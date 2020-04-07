 Испанцы заподозрили власти в попытке ограничить свободу слова | Новости из Германии о Европе | DW | 19.04.2020

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Европа

Испанцы заподозрили власти в попытке ограничить свободу слова

В Испании разгорелся скандал в связи с подозрениями, что в условиях чрезвычайного положения, объявленного из-за коронавируса, правительство пытается ограничить свободу слова.

Парламент Испании

Парламент Испании

Скандал в Испании спровоцировали высказывания начальника штаба Гражданской гвардии (испанской жандармерии) генерал-лейтенанта Хосе Мануэля Сантьяго. Он заявил, что его ведомство работает над “минимизацией критики правительственной борьбы с кризисом”, вызванным эпидемией коронавируса. Эти слова были восприняты общественностью как признание, что силовые структуры намерены ограничить свободу слова в нарушение основных принципов правового государства.

Реакция оппозиции

Лидер оппозиции Пабло Касадо потребовал от министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марляска объяснить в парламенте, кто дал подобный приказ жандармам. А другой известный парламентарий Сантьяго Абаскаль даже обвинил власти в заговоре против демократии и потребовал немедленной отставки правящего кабинета.

Министр попытался оправдаться, заявив, что генерал неправильно выразился. Он якобы имел в виду лишь борьбу с опасными fake news о коронавирусе, создающими панические настроения. Однако подобное объяснение не успокоило общественность.    

Опасные прецеденты

Газета ABC напоминает, что в Испании уже имеются “опасные прецеденты” с попытками ограничить свободу слова. Так, в последнее время министры стали заранее требовать и фильтровать задаваемые журналистами вопросы, прекратил действовать правительственный портал гласности, прозвучало предложение запретить независимым СМИ освещать вопросы, связанные с эпидемией. С нападками на прессу постоянно выступает зампред правительства Пабло Иглесиас.  

Скандал разгорелся на фоне общего недовольства населения мерами, предпринимаемыми властями для борьбы с Covid-19. Страна занимает первое место в мире по количеству умерших - более 20 000 человек - по отношению к численности населения.    

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