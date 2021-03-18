 В Риме задержана глава мафиозного клана из ″Каморры″ | Новости из Германии о Европе | DW | 07.08.2021

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Европа

В Риме задержана глава мафиозного клана из "Каморры"

Власти Италии обвиняют Марию Личчарди в вымогательстве, скупке краденых вещей и мошенничестве. Считается, что она возглавила клан из неаполитанской преступной структуры после выхода из тюрьмы.

Мария Личчарди

Мария Личчарди (фото из архива)

Сотрудники итальянской полиции в субботу, 7 августа, задержали в аэропорту Рима 70-летнюю главу мафиозного клана, входящего в неаполитанскую преступную структуру "Каморра". Мария Личчарди в момент задержания намеревалась вылететь в Малагу, где живет ее родственница.

Женщина является сестрой экс-главы клана Дженнаро Личчарди, умершего в заключении в 1994 году. Личарди была арестована в 2001 году и приговорена к лишению свободы, а в 2009 году вышла из тюрьмы. По данным СМИ, впоследствии она возглавила клан.

Среди прочего итальянские власти обвиняют Личчарди в вымогательстве, скупке краденых вещей и мошенничестве.

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  • Гамбург

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  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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