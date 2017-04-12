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Интеграционные курсы

Иностранцы, живущие в Германии, проходят интеграционные курсы немецкого языка и культуры, которые помогают им освоиться в повседневной жизни.

Интеграционные курсы в Германии включают 600 часов занятий и рассчитаны на то, чтобы помочь иностранцам ориентироваться в повседневной жизни. На курсах учат писать письма, вести телефонный разговор, составлять резюме на немецком языке и искать работу. По окончании курсов необходимо на языковом экзамене подтвердить знание немецкого на уровне B1. Место на интеграционных курсах могут получить беженцы, чье ходатайство на предоставление убежища было одобрено, и иммигранты.

People walk past a mural showing a map of Crimea in the Russian national colours on a street in Moscow March 25, 2014. Russia and the West sought to draw a provisional line under the Ukraine crisis on Tuesday after major industrialised nations warned Moscow of tougher economic sanctions if it goes beyond the seizure of Crimea. The mural reads: Crimea and Russia. REUTERS/Artur Bainozarov (RUSSIA - Tags: POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

Недоглядели: как карта с "российским" Крымом попала в немецкий учебник 12.04.2017

Появившаяся в Германии в учебнике немецкого языка карта с Крымом в цветах флага России не вызвала дипломатический скандал. Выводы были сделаны быстро. Подробнее - в материале DW.
02.03.2016 Deutschkurs für Migranten und Flüchtlinge mit Frau Fatima Moulim und Frau Rute Krexler im Sozialdienst katholischer Frauen Rhein-Erft-Kreis e.V in Frechen; Copyright: DW/I. Mellouk

Меркель: В ФРГ впервые примут закон об интеграции мигрантов 14.04.2016

Ангела Меркель назвала крупным прорывом согласование правящей коалицией основных пунктов будущего закона об интеграции мигрантов. По словам вице-канцлера Габриэля, послание мигрантам очевидно: "Усердие окупится".
Bildergalerie Syrer auf der Flucht 14.03.2016 **** Eine syrische Familie sitzt am 14.03.2016 im Integrationsbüro in der Flüchtlingserstaufnahme in Stern-Buchholz bei Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) in einem Beratungsraum bei einem Vermittlungsgespräch. Die Einrichtung soll die Integration von Flüchtlingen erleichtern und möglichst früh in erfolgversprechende Bahnen lenken. Dafür werden alle ankommenden Asylbewerber mit Bleibeperspektive schon unmittelbar nach ihrer Ankunft zu Qualifikationen, Familienstand und Plänen befragt. Foto: Jens Büttner/dpa © picture-alliance/dpa/J. Büttner

СМИ: В 2016 году расходы на беженцев в Германии вырастут вдвое 01.04.2016

Немецкие федеральные земли планируют в 2016 году потратить на мигрантов от 3 до 8 процентов бюджета. Большая часть средств пойдет на размещение беженцев, а также на языковые и интеграционные курсы.
Aufnahmen aus dem Klassenraum beim Integrationskurs. Alle Rechte liegen bei DW/Sven Pöhle

Интеграционные курсы: фундамент для жизни беженцев в Германии 02.09.2015

Все больше иностранцев посещают в Германии интеграционные курсы, чтобы ориентироваться в повседневной жизни. Для беженца из Сирии Алаа Худа занятия стали путем к воссоединению с семьей.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film verwendet werden*** Dokumentarfilm Werden Sie Deutscher von Britt Beyer Pressefotos (Copyright Filmbilder jeweils Marcus Lenz) Wie wird man ein guter Deutscher? Was ist überhaupt typisch Deutsch? Und wie sieht das Leben derer aus, die versuchen, Deutsche zu werden? Um diese Fragen dreht sich der Dokumentarfilm WERDEN SIE DEUTSCHER von Britt Beyer.

"Станьте немцем!", или Как в Германии учат интеграции 26.04.2013

Уже одним своим названием интеграционные курсы обещают людям нечто большее, чем новый паспорт. Но что означает "интеграция", и чем могут помочь здесь курсы немецкого языка?