 Как Австрия в роли председателя ЕС намерена защищать Европу | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 03.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Как Австрия в роли председателя ЕС намерена защищать Европу

Среди своих приоритетов Австрия, перенявшая с 1 июля председательство в ЕС, назвала безопасность и миграцию. Тенденция к ужесточению политики в отношении беженцев, скорее всего, продолжится.

Канцлер Австрии Себастиан Курц

Канцлер Австрии Себастиан Курц

С 1 июля председательство в Совете ЕС по ротации перешло к Австрии. Свой полугодовой мандат Вена намерена осуществлять под девизом "Европа, которая защищает". Несмотря на широкий круг вопросов, которые предстоит решить за это время, главным приоритетом австрийского председательства будет миграционная политика.

Момент для этого, с точки зрения Вены, - более чем подходящий. Спор вокруг единой европейской политики в отношении беженцев продолжается. В ФРГ он даже привел к тому, что правящая коалиция под руководством Ангелы Меркель оказалась на грани распада. Страны "Вышеградской четверки" - Чехия, Словакия, Польша и Венгрия - отказываются выполнять договоренности, принятые внутри ЕС по приему и распределению мигрантов. Италия закрывает свои гавани для судов, на борту которых находятся спасенные в Средиземном море беженцы. На последнем саммите ЕС в конце июня страны Евросоюза договорились усилить контроль на внешних границах, но вопрос распределения мигрантов внутри ЕС так и остался  без ответа.

Как Австрия будет решать вопрос беженцев

Канцлер Австрии Курц, председатель Европейского совета Туск и премьер Болгарии Борисов на церемонии передачи председательства в Совете ЕС

Канцлер Австрии Курц, председатель Европейского совета Туск и премьер Болгарии Борисов на церемонии передачи председательства в Совете ЕС

Ничего удивительного, что на этом фоне свое председательство в ЕС Австрия видит как возможность поставить точку в европейском споревокруг приема и распределения беженцев. Канцлер Себастьян Курц из консервативной "Австрийской народной партии", правящий страной вместе с правопопулистской "Австрийской партией свободы", выступает за жесткий курс в политике по отношению к беженцам и намерен существенно сократить количество прибывающих в Европу мигрантов. 

Сам Курц, который на волне миграционного кризиса в 2015 году возглавлял министерство иностранных дел Австрии, уже тогда выступал за то, чтобы ограничить поток мигрантов, прибывающих в страну по так называемому "балканскому маршруту". "Мне кажется, граждане ЕС не без основания устали от того, что все разговоры о миграционном кризисе так и остаются разговорами, но де-факто ничего не меняется", - заявил Курц за несколько дней до начала австрийского председательства.

Frontex и усиление внешних границ ЕС

Австрия делает ставку на укрепление внешних границ Евросоюза и с этой целью планирует существенно расширить полномочия и задачи европейской погранслужбы Frontex. Еврокомиссия уже выступила с предложением выделить 10 тысяч новых служащих Frontex к 2027 году. Однако в Австрии и других странах Евросоюза посчитали, что это слишком долгий срок, поэтому на саммите ЕС в конце июня было принято решение расширить персонал Frontex уже к 2020 году.

Сделать это будет довольно сложно. Последняя попытка пополнить ряды пограничников Frontex 1500 новыми сотрудниками так до конца и не завершена. Правительства стран-членов ЕС не торопятся предоставлять своих служащих для охраны внешних границ. Глава австрийского института международной политики Саския Стахович считает увеличение числа служащих Frontex к 2010 году нереалистичным. "Зная, как сложно это было сделать в прошлый раз, я не думаю, что сейчас это будет проще", - говорит эксперт.

Австрия в роли посредника

Нет единства среди стран Евросоюза и в том, что касается вопроса распределения мигрантов, которые уже находятся на территории ЕС. Правительство Италии уже много лет требует, чтобы мигрантов, зарегистрированных в Италии и получивших право на пребывание в ЕС, принимали и другие европейские страны. Словакия и Венгрия отказываются это делать. Австрия, как и некоторые другие страны ЕС, не выполняет квоты по приему и распределению мигрантов.

Жан Ассельборн

Жан Ассельборн

"Задачей страны, которая занимает пост председателя ЕС, является выработка единой фундаментальной позиции", - заявил в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

"Я считаю, что это неправильно и не по-европейски, что Австрия, председательствующая в ЕС, пытается всеми силами встать на сторону стран "Вышеградской четверки". Это может навредить Европейскому Союзу", - подчеркнул Ассельборн. По его мнению, только совместное, взвешенное решение о распределении мигрантов внутри ЕС, могло бы стать выходом из кризиса.

Контекст

На саммите ЕС достигнут компромисс по мигрантам в Европе, Ангела Меркель его поддержала. Но решена ли проблема беженцев? И останется ли на посту канцлер ФРГ, спрашивает Бернд Ригерт. (29.06.2018)

О целях визита Владимира Путина в Вену, отношении австрийского правительства к санкциям ЕС и "Северному потому-2" DW рассказал профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт. (05.06.2018)

Канцлер ФРГ получила поддержку со стороны половины членов Евросоюза по вопросу ускоренной процедуры высылки из Германии мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС (30.06.2018)

Меркель и Зеехофер вечером 2 июля вероятно в последний раз попытаются уладить конфликт по миграционной политике. О развитии событий вокруг этого конфликта – в хронике DW (время мск). (02.07.2018)

Цифры красноречивы: наплыв мигрантов в Евросоюз позади, число вновь прибывающих резко падает. Однако в ЕС уже не осталось стран, готовых к проведению политики открытых границ. (28.06.2018)

Австрийский канцлер жестко отреагировал на требования главы МВД Германии Хорста Зеехофера высылать беженцев в ту страну ЕС, в которой они были изначально зарегистрированы. (29.06.2018)

Себастьян Курц в свою очередь неоднократно заявлял о том, что его правительство будет играть роль посредника и наводить мосты между противниками и сторонниками проводимой в ЕС миграционной политики. "Удастся ли Австрии в течение полугода сделать это, отодвинув свою позицию на второй план, - покажет время", - говорит Янис Эммануилидис, эксперт аналитического центра European Policy Centre в Брюсселе.

Бюджет ЕС и Brexit

Еще одной важной задачей Австрии на посту председателя ЕС станут переговоры о бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы, который впервые будет приниматься без Великобритании. Это значит, что нужно будет каким-то образом восполнить брешь в казне ЕС. Одной из возможностей сделать это было бы увеличение взносов для оставшихся стран - членов ЕС, но Себастьян Курц уже заявил о том, что не готов к такому шагу и пообещал "долгие и жесткие переговоры". 

В последний раз Евросоюзу потребовалось два с половиной года, чтобы согласовать бюджет на 2014-2020 гг. На этот раз Германия и ряд других стран ЕС требуют достичь компромисса в более короткие сроки. По мнению политолога Яниса Эммануилидиса, в интересах всех было бы договориться о бюджете еще до очередных выборов в Европарламент, назначенных на в май будущего года.

Кроме того, во время председательства Австрии в ЕС должны завершиться и переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Успех будет зависеть от того, как решится вопрос пограничного контроля между Северной Ирландией и Ирландией, и останется ли Великобритания на рынке ЕС. Задачей Австрии как председателя ЕС в этом случае будет позаботиться о том, чтобы у стран ЕС была единая позиция по этим спорным моментам.

Смотрите также:

  • Беженцы на берегу Средиземного моря

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Первая цель - выжить

    Убегая от войны и горя в 2015-2016 годах, сотни тысяч человек, прежде всего из Сирии, устремились в Европу через Турцию и Грецию. На греческих островах Самос, Лесбос, Хиос все еще находятся около 10 000 беженцев. С января по май 2017 года туда прибыли еще более 6 000 человек.

  • Беженцы в Словении

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Пешком в Европу

    Миллионы мигрантов пытались в 2015-2016 годах попасть в Западную Европу из Греции и Турции по так называемому "балканскому маршруту": пешком через Македонию, Сербию, Венгрию. Поток беженцев прекратился лишь тогда, когда многие страны закрыли свои границы и маршрут перестал действовать. Сегодня беженцы устремляются в Европу по Средиземному морю. Их морской путь начинается у берегов Ливии.

  • Фото утонувшего сирийского мальчика на руках у мужчины

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Снимок, который потряс мир

    Эта фотография в сентябре 2015 года потрясла весь мир: на один из турецких пляжей волнами вынесло тело утонувшего трехлетнего сирийского мальчика Айлана Курди. Фото появилось во всех социальных сетях и стало символом миграционного кризиса и трагедии сирийских беженцев.

  • Беженцы пытаются влезть в переполненный поезд

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Последняя попытка

    Зная, что путь в Европу скоро будет закрыт, тысячи беженцев в отчаянии пытались добраться до Хорватии в переполненных поездах и автобусах. Несколько дней спустя, в октябре 2015 года, Венгрия официально закрыла свои границы. Одновременно на территории страны появился лагерь, в котором вынуждены были жить беженцы, ожидая официального разрешения о предоставлении им убежища в ЕС.

  • Венгерская журналистка подставила подножку сирийскому беженцу

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Нападения на беженцев

    Этот кадр в сентябре 2015 года вызвал всеобщее возмущение: венгерская журналистка Петра Ласло подставила подножку бегущему сирийскому мужчине, который нес на руках своего сына. Он пытался прорваться через полицейский кордон недалеко от границы Венгрии с Сербией. На самом пике миграционного кризиса все громче стали звучать голоса недовольных хлынувшим в Европу потоком беженцев.

  • Беженцы пытаются перейти реку

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Официальное закрытие границ

    Официальное закрытие "балканского маршрута" в марте 2016 года привело к беспорядкам и столкновениям с полицией на участках границ, где застряли тысячи беженцев. Многие пытались пересечь границы, минуя контроль, как, например, эта группа беженцев на границе Греции и Македонии.

  • Мальчик, пострадавший от военных действий в Алеппо

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Чудовищные кадры

    Ребенок в пыли и крови - это фото 5-летнего Омрана из Алеппо шокировало общественность и в 2016 году стало символом ужасов гражданской войны в Сирии и страданий мирных жителей. Год спустя в социальных сетях появились фото и видео этого же мальчика с отцом, но уже улыбающегося и здорового. А сторонники Башара Асада раскритиковали Запад за то, что первый снимок был использован в целях пропаганды.

  • Беженцы в Идомени

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Неизвестность в чужой стране

    Под проливным дождем сирийский беженец несет на руках свою дочь в греческом Идомени на границе с Македонией. Он надеется, что его семья вскоре окажется в безопасности. Согласно дублинским соглашениям, прошение о предоставлении убежища может быть подано мигрантами лишь в той стране ЕС, которую они пересекают первой. Поэтому многих беженцев отправляют обратно.

  • Беженцы с фотографиями Меркель на вокзале в Мюнхене

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    В надежде на помощь

    Германия остается целью номер один для большинства беженцев, хотя вследствие большого потока желающих получить убежище в ФРГ миграционная политика страны была ужесточена. Ни одно государство ЕС не приняло столько беженцев, сколько Германия - около 1,2 млн человек. Многие вновь прибывшие безмерно благодарны канцлеру Ангеле Меркель за проводимую ею миграционную политику.

  • Ликвидация лагеря в Кале

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Ликвидация лагеря в Кале

    На севере Франции, в Кале, в октябре 2016 года власти ликвидировали стихийный лагерь беженцев. При этом в нем вспыхнул пожар. Около 6 500 беженцев, проживавших здесь, должны были отправиться в другие места. Спустя полгода после ликвидации лагеря гуманитарные организации сообщили о множестве несовершеннолетних, которые находятся в окрестностях Кале, не имея крыши над головой.

  • Беженцы в Средиземном море

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Морские патрули, спасающие беженцев

    Несмотря на огромный риск, многие беженцы, спасаясь от войны и нищеты, решают добраться в Европу по морю. Резиновые лодки с мигрантами регулярно терпят бедствие в Средиземном море. Только в 2017 году 1 800 человек, отважившихся на такое опасное путешествие, утонули в море. В 2016 году число погибших составило 5 000.

  • В Ливии процветает торговля людьми

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Бесправие и отчаяние беженцев в Ливии

    Тысячи человек из Северной Африки и Ближнего Востока находятся в лагерях для беженцев на территории Ливии, стремясь добраться до Европы по морю. Бизнес контрабандистов и торговцев людьми здесь процветает. По данным гуманитарных организаций, в лагерях для беженцев чудовищные условия существования. Проституция и современное рабство - не редкость. Но все же люди надеются на лучшее будущее в Европе.

    Автор: Шарлотте Хаусведель, Наталья Позднякова


Смотреть видео 13:03
Now live
13:03 мин

Крепость Европа, или Как ЕС отгораживается от беженцев - DW Новости

 

Контекст

Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

Фотографии беженцев, поток которых хлынул в Европу в 2015-2016 годах, сильно повлияли на общественное мнение. Ранее бегство и страдания людей не были запечатлены в таком объеме. (20.06.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Крепость Европа, или Как ЕС отгораживается от беженцев - DW Новости  

Победил страх перед беженцами, или Итоги выборов в Австрии – DW Новости  

Миграционный кризис и его последствия для Ангелы Меркель  

Самые читаемые сегодня

Немецкие СМИ о победе сборной России: "Русские отдали на поле все"  

Глава МВД и канцлер ФРГ достигли согласия по миграционному вопросу  

Немецкие СМИ о сборной России на ЧМ-2018: Один раз мы уже ошиблись  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно