Криминальное сообщество, возникшее в XIX веке на Сицилии, является активным по сегодняший день. Его деятельность давно вышла за границы Италии.

Итальянская мафия - собирательное понятие для организованных преступных группировок, большинство из которых имеет вековую историю. Наиболее крупными из них являются коза ностра, ндрангета, каморра.