Исчезновения белорусских политиков

В 1999 году в Минске исчезли экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский.
Весной и осенью 1999 года в Минске исчезли политические противники президента Александра Лукашенко, добивавшиеся его отставки. Это были экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. Согласно выводам спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал эти случаи, к исчезновению оппозиционеров были причастны бойцы СОБРа - специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. Они похитили и убили политиков по приказу сверху, утверждается в докладе ПАСЕ.
В декабре 2019 года о своем участии в этих преступлениях в интервью DW заявил экс-собровец Юрий Гаравский. По его словам, вместе с сослуживцами он выполнял приказ командира СОБРа Дмитрия Павличенко, который и застрелил оппозиционеров. При этом Юрий Гаравский, как он утверждает, не участвовал в похищении оператора ОРТ Дмитрия Завадского, исчезнувшего в 2000 году, но предполагает, кто это сделал.
Год назад DW опубликовала фильм "Убийства противников Лукашенко - Исповедь соучастника". В нем бывший боец "эскадрона смерти" Юрий Гаравский рассказал, как 20 лет назад был похищен и убит экс-министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко. Сегодня мы поговорим о том, что произошло за этот год и можно ли сравнивать исчезновения политиков в конце 90-х годов с репрессиями в Беларуси сегодня.
В СК заявили, что следствие по делу Захаренко приостановлено из-за невозможности установить личность обвиняемого. Ранее причастность к убийству экс-главы МВД Беларуси признал бывший боец СОБРа Гаравский в интервью DW.
Елена Захаренко ждала этого 20 лет. Она встретилась с Юрием Гаравским, бывшим бойцом белорусского СОБРа, чтобы узнать подробности похищения и убийства отца. Ранее Гаравский признал себя соучастником преступления.
Его откровенное признание произвело в Беларуси эффект разорвавшейся бомбы. Юрий Гаравский в интервью DW впервые рассказал о том, что был соучастником похищения и убийства критиков Лукашенко. Дочь одного из них - бывшего главы МВД Беларуси Юрия Захаренко - попросила о встрече с ним. Мы предлагаем вам отрывок из этого разговора.
Следственный комитет Беларуси продлил до 18 февраля срок предварительного расследования исчезновения экс-главы МВД Юрия Захаренко. Сообщение об этом для уведомления семьи Захаренко получил правозащитник Олег Волчек.
В квартире у Олега Волчека дважды прошел обыск. Он представляет интересы семьи исчезнувшего в 1999 году экс-главы МВД Юрия Захаренко и принимал участие в съемке фильма DW об убийстве критиков Лукашенко.