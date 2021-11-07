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Итальянская мафия

Криминальное сообщество, возникшее в XIX веке на Сицилии, является активным по сегодняший день. Его деятельность давно вышла за границы Италии.

Итальянская мафия - собирательное понятие для организованных преступных группировок, большинство из которых имеет вековую историю. Наиболее крупными из них являются коза ностра, ндрангета, каморра.

(FILES) In this file photo taken on January 13, 2021 A Carabinieri police officer wearing a face mask stands guard as a general view shows a special courtroom on January 13, 2021 on the opening day of the 'Rinascita-Scott' maxi-trial in which more than 350 alleged members of Calabria's 'Ndrangheta mafia group and their associates go on trial in Lamezia Terme, Calabria. - Italy struck a first blow on November 5, 2021 against nearly 100 alleged mobsters and others linked to the largest mafia trial in more than three decades, handing decades-long sentences to some of the 'Ndrangheta's fiercest operatives. (Photo by Gianluca CHININEA / AFP)

В Италии вынесли приговоры в процессе века против мафии 07.11.2021

70 членов мафиозной организации "Ндрангета", в том числе главу клана Манкузо, приговорили к лишению свободы на срок до 20 лет.
Sondereinheiten der italienischen Polizei haben eine Anführerin der in Neapel operierenden Mafia-Organisation Camorra gefasst. Lady Camorra Maria Licciardi (undatierte Aufnahmen, links mit dunklem Haar, rechts blond) habe auf der Liste der 30 meistgesuchten Verbrecher Italiens gestanden, berichtete das italienische Fernsehen am 15.6.2001. Licciardi (50) werden mehrere Morde zur Last gelegt. Nach Angaben der Ermittler war sie die unbestrittene Herrscherin eines der mächtigsten Clans Neapels. Damit haben wir ihre Bande enthauptet, sagte der Polizeipräsident von Neapel, Nicola Izzo.

В Риме задержана глава мафиозного клана из "Каморры" 07.08.2021

Власти Италии обвиняют Марию Личчарди в вымогательстве, скупке краденых вещей и мошенничестве. Считается, что она возглавила клан из неаполитанской преступной структуры после выхода из тюрьмы.
05.12.2018, Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Polizisten stehen in einem Eiscafé im Citypalais in der Duisburger Innenstadt. Ermittler in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien sind mit einer großangelegten Razzia gegen Mitglieder der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta vorgegangen. Foto: Christoph Reichwein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии и Италии прошли обыски по делу против итальянской мафии 05.05.2021

Около 800 сотрудников правоохранительных органов ФРГ и Италии провели порядка 80 обысков в двух странах по делу о наркоторговле и уклонении от уплаты налогов.
Mit Handschellen gefesselte Hände, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Португалии задержан итальянский мафиози, причастный к расстрелу людей в ФРГ 30.03.2021

Франческо Пелле был приговорен в Италии к пожизненному заключению. Борьба одного из лидеров мафиозной группировки "Ндрангета" с враждебным кланом привела к расстрелу шести человек в немецком Дуйсбурге.

Возвращение Навального в РФ глазами немцев и какую встречу ему готовят в Москве. DW Новости 14.01.21 14.01.2021

Отравление Алексея Навального серьезно осложнило и без того не простые германо-российские отношения. Как сейчас в Германии политики и эксперты расценивают решение Навального вернуться на родину, где власти, судя по новостям от ФСИНа и СК, вряд ли раскатают перед ним красную дорожку?

Это не новый сезон сериала "Спрут" - это самый крупный процесс против мафии в Италии последних лет 14.01.2021

Ндрангета - это слово внушает многим ужас на юге Италии. Ведь именно так в Калабрии называют местную мафию. Именно по этому клану нанесен удар. В Италии стартовал процесс века: на скамье подсудимых - сотни мафиози.
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Итальянская мафия и торговля кокаином в Европе. Что узнали немецкие судьи 26.10.2020

Мафиозный синдикат "Ндрангета" из Калабрии стоит за большей частью поставок кокаина в Европу. Об этом стало известно в ходе судебного процесса в Дюссельдорфе. Как это происходит?

Downtown Casal Di Principe Thema: Camorra nutzt die Corona-und Wirtschaftskrise DW, Daniela De Lorenzo, April 2020

Как итальянская мафия во время пандемии борется за влияние в обществе 31.05.2020

На фоне пандемии коронавируса неаполитанская каморра пытается заручиться поддержкой рядовых итальянцев. Члены мафиозной структуры раздают им продукты и помогают малому бизнесу избежать банкротства.
Inmates hang on to bars behind windows of a wing as they stage a protest at the San Vittore prison in Milan on March 9, 2020, in one of Italy's quarantine red zones. - Inmates in four Italian prisons have revolted over new rules introduced to contain the coronavirus outbreak, leaving one prisoner dead and others injured, a prison rights group said on March 8. Prisoners at jails in Naples Poggioreale in the south, Modena in the north, Frosinone in central Italy and at Alexandria in the northwest had all revolted over measures including a ban on family visits, unions said. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

В Италии брат главы мафиозной группировки переведен под домашний арест 25.04.2020

Паскуале Дзагариа, осужденный на 20 лет за тюрьмы за мафиозную деятельность, отпущен под домашний арест из-за перегруженности тюремных лазаретов.
A Catalan regional police officer (C) walks past a Civil guard (R) as he carries a box seized during a search in a Restaurant in Barcelona during an international police operation against Italian Mafia on July 5, 2017. At least 10 people were detained in Barcelona today as part of a Europe-wide operation, including Italy and Germany, against members of Italy's Camorra crime syndicate, a Spanish police spokesman said. / AFP PHOTO / Josep LAGO (Photo credit should read JOSEP LAGO/AFP/Getty Images)

Европейская мафия: главные игроки на криминальной карте ЕС 19.11.2019

Итальянская Cosa Nostra, арабские кланы и "русская мафия": прибыль преступных группировок, действующих в ЕС, достигает более 100 млрд евро в год. DW - о самых влиятельных из них.
Candles are seen on the Freedom Square in Skalica, Slovakia, on May 23, 2018, with photo of murdered journalist Jan Kuciak (right) and his murdered fiancee Martina Kusnirova. (CTK Photo/Petr Svancara) Foto: Svancara Petr/CTK/dpa |

Словацкий миллионер Кочнер обвиняется в убийстве журналиста 14.03.2019

Прокуратура Словакии обвиняет бизнесмена-мультимиллионера в заказе убийства Яна Куцияка. Улики против Кочнера не разглашаются по соображениям безопасности.
05.12.2018, Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Polizisten stehen in einem Eiscafé im Citypalais in der Duisburger Innenstadt. Ermittler in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien sind mit einer großangelegten Razzia gegen Mitglieder der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta vorgegangen. Foto: Christoph Reichwein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии по делу итальянской мафии задержаны 14 человек 05.12.2018

Полицейские ведомства ФРГ, Бельгии, Нидерландов и Италии ведут совместное расследование по делу о наркоторговле, мошенничестве и связях с мафиозной группировкой "Ндрангета".

Чеченские матери ищут своих детей в Сирии - "Европа в фокусе" (05.02.2018) 05.02.2018

Как в Стамбуле решают проблему дорогого алкоголя. Где пенсионеры знакомятся в Швеции. Кто в Италии решается противостоять неаполитанской мафии?
BORSALINO, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, 1970 | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Борсалино - шляпа гангстеров и звезд 15.01.2018

Фирма "Борсалино" объявила о своем банкротстве - пока, правда, не окончательном. Ее культовые шляпы носили и носят многие знаменитости: от Аль Капоне до топ-модели Кейт Мосс.
15.08.2007 - Ein Polizist telefoniert am 15.08.2007 in Duisburg am Schild des Restaurants Da Bruno in der Nähe des Tatortes, wo am Morgen fünf Menschen erschossen und ein Mann schwer verletzt aufgefunden worden waren. Mehr als sechs Jahre nach den Mafiamorden von Duisburg ist einer der Täter in Italien zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Urteil gegen den 42-jährigen Sebastiano Nirta wurde bereits am Sonntag vom Geschworenengericht im kalabrischen Locri gesprochen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Im August 2007 waren in Duisburg sechs Italiener vor einem Restaurant auf offener Straße erschossen worden. Auslöser soll eine Fehde zwischen zwei Mafia-Clans gewesen sein. Foto: Roland Weihrauch dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В ФРГ существенно возросла численность итальянской мафии 15.08.2017

Число живущих в Германии членов итальянских мафиозных структур в 2008 года выросло более чем вчетверо.

December 24, 2016*** Italian police officers stand guard at a security check-point in a central street of Rome on December 24, 2016. / AFP / Andreas SOLARO (Photo credit should read ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images)

Полиция арестовала одного из самых опасных мафиози Италии 15.01.2017

На Сицилии арестован 30-летний Андреа Ницца, входивший в число ста самых опасных итальянских преступников, разыскивавшихся полицией. Наркобарон взят под стражу вместе с двумя приятелями.

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