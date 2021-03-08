Хамство и избиения. Как в Беларуси дискриминируют из-за белорусского языка

"Я живу в Беларуси и говорю по-белорусски, но почти каждый день, когда я выхожу на улицу, я сталкиваюсь из-за этого с дискриминацией. За белорусский язык в стране могут оскорбить и унизить, а также невозможно заключить договор или получить образование", - рассказывает DW активистка Алина Нагорная. Эта ситуация вдохновила девушку написать книгу "Мова 404", где она собрала более 100 реальных историй белорусов, которые столкнулись с трудностями, а иногда и физическим насилием - просто из-за того, что говорят на белорусском языке.

Власти Беларуси не поддерживают белорусский язык

"Этой книгой я хочу показать существование проблемы - как людей дискриминируют из-за языка, причем государственного", - поясняет Нагорная. Сейчас девушка с помощью краудфандинга собирает средства на публикацию книги - за 10 дней удалось собрать 68% от необходимой суммы, что, по мнению активистки, показывает актуальность проблемы для Беларуси.

Впрочем, защищает языковые права белорусов Алина Нагорная уже давно - благодаря усилиям инициативы "Умовы для мовы" ("Условия для языка"), которую она представляет, в Беларуси появились информационные таблички, шильды, на белорусском языке, билеты на общественный транспорт в большинстве городов, а также возможность заключать договор с ЖКХ.

Алина Нагорная

Однако без языковой политики государства, которая, по словам Нагорной, сейчас отсутствует, довольно трудно отстаивать интересы белорусскоязычных людей. Ситуация с белорусским языком в стране с каждым годом ухудшается. Если в 1999 году белорусский язык назвали родным 85,6 % белорусов, то, согласно данным последней переписи 2019 года, - лишь 61,2% населения. Однако доля тех, кто пользуется белорусским языком при общении дома, еще меньше - 28,5% белорусов.

"Сейчас власти вообще ничего не предпринимают, и белорусского языка повсюду становится все меньше - например, с каждый годом все меньше школьников учится по-белорусски. Получается, что белорусский язык в Беларуси выполняет декоративную функцию", - с разочарованием отмечает Алина Нагорная.

За белорусский язык в Беларуси могут избить

Книга "Мова 404" собрала совершенно разные истории белорусов о языковой дискриминации. Алина Нагорная говорит, что каждая история из книги ее трогает, ведь со многими описанными ситуациями она сталкивалась и сама: "Кому-то хамили и требовали "говорить на человеческом языке", отказывались оформлять счет в банке, не брали на работу или увольняли, отказывали в официальных бланках на белорусском языке - это все разные формы дискриминации".

Материалы языкового курса белорусского языка

В качестве примера ежедневной бытовой дискриминации активистка приводит историю минчанки Натальи Альховой. Женщина рассказала, что однажды из-за использования белорусского языка у нее завязалась перепалка с прохожей на улице, а в магазинах и на рынке она постоянно сталкивается с требованием "говорить на нормальном языке".

Кроме того, есть в книги Нагорной и истории с насилием из-за белорусского языка - они связаны с протестами против результатов президентских выборов, которые начались в стране 9 августа прошлого года. Так, художник Алесь Пушкин рассказал DW, что его избивали в изоляторе на улице Окрестина во время первых дней протестов, когда он вышел с плакатами на мирный протест из-за новостей о смерти демонстранта Александра Тарайковского.

"У меня с собой была декларация на белорусском, я там написал, почему иду протестовать - чтобы Лукашенко признал поражение, за новые выборы, возврат к парламентской республике. Я понимал, что меня арестуют, и эту декларацию взял с собой, чтобы на суде показывать, что я шел с мирным протестом", - говорит Пушкин.

Содержание на Окрестина Алесь Пушкин описывает не иначе как пытки, по его словам, людей избивали всю ночь. "В какой-то момент омоновцы нашли мою декларацию, увидели, что она по-белорусски и сказали, что будут бить того, кто ее написал. Омоновец зачитывал ее вслух, и меня сильно избили за это. Другие заключенные даже удивлялись, что меня так сильно и показательно били за белорусский язык".

Белорусскоязычным на Окрестина отказывали в медпомощи

Другой демонстрант, Алесь Толстыко в беседе с DW рассказал, что использование белорусского языка стало причиной, по которой ему отказывали в медицинской помощи во время отбывания "суток" после задержания в октябре на одном из маршей. "Как только я попал на Окрестина, я попросил медицинскую помощь, а мне они сказали, мол, мы вас не понимаем и медиков у нас для вас нет, хотя я видел, что рядом ходила женщина в белом халате".

Однако когда мужчине стало совсем плохо, врач к нему все же пришла. "Но после того, как меня перевели в изолятор в Жодино, ситуация повторилась. На большинство моих просьб отвечали, что пока я не буду говорить на "нормальном" языке, меня тут никто не услышит", - рассказывает Александр Толстыко.

В целом в связи с протестами языковая ситуация в Беларуси особо не поменялась, отмечает Нагорная. "Да, появилось больше людей, которые захотели говорить по-белорусски, но это ничего не меняет по существу, ведь они каждый день сталкиваются с дискриминацией. Нужно переходить на другой уровень и защищать свои права, а это требует много усилий". Говоря о будущем белорусского языка в Беларуси, активистка надеется на улучшение ситуации. "Главное, чтобы люди поняли, зачем им нужен белорусский язык, ведь он приближает нас к независимости".

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