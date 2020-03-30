Как бороться с коронавирусом в России: советы немецкого инфекциониста

Как долго может длиться самоизоляция, и какой опыт, накопленный в Германии, мог бы пригодиться в России? Интервью DW с немецким ученым-медиком.
Россия ужесточает меры по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2: Москва и Московская область, Мурманская и Вологодская области первыми ввели строгий режим самоизоляции. Остальные российские регионы постепенно следуют за ними - к этому местных руководителей призвал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Россия проходит этапы развития эпидемии, которые уже прошла Германия, где жесткие карантинные меры действуют вторую неделю, говорит немецкий профессор медицины Хельмут Хан (Helmut Hahn).
После ухода на пенсию в 2006 году Хан основал и до сих пор возглавляетФорум имени Роберта Коха - Ильи Мечникова (KMF). Организация способствует установлению связей между немецкими и российскими медиками. DW поговорила с Ханом о том, какой опыт, накопленный в Германии в борьбе с коронавирусом, мог бы пригодиться в России.
Инфицированных в Москве больше, чем по официальным данным
Решение ввести строгий режим самоизоляции в Москве и в других российских регионах Хельмут Хан оценивает положительно: "Опыт последних недель показал, что только строгие меры дают желаемый эффект". Тем более что официальные цифры по количеству инфицированных едва ли передают реальную картину распространения вируса в российской столице, говорит ученый. На момент беседы с DW в Москве было зарегистрировано свыше 1200 инфицированных: "Я сомневаюсь в этой цифре. Диагностика COVID-19 зависит от сложной лабораторной технологии PCR. Соответствующих тестов не хватает по всему миру. Вероятно, что и в России возможностей для тестирования не хватает. Так что с уверенностью можно утверждать, что инфицированных больше".
То, что строгие меры введены не во всех регионах, Хан считает вполне допустимым шагом с медицинской точки зрения. Он, в частности, ссылается на опыт китайских властей, которые ввели строгий карантин только в провинции Хубэй.
Какой режим самоизоляции предпочтительнее?
Не все страны прибегают к строгому режиму самоизоляции. Какой вариант лучше? Хельмут Хан считает немецкий вариант удачным: частичный локдаун. Выход на улицу разрешается, причем не только для похода в магазин или аптеку, но и для прогулки на свежем воздухе. Пикники устраивать нельзя, но можно встречаться по двое или гулять со своей семьей.
Шведский вариант с относительно мягкими ограничениями, когда ответственность за самоизоляцию берут на себя прежде всего сами граждане страны, Хан считает особым случаем, едва ли применимым в других странах: "Это страна с низкой плотностью населения, возможности контактов меньше, чем в густонаселенных регионах, таких как Москва или Санкт-Петербург". Идеального рецепта не существует, оговаривается профессор: "Какой вариант был лучше, мы узнаем наверняка, только когда эпидемия закончится".
Коронавирус остановит только коллективный иммунитет
Предотвратить инфицирование не получится, его можно только растянуть во времени, говорит профессор медицины. Хельмут Хан уверен, что эпидемию, по всей вероятности, остановит только появление коллективного иммунитета: "Это означает, что от 70 до 80 процентов жителей страны переболеют вирусом, и у них возникнет иммунитет к этой болезни".
Хан, который долгое время возглавлял институт микробиологии и инфекционной иммунологии в Свободном университете Берлина, напоминает о конечной цели таких мер как самоизоляция: прежде всего это - попытка замедлить рост числа заболеваний, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения. Необходимо сделать все, чтобы избежать повторения трагедии, которая произошла в Италии, где вирус до сегодняшнего дня уже унес больше 10 тысяч жизней.
Больше: коек в реанимации, аппаратов ИВЛ, защитных масок
Профессор Хан входит в рабочую группу по здравоохранению форума "Петербургский диалог" (площадки для развития контактов между РФ и ФРГ. - Ред.). Россия в развитии эпидемии коронавируса, по оценке профессора, на несколько недель отстает от Германии, поэтому немецкий опыт может в России пригодиться. "Наш опыт складывается из трех ключевых компонентов. Первый - соблюдать физическую дистанцию между людьми не менее 2 метров. Второй - вовремя обнаруживать инфицированных и изолировать их. Третий компонент - защита пожилых и наиболее уязвимых". По его словам, данные три меры хорошо зарекомендовали себя.
Главная рекомендация ученого в ситуации начинающейся эпидемии: "Я бы уже сейчас готовился к наплыву пациентов, нуждающихся в срочной интенсивной терапии". По его словам, следует заранее приготовить дополнительные койки для реанимации больных, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и защитные маски. В России, по мнению Хана, достаточно квалифицированный медицинский персонал, но сегодня, говорит он, самое главное - подготовка именно к резкой вспышке заболевания.
Пик COVID-19 в Италии и Испании, возможно, пройден
"Последние цифры из Италии и Испании дают основания полагать, что там эпидемия достигла пика. В Германии, вероятно, еще нет", - сказал в интервью DW Хельмут Хан. Он считает, что через несколько дней появятся данные по Германии, которые дадут лучшее понимание того, что здесь сейчас происходит. Реальная картина становится видна с задержкой - примерно неделя уходит на обработку всех результатов тестов.
Хан полагает, что ограничения в Германии будут сняты постепенно после нескольких недель карантина. После этого он ожидает небольшого и контролируемого роста числа заболеваний. Ученый-инфекционист признает, что режим самоизоляции, решая проблему эпидемиологического взрыва, создает другие. "Конечно, запрет на выход из дома - совершенная катастрофа, и такие меры должны быть настолько короткими, насколько это возможно".
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