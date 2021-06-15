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Исчезновения белорусских политиков

В 1999 году в Минске исчезли экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский.

Весной и осенью 1999 года в Минске исчезли политические противники президента Александра Лукашенко, добивавшиеся его отставки. Это были экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. Согласно выводам спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал эти случаи, к исчезновению оппозиционеров были причастны бойцы СОБРа - специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. Они похитили и убили политиков по приказу сверху, утверждается в докладе ПАСЕ.

В декабре 2019 года о своем участии в этих преступлениях в интервью DW заявил экс-собровец Юрий Гаравский. По его словам, вместе с сослуживцами он выполнял приказ командира СОБРа Дмитрия Павличенко, который и застрелил оппозиционеров. При этом Юрий Гаравский, как он утверждает, не участвовал в похищении оператора ОРТ Дмитрия Завадского, исчезнувшего в 2000 году, но предполагает, кто это сделал.

epa00963383 Venezuelan President Hugo Chavez (R) embraces the Secretary of State for Belarus Viktor Sheiman (L) during his visit to the Presidential Palace in Caracas, Venezuela, Wednesday 21 March 2007. Last July 2006, Chavez became the first Latin American President to visit Belarus and signed joint declarations with its President, Alexander Lukashenko. EPA/MIRAFLORES - HANDOUT EDITORIAL USE ONLY

Ушел в отставку "второй человек в Беларуси". Что означает уход Виктора Шеймана 15.06.2021

Серый кардинал, "последний из могикан", "вторая фигура после Лукашенко" - Шейман в последнее время занимал не самую высокую должность, но его считают одним из самых влиятельных людей в Беларуси.
Jelena Sacharenko Bilder zum Beitrag DW Exklusiv Todesschwadronen in Weißrussland Ende der 90er Jahre von Christian Trippe SPERRFRIST Montag 16.12.2019 14 Uhr

Дочь Юрия Захаренко: Лукашенко ждет судьба Януковича или Каддафи 17.12.2020

Дочь пропавшего без вести экс-главы МВД Беларуси Елена Захаренко, получившая политическое убежище в ФРГ 20 лет назад, считает, что нынешние репрессии в Беларуси тесно связаны с событиями конца 1990-х.

Жертвы режима Лукашенко, премия Сахарова и новый формат активизма в Беларуси. DW Новости (16.12.20) 16.12.2020

Год назад DW опубликовала фильм "Убийства противников Лукашенко - Исповедь соучастника". В нем бывший боец "эскадрона смерти" Юрий Гаравский рассказал, как 20 лет назад был похищен и убит экс-министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко. Сегодня мы поговорим о том, что произошло за этот год и можно ли сравнивать исчезновения политиков в конце 90-х годов с репрессиями в Беларуси сегодня.

Соучастник убийств белорусских оппозиционеров дал показания в Женеве (23.10.2020) 23.10.2020

Экс-боец СОБРа МВД Беларуси Юрий Гаравский, ранее признавшийся в соучастии в убийстве белорусских оппозиционеров, дал показания членам комитета по правам парламентариев Межпарламентского союза.
Online-Kundgebung in memoriam des weißrussischen Politikers Jurij Sacharenko, der vor 20 Jahren getötet wurde. Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=w9d9FblL6sE&feature=youtu.be&t=491

В Беларуси прошел онлайн-митинг памяти исчезнувшего экс-главы МВД Захаренко 10.05.2020

Участники акции памяти исчезнувшего в 1999 году экс-главы МВД Юрия Захаренко поделились своими воспоминаниями о политике и призвали власти к расследованию обстоятельств его исчезновения.
Belarus' opposition activists hold portraits of missing people during a protest rally in Minsk on September 16, 2015. Four prominent individuals: former interior minister Yuri Zakharenko, politician Viktor Gonchar, businessman Anatoli Krasovsky and cameraman Dmitry Zavadsky, all opposed to the Belarus President Alexander Lukashenko regime have disappeared since 1999. To date, Belarus' authorities have not provided any accounting of the whereabouts of these individuals. AFP PHOTO / SERGEI GAPON (Photo credit should read SERGEI GAPON/AFP via Getty Images)

В Беларуси приостановлено расследование исчезновения экс-главы МВД Захаренко 24.03.2020

В СК заявили, что следствие по делу Захаренко приостановлено из-за невозможности установить личность обвиняемого. Ранее причастность к убийству экс-главы МВД Беларуси признал бывший боец СОБРа Гаравский в интервью DW.

Эксклюзив DW: соучастник похищения и убийства Юрия Захаренко встретился с его дочерью (17.02.2020) 17.02.2020

Елена Захаренко ждала этого 20 лет. Она встретилась с Юрием Гаравским, бывшим бойцом белорусского СОБРа, чтобы узнать подробности похищения и убийства отца. Ранее Гаравский признал себя соучастником преступления.

"Ему стреляли в спину": похититель Захаренко рассказал обо всем его дочери. DW Новости (17.02.2020) 17.02.2020

Его откровенное признание произвело в Беларуси эффект разорвавшейся бомбы. Юрий Гаравский в интервью DW впервые рассказал о том, что был соучастником похищения и убийства критиков Лукашенко. Дочь одного из них - бывшего главы МВД Беларуси Юрия Захаренко - попросила о встрече с ним. Мы предлагаем вам отрывок из этого разговора.
DW-Beitrag über die Entführung des weißrussischen Innenministers Juri Zakharenko am 7. Mai 1999. Auf dem Bild: Elena Sakharenka (Jelena Zakharenko), Tochter des entführten Ex-Innenministers Weißrusslands Juri Zakharenko. Rechte: DW

"Ему стреляли в спину": что участник убийства Захаренко рассказал его дочери 17.02.2020

Через 20 лет после исчезновения экс-главы МВД Беларуси Захаренко его дочь встретилась с участником убийства политика - бывшим бойцом СОБРа Гаравским, чтобы узнать детали о смерти отца.
13.02.2020+++ Belarusian President Alexander Lukashenko, left, listens to Swiss Foreign Minister Ignazio Cassis during their meeting in Minsk, Belarus, Thursday, Feb. 13, 2020. (Yuri Oreshkin/BelTA Pool Photo via AP) |

Глава МИД Швейцарии не стал говорить про убежище Юрию Гаравскому 13.02.2020

Иньяцио Кассис, глава швейцарского МИДа, не ответил на вопрос о предоставлении убежища Юрию Гаравскому. Ранее экс-боец СОБРа признался в соучастии в убийствах критиков Лукашенко в конце 90-х.

Похититель критиков Лукашенко попросил убежища в Швейцарии (11.02.2020) 11.02.2020

Юрий Гаравский, экс-боец СОБРа МВД Беларуси, раскрыл свое местонахождение. Ранее он признался в интервью DW, что участвовал в убийствах белорусских оппозиционеров по приказу сверху.

Похититель критиков Лукашенко Юрий Гаравский раскрыл свое местонахождение. DW Новости (11.02.2020) 11.02.2020

Бывший боец СОБРа МВД Беларуси Юрий Гаравский - предполагаемый участник убийств критиков Александра Лукашенко - раскрыл свое местонахождение. Сегодня это наша главная тема.
Belarussischer Soldat Yuri Garavsky. Copyright DW.

Участник убийств критиков Лукашенко раскрыл свое местонахождение 11.02.2020

Юрий Гаравский, экс-боец СОБРа МВД Беларуси, попросил убежище в Швейцарии. Ранее он признался в интервью DW, что участвовал в убийствах белорусских оппозиционеров по приказу сверху.
Das Untersuchungskomitee der Republik Belarus teilt mit, das die Untersuchung zum Fall des verschwundenen Ex-Innenministers Weißrussland Juri Sachartschenko verlängert wird.

СК Беларуси продлил срок расследования исчезновения экс-главы МВД Захаренко 23.01.2020

Следственный комитет Беларуси продлил до 18 февраля срок предварительного расследования исчезновения экс-главы МВД Юрия Захаренко. Сообщение об этом для уведомления семьи Захаренко получил правозащитник Олег Волчек.
Juri Garawski Dokument Bilder zum Beitrag DW Exklusiv Todesschwadronen in Weißrussland Ende der 90er Jahre von Christian Trippe SPERRFRIST Montag 16.12.2019 14 Uhr

Месяц после фильма DW о пропавших политиках: что изменилось в Беларуси 16.01.2020

Интервью DW экс-бойца СОБРа Гаравского, признавшегося в соучастии в убийстве оппонентов Лукашенко, вызвало широкий резонанс в Беларуси. Что изменилось в стране за месяц после публикации?

Исчезновение оппонентов Лукашенко: обыск у правозащитника после расследования DW (07.01.2020) 07.01.2020

В квартире у Олега Волчека дважды прошел обыск. Он представляет интересы семьи исчезнувшего в 1999 году экс-главы МВД Юрия Захаренко и принимал участие в съемке фильма DW об убийстве критиков Лукашенко.
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