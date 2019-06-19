Казахстан уходит от кириллицы и советского прошлого

Более двух десятков первоклассников радостно поют песенку про алфавит. Когда дети пытаются уместить короткие слова на разлинованных страницах тетрадей, лица их становятся серьезными. Руки двигаются медленно, старательно выводя каждую букву. С начала учебного года школьники в деревне Кайназар, что недалеко от Алма-Аты, на уроках казахского языка упражняются в написании букв кириллического алфавита. Однако скоро им придется начинать учебу с нуля.

В 2017 году тогдашний президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахской письменности с кириллицы на латиницу. К 2025 году всё в стране - начиная со школьных учебников и художественной литературы и вплоть до дорожных знаков и официальных документов - должно быть в буквальном смысле слова написано с чистого листа. В итоговой версии казахского алфавита на латинице - 32 буквы и сочетания букв, включая 8 таких, которые передают звуки, встречающиеся только в казахском языке.

Реформа казахского алфавита ради "духовной модернизации"

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал переход на латиницу важным этапом "духовной модернизации", отметив, что "90 процентов информации в мире публикуется на латинском алфавите". По данным государственных СМИ, правительство страны на различных этапах перехода на латиницу собирается потратить 218 млрд тенге (около 505 млн евро в пересчете).

Казахстанские школьницы во время перемены

В апреле Национальный банк Казахстана выпустил новые монеты, на которых надписи сделаны уже на латинице. Планируется, что определенная часть работы, связанная с переходом на латиницу, будет осуществляться с помощью цифровых технологий. В 2021 году новый алфавит хотят официально представить жителям Казахстана.

Учителям предстоит переквалифицироваться и с нового года начать вести уроки с использованием нового алфавита. Сначала реформа коснется первоклассников, ученики старших классов будут включаться в программу переучивания постепенно. При этом в школе имени Шокана Уалиханова в Кайназаре не все педагоги считают, что переход на латиницу окажется легким.

Сложности перехода на латиницу

Учительница первого класса Мираш Алимжанова признается, что не слишком волнуется за своих учеников в свете перехода на новый алфавит. "Они учатся быстро", - говорит Алимжанова с улыбкой. По ее словам, школьники начинают изучать английский язык с первого класса, и это поможет им перестроиться. "А вот нам, учителям, будет сложнее сделать это, потому что мы уже привыкли пользоваться кириллицей", - добавляет педагог.

По словам Аигул Ибрагимовой, замдиректора по воспитательной работе, многие учителя опасаются, что сложности, связанные с переводом обучения на латиницу, лягут на их плечи. "Родители здесь не смогут помочь детям, потому что сами учились по-другому. Поэтому единственное место, где дети смогут научиться пользоваться латиницей, - это школа. Так что родители больше не смогут помогать детям с домашними заданиями", - объясняет Ибрагимова, в то время как младшие школьники на перемене резвятся рядом с нами.

Урок в одном из начальных классов в школе в Казахстане

Лингвистическое многообразие уже стало частью повседневной жизни в Казахстане, в том числе в деревне Кайназар. Местная школа является двуязычной - как и многие дети, которые ее посещают. Родители выбирают, на каком языке будут учиться их дети, казахском или русском. Оба этих языка в Казахстане государственные, и оба звучат на школьном дворе во время перемены.

Уход Казахстана от советского прошлого

Нынешняя смена алфавита в Казахстане - третья за последние почти 100 лет. В 1929 году здесь отказались от арабской вязи в пользу латиницы - после того, как власти СССР настояли на создании в республике светской системы образования. В 1940 году Казахстан перешел на кириллицу. При этом нацменьшинства имели право получать образование на родном языке, однако нововведение рассматривалось и как попытка создания в республике единой системы образования, и как шаг в сторону русификации.

Дорожные указатели в Алма-Ате сделаны на русском и казахском языках

Сегодня казахстанцы пытаются уйти от советского прошлого в данной сфере. Это происходит в стране намного позже, чем в соседних экс-советских республиках, где также говорят на тюркских языках. Азербайджан перешел с кириллицы на латиницу в 1991 году, сразу после развала Советского Союза. Узбекистан и Туркменистан последовали его примеру в 1993-м.

Отказ от кириллицы в Казахстане можно рассматривать и как попытку отдалиться от соседней России. При этом власти страны не устают подчеркивать важность дружественных отношений с Москвой, ведь РФ остается одним из главных торговых партнеров Казахстана. По мнению политолога Айдоса Сарыма, опасения относительно того, что Россия негативно оценит переход Казахстана на латиницу, объясняют, почему так долго медлили с принятием соответствующего решения. "Было практически неизбежно, что российские элиты воспримут этот шаг как личный вызов и выход из сферы медийного и политического влияния России", - заявил Сарым DW.

Роль русского языка в Казахстане

Однако, по словам Сарыма, есть и еще одна причина, по которой Казахстан позже других постсоветских государств отказался от кириллицы. Ведь русский язык здесь - это нечто большее, чем административная вывеска, оставшаяся со времен СССР. Несмотря на то, что этнические казахи составляют большинство населения страны (русских - более 19%, в некоторых северных областях - до 40%), практически каждый житель страны говорит по-русски.

Последняя перепись населения в 2009 году показала, что 74% населения Казахстана понимают казахский язык, в то время как русский понимают 94%. Однако правительство уже объявило о том, что в ближайшие годы собирается повысить уровень знания казахского языка.

Политолог Айдос Сарым считает это частью попытки создать государство, базирующееся на казахских ценностях. По его словам, уход от кириллицы также отражает естественные изменения в структуре населения страны, которое становится преимущественно казахским.

"За последние годы выросло поколение людей, которые говорят по-казахски, имеют амбиции и выражают их, - поясняет Сарым. - Правительству необходимо реагировать на эти изменения".

Новое поколение казахстанцев

В деревне Кайназар директор деревенской школы настроен оптимистично и верит, что в долгосрочной перспективе переход с кириллицы на латиницу пройдет успешно, несмотря на тревоги некоторых учителей. Имя и отчество директора на металлической табличке на двери его кабинета уже написано латиницей: Tabyskhan Tatukhanovich (Табыскан Татуханович. - Ред.).

Ученицы одной из казахстанских школ пишут сообщения в чатах на латинице

"Думаю, эти перемены необходимы в наше время - с его IT-технологиями и интернетом. Я полагаю, это правильное решение", - делится директор. По его мнению, знание латинского алфавита поможет детям в изучении английского языка: "Им будет проще читать научную литературу и журналы".

Очевидно, что того же мнения придерживаются и девочки, играющие на школьном дворе. Хотя обычно им не разрешают пользоваться мобильными телефонами на переменах, в этот раз учителя сделали исключение - чтобы дети смогли продемонстрировать DW, как они пользуются новым алфавитом. Школьницы говорят, что уже освоили его и пользуются латиницей при общении с друзьями в соцсетях. Хотя, с другой стороны, общение в чатах, в которых подолгу переписываются подростки, приносит им удовольствие вне зависимости от языка, на котором оно происходит.

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