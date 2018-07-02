Как Австрия в роли председателя ЕС намерена защищать Европу

Среди своих приоритетов Австрия, перенявшая с 1 июля председательство в ЕС, назвала безопасность и миграцию. Тенденция к ужесточению политики в отношении беженцев, скорее всего, продолжится.
С 1 июля председательство в Совете ЕС по ротации перешло к Австрии. Свой полугодовой мандат Вена намерена осуществлять под девизом "Европа, которая защищает". Несмотря на широкий круг вопросов, которые предстоит решить за это время, главным приоритетом австрийского председательства будет миграционная политика.
Момент для этого, с точки зрения Вены, - более чем подходящий. Спор вокруг единой европейской политики в отношении беженцев продолжается. В ФРГ он даже привел к тому, что правящая коалиция под руководством Ангелы Меркель оказалась на грани распада. Страны "Вышеградской четверки" - Чехия, Словакия, Польша и Венгрия - отказываются выполнять договоренности, принятые внутри ЕС по приему и распределению мигрантов. Италия закрывает свои гавани для судов, на борту которых находятся спасенные в Средиземном море беженцы. На последнем саммите ЕС в конце июня страны Евросоюза договорились усилить контроль на внешних границах, но вопрос распределения мигрантов внутри ЕС так и остался без ответа.
Как Австрия будет решать вопрос беженцев
Канцлер Австрии Курц, председатель Европейского совета Туск и премьер Болгарии Борисов на церемонии передачи председательства в Совете ЕС
Ничего удивительного, что на этом фоне свое председательство в ЕС Австрия видит как возможность поставить точку в европейском споревокруг приема и распределения беженцев. Канцлер Себастьян Курц из консервативной "Австрийской народной партии", правящий страной вместе с правопопулистской "Австрийской партией свободы", выступает за жесткий курс в политике по отношению к беженцам и намерен существенно сократить количество прибывающих в Европу мигрантов.
Сам Курц, который на волне миграционного кризиса в 2015 году возглавлял министерство иностранных дел Австрии, уже тогда выступал за то, чтобы ограничить поток мигрантов, прибывающих в страну по так называемому "балканскому маршруту". "Мне кажется, граждане ЕС не без основания устали от того, что все разговоры о миграционном кризисе так и остаются разговорами, но де-факто ничего не меняется", - заявил Курц за несколько дней до начала австрийского председательства.
Frontex и усиление внешних границ ЕС
Австрия делает ставку на укрепление внешних границ Евросоюза и с этой целью планирует существенно расширить полномочия и задачи европейской погранслужбы Frontex. Еврокомиссия уже выступила с предложением выделить 10 тысяч новых служащих Frontex к 2027 году. Однако в Австрии и других странах Евросоюза посчитали, что это слишком долгий срок, поэтому на саммите ЕС в конце июня было принято решение расширить персонал Frontex уже к 2020 году.
Сделать это будет довольно сложно. Последняя попытка пополнить ряды пограничников Frontex 1500 новыми сотрудниками так до конца и не завершена. Правительства стран-членов ЕС не торопятся предоставлять своих служащих для охраны внешних границ. Глава австрийского института международной политики Саския Стахович считает увеличение числа служащих Frontex к 2010 году нереалистичным. "Зная, как сложно это было сделать в прошлый раз, я не думаю, что сейчас это будет проще", - говорит эксперт.
Австрия в роли посредника
Нет единства среди стран Евросоюза и в том, что касается вопроса распределения мигрантов, которые уже находятся на территории ЕС. Правительство Италии уже много лет требует, чтобы мигрантов, зарегистрированных в Италии и получивших право на пребывание в ЕС, принимали и другие европейские страны. Словакия и Венгрия отказываются это делать. Австрия, как и некоторые другие страны ЕС, не выполняет квоты по приему и распределению мигрантов.
"Задачей страны, которая занимает пост председателя ЕС, является выработка единой фундаментальной позиции", - заявил в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.
"Я считаю, что это неправильно и не по-европейски, что Австрия, председательствующая в ЕС, пытается всеми силами встать на сторону стран "Вышеградской четверки". Это может навредить Европейскому Союзу", - подчеркнул Ассельборн. По его мнению, только совместное, взвешенное решение о распределении мигрантов внутри ЕС, могло бы стать выходом из кризиса.
Себастьян Курц в свою очередь неоднократно заявлял о том, что его правительство будет играть роль посредника и наводить мосты между противниками и сторонниками проводимой в ЕС миграционной политики. "Удастся ли Австрии в течение полугода сделать это, отодвинув свою позицию на второй план, - покажет время", - говорит Янис Эммануилидис, эксперт аналитического центра European Policy Centre в Брюсселе.
Бюджет ЕС и Brexit
Еще одной важной задачей Австрии на посту председателя ЕС станут переговоры о бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы, который впервые будет приниматься без Великобритании. Это значит, что нужно будет каким-то образом восполнить брешь в казне ЕС. Одной из возможностей сделать это было бы увеличение взносов для оставшихся стран - членов ЕС, но Себастьян Курц уже заявил о том, что не готов к такому шагу и пообещал "долгие и жесткие переговоры".
В последний раз Евросоюзу потребовалось два с половиной года, чтобы согласовать бюджет на 2014-2020 гг. На этот раз Германия и ряд других стран ЕС требуют достичь компромисса в более короткие сроки. По мнению политолога Яниса Эммануилидиса, в интересах всех было бы договориться о бюджете еще до очередных выборов в Европарламент, назначенных на в май будущего года.
Кроме того, во время председательства Австрии в ЕС должны завершиться и переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Успех будет зависеть от того, как решится вопрос пограничного контроля между Северной Ирландией и Ирландией, и останется ли Великобритания на рынке ЕС. Задачей Австрии как председателя ЕС в этом случае будет позаботиться о том, чтобы у стран ЕС была единая позиция по этим спорным моментам.
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