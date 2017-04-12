Иностранцы, живущие в Германии, проходят интеграционные курсы немецкого языка и культуры, которые помогают им освоиться в повседневной жизни.

Интеграционные курсы в Германии включают 600 часов занятий и рассчитаны на то, чтобы помочь иностранцам ориентироваться в повседневной жизни. На курсах учат писать письма, вести телефонный разговор, составлять резюме на немецком языке и искать работу. По окончании курсов необходимо на языковом экзамене подтвердить знание немецкого на уровне B1. Место на интеграционных курсах могут получить беженцы, чье ходатайство на предоставление убежища было одобрено, и иммигранты.