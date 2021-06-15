Исчезновения белорусских политиков

В 1999 году в Минске исчезли экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский.

Весной и осенью 1999 года в Минске исчезли политические противники президента Александра Лукашенко, добивавшиеся его отставки. Это были экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. Согласно выводам спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал эти случаи, к исчезновению оппозиционеров были причастны бойцы СОБРа - специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. Они похитили и убили политиков по приказу сверху, утверждается в докладе ПАСЕ.



В декабре 2019 года о своем участии в этих преступлениях в интервью DW заявил экс-собровец Юрий Гаравский. По его словам, вместе с сослуживцами он выполнял приказ командира СОБРа Дмитрия Павличенко, который и застрелил оппозиционеров. При этом Юрий Гаравский, как он утверждает, не участвовал в похищении оператора ОРТ Дмитрия Завадского, исчезнувшего в 2000 году, но предполагает, кто это сделал.