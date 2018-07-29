Как белорусские журналисты борются за право на информацию

В белорусском законе "О местном управлении и самоуправлении" четко прописано, что сессии советов депутатов всех уровней должны проводиться открыто и гласно. Такое же требование содержится и к работе председателей исполнительных комитетов. Однако, вопреки законодательству, чиновники на местах лишили журналистов независимых изданий возможности следить за их работой. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) пытается изменить ситуацию.

Право на информацию

Проблема недопуска журналистов и сокрытия от них информации государственными органами остро встала примерно три-четыре года назад, говорит координатор кампании "Право на информацию" БАЖ Юлия Катаржинская. По ее словам, для отказа в общении с представителями СМИ чиновники стали повсеместно использовать процедуру аккредитации, хотя это не регламентировано никакими законами. При этом они даже не потрудились прописать условия для ее получения, используя это понятие как запрет. "По сути, это прихоть власть придержащих и прихоть незаконная", - говорит Юлия Катаржинская.

Юлия Катаржинская

Поэтому в мае нынешнего года было решено дать старт кампании, в ходе которой журналисты, входящие в БАЖ, соглашаясь пройти процедуру аккредитации, массово делали запросы в местные органы власти с просьбой обеспечить их присутствие на заседаниях районных, городских или областных советов депутатов и исполкомов. К этой акции присоединились более десяти городов во всех регионах Беларуси. Некоторые журналисты делали запросы неоднократно. Но в результате никто из них в залы заседаний так и не попал.

Отказы были самые разные, продолжает Юлия Катаржинская, но стало очевидно, что местные власти хотят одного - контролировать журналистов. Большинство ответов содержало сообщение, что всю нужную информацию чиновники публикуют в подконтрольных им государственных газетах. Некоторые города отличились особо: например, в Бресте и райцентре Браслав в Витебской области чиновники скрывали даты своих заседаний, сославшись на их закрытый характер. А наиболее одиозные случаи, вероятно, даже будут рассматриваться в судах.

Вместо заседания - в отделение милиции

Блогер Андрей Паук из райцентра Октябрьский в Гомельской области, известный в Беларуси своими перформансами, подал против местных чиновников иск в суд. Несколько раз он пробовал попасть на заседания исполкома и райсовета, однако получил отказы, основанием которых стало наличие регламента. При этом, говорит блогер, чиновники признают, что регламент не ограничивает право граждан присутствовать на заседаниях.

Андрей Паук

Последнюю попытку понаблюдать за работой чиновников Андрей Паук предпринял на прошлой неделе. На 24 июля было запланировано выездное заседание исполкома в одной из деревень района. Блогер анонсировал прямую видеотрансляцию с этого мероприятия на своих каналах в соцсетях. Но за два часа до начала он был задержан милицией и обвинен в якобы незаконном сотрудничестве без аккредитации МИД с польским телеканалом "Белсат". Основанием стал ранее показанный сюжет, в котором блогер выступал в качестве эксперта. Милиционеры отпустили Андрея Паука только после того, как закончилось выездное заседание.

Говоря о судебных перспективах своего кейса, блогер отмечает, что для журналистского сообщества положительным будет любой исход: чиновники либо наведут порядок, либо покажут, что нарушают собственные законы. Пока прошло предварительное слушание в суде. На разбирательство по сути иска он придет уже с юристами БАЖ, которые будут вести стратегическую тяжбу в интересах всего общества.

Попытка реанимировать мертвые статьи УК

Могилевский корреспондент негосударственной информационной кампании БелаПАН Владимир Лапцевич считает, что причины поведения чиновников нужно искать в политических реалиях Беларуси. Выборы в стране проходят таким образом, что будущие составы советов известны еще до старта избирательной кампании. Руководители исполкомов и вовсе назначаются президентом. Поэтому депутаты, получившие свои мандаты без реальной политической борьбы, просто не понимают своих функций и не хотят, чтобы журналисты становились свидетелями их бездействия.

Владимир Лапцевич

Владимир Лапцевич пробует привлечь чиновников по статье 198 УК "Воспрепятствование журналистской деятельности". "Эта статья мертвая, - поясняет журналист. - За всю историю Беларуси известен лишь один случай ее применения в 2004 году, когда директор бобруйского рынка выбил ногой камеру из рук телеоператора Белтерадиокомпании".

Пока по заявлению Лапцевича сотрудники правоохранительных органов делают все возможное для того, чтобы закрыть дело. В апреле прошлого года его не пустили в зал заседаний администрации Ленинского района Могилева, где проходило собрание одного из гаражных кооперативов, на которое журналиста пригласили недовольные граждане. Представитель районной власти тогда преградил ему дорогу, а после словесной перепалки журналиста принудительно вывели из зала милиционеры, применив к нему физическую силу.

Эта история уже приобрела гротескный характер: шесть раз следователь отказывался возбуждать дело против чиновника, и шесть раз суд и прокуратура становились на сторону журналиста, требуя расследовать инцидент. Следователь даже получил несколько взысканий, но упорно гнет свою линию. "Власти не могут допустить прецедент, чтобы журналист почувствовал себя защищенным статьей УК", - считает Владимир Лапцевич.

Юрист БАЖ Олег Агеев отмечает, что начатая организацией кампания рассчитана примерно на три года. Если суды не встанут на сторону журналистов, и представителей независимых СМИ по-прежнему не будут пускать в залы заседаний, говорит Агеев, все кейсы будут собраны и представлены на встрече с заместителем главы президентской администрации, к которому руководство БАЖ собирается записаться на прием. Также в конце года будут представлены результаты мониторинга открытости белорусских министерств.

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