часовни Примирения всем участникам церемонии раздали тонкие церковный свечи. Их зажгли, а потом поставили к оставшимся фрагментам Берлинской стены в память о жертвах раздела Германии. В 1989 году, в ГДР горящие свечи держали в руках участники антиправительственных митингов и демонстраций, они стали символом мирной немецкой революции.

Баренбойм, ди-джей WestBam и президент Штайнмайер

Финальным аккордом, кульминацией торжеств по случаю годовщины падения Берлинской стены стал вечером в субботу народный праздник - с шоу и фейерверком - на площади у Бранденбургских ворот, на который пришли тысячи горожан и гостей столицы. На сцене играл оркестр под управлением музыкального директора Берлинской государственной оперы маэстро Даниэля Баренбойма, позднее музыку ставил известный ди-джей WestBam - один из пионеров техно.

Но вначале к публике обратился президент Штайнмайер. Берлинская стена исчезла раз и навсегда, но в нашей стране возникли новые стены, говорил он, - стены из разочарования, гнева и ненависти, безмолвия и разобщенности. Эти стены незримы, но они все равно разделяют людей. Но если Берлинскую стену возвел неправовой режим, заявил Штайнмайер, то эти мы построили сами, поэтом нам самим их и сносить.

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Где проходила Берлинская стена Тропа вдоль Берлинской стены На протяжении долгих 28 лет Берлинская стена делила город на две части - Восточный и Западный Берлин. В 2019 году исполняется уже 30 лет со времен мирной революции в ГДР и момента падения этого символа холодной войны и раздела Германии. Там, где она раньше проходила, сейчас проложен 160-километровый исторический маршрут - Тропа вдоль Берлинской стены (Berliner Mauerweg).

Где проходила Берлинская стена Мемориальный комплекс Начинать поездку на велосипеде или пеший тур можно в любом месте и не обязательно проделывать весь маршрут целиком или за один раз. Можно выбрать какой-нибудь участок или проходить эту историческую тропу поэтапно. Стартовать можно в центре немецкой столицы, где на улице Бернауэр штрассе находятся мемориал и документационный центр "Берлинская стена".

Где проходила Берлинская стена Где проходила стена Почти шестикилометровый отрезок обозначен здесь такой двойной линией из булыжников, на которой на разных расстояниях друг от друга расположены бронзовые таблички "Берлинская стена 1961-1989" ("Berliner Mauer 1961-1989"). Выше надписи находился Восточный Берлин, ниже - Западный. Это помогает ориентироваться на месте.

Где проходила Берлинская стена Бранденбургские ворота Если от мемориала на Бернауэр штрассе проследовать по тропе в сторону нынешнего правительственного района Митте, маршрут проведет вдоль реки Шпрее мимо Рейхстага до Парижской площади и Бранденбургских ворот. Во времена Берлинской стены ворота находились между двумя частями города, став символом раздела Берлина, а после падения - символом воссоединения Германии.

Где проходила Берлинская стена Чекпойнт Чарли Попасть из одной части города в другую во времена существования Берлинской стены можно было через восемь контрольно-пропускных пунктов. Самый известный из них - Чекпойнт Чарли (КПП "Чарли") на улице Фридрихштрассе. Сейчас здесь можно увидеть реконструкцию 2000 года. Из-за большой популярности этого места атмосфера вокруг больше напоминает туристический "Диснейленд".

Где проходила Берлинская стена Дозорные башни Со стороны ГДР вдоль Берлинской стены было возведено более трехсот дозорных башен, на которых круглосуточно несли дежурство солдаты, готовые открыть огонь на поражение. Стоять оставили лишь три башни. Они находятся под охраной в качестве исторических памятников. Одна из них, возведенная из бетона в 1966 году, расположена около Потсдамской площади и открыта для посещения.

Где проходила Берлинская стена Истсайдская галерея Самый длинный сохранившийся участок Берлинской стены находится в районе Фридрихсхайн - знаменитая Истсайдская галерея (East Side Gallery). После открытия границы эти плиты были разрисованы художниками, став историческим памятником и постоянной галереей под открытым небом. Самым известным граффити здесь является работа Дмитрия Врубеля "Братский поцелуй".

Где проходила Берлинская стена Глиникский мост Большая часть тропы - 110 километров - пролегает вдоль внешней городской границы, проходившей между Западным Берлином и Бранденбургом. Особой достопримечательностью здесь является Глиникский мост через Хафель в районе Потсдама, на котором во времена холодной войны производили обмены агентов и политзаключенных. Одна из таких акций 1962 года легла в основу голливудского фильма "Шпионский мост".

Где проходила Берлинская стена Музей в пограничной башне Исторический маршрут проходит не только по городским районам, но из через пригородные леса, вдоль рек, по лугам и полям. Участки, где Берлинская стена пролегала за чертой города, часто становились местом рискованных попыток жителей ГДР бежать на Запад - например, переплыв через Хафель. Жизни в этих местах во времена существования Cтены посвящен музей в бывшей дозорной башне в Хеннигсдорфе.

Где проходила Берлинская стена Сакура вместо стены Некоторые участки на бывшей границе засадили сакурами. Деревья были подарены жителями Японии, которые тем самым хотели выразить радость в связи с воссоединением Германии. Весной полюбоваться их цветением можно, например, в районе Панков около моста на улице Борнхольмер штрассе, где находился первый КПП, открытый в ночь падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Автор: Анн Термеш, Элизабет Грениэр, Максим Нелюбин

