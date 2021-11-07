Криминальное сообщество, возникшее в XIX веке на Сицилии, является активным по сегодняший день. Его деятельность давно вышла за границы Италии.
Итальянская мафия - собирательное понятие для организованных преступных группировок, большинство из которых имеет вековую историю. Наиболее крупными из них являются коза ностра, ндрангета, каморра.
Отравление Алексея Навального серьезно осложнило и без того не простые германо-российские отношения. Как сейчас в Германии политики и эксперты расценивают решение Навального вернуться на родину, где власти, судя по новостям от ФСИНа и СК, вряд ли раскатают перед ним красную дорожку?
Ндрангета - это слово внушает многим ужас на юге Италии. Ведь именно так в Калабрии называют местную мафию. Именно по этому клану нанесен удар. В Италии стартовал процесс века: на скамье подсудимых - сотни мафиози.