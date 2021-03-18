В Риме задержана глава мафиозного клана из "Каморры"

Сотрудники итальянской полиции в субботу, 7 августа, задержали в аэропорту Рима 70-летнюю главу мафиозного клана, входящего в неаполитанскую преступную структуру "Каморра". Мария Личчарди в момент задержания намеревалась вылететь в Малагу, где живет ее родственница.

Женщина является сестрой экс-главы клана Дженнаро Личчарди, умершего в заключении в 1994 году. Личарди была арестована в 2001 году и приговорена к лишению свободы, а в 2009 году вышла из тюрьмы. По данным СМИ, впоследствии она возглавила клан.

Среди прочего итальянские власти обвиняют Личчарди в вымогательстве, скупке краденых вещей и мошенничестве.

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