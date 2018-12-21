 Иностранные журналисты дали оценку пресс-конференции Путина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.12.2018

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Россия

Иностранные журналисты дали оценку пресс-конференции Путина

"Было много об экономике", "Все довольно ожидаемо", "Путин был более живым", – некоторые реакции журналистов западных СМИ, которые пришли на ежегодную пресс-конференцию президента России.

Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря 2018 года

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 декабря, провел ставшую традиционной ежегодной пресс-конференцию. На встречу пришли около 1700 журналистов российских и зарубежных СМИ, с которыми Путин общался около четырех часов. Как представители западных изданий восприняли общение Путина с прессой? Что им показалось самым важным? DW опросила несколько журналистов.

"Путин сконцентрировался на внутренних делах"

В начале своего выступления российский лидер много говорил об экономике, приводя различные цифры, включая данные о росте промышленного производства и о динамике ВВП. По мнению главы московского бюро издания Financial Times Генри Фоя, "Путин был заинтересован в том, чтобы говорить об экономике и в том, чтобы уверить людей в хорошем состоянии дел". Ожидания от пресс-конференции несколько не оправдались, сказал Фой DW: "Мы думали, что сегодня будет больше нападок на Запад, но он сконцентрировался в основном на внутренних делах".

Журналисты пытаются броскими лозунгами привлечь внимание пресс-службы президента РФ, чтобы получить право задать вопрос Путину

Журналисты пытаются броскими лозунгами привлечь внимание пресс-службы президента РФ, чтобы получить право задать вопрос Путину

Все же российский лидер коснулся внешней политики, но в нужном ему ключе, считает Фой: "Конечно, он упомянул "Брекзит", протесты во Франции, американские санкции, но ради того, чтобы напомнить россиянам: да, пусть рост нашей экономики не составит пять процентов, а всего два, но зато у нас все не так плохо, как на Западе". На фоне пенсионной реформы и спада настроений среди обычных людей в связи со снижением доходов для журналиста Financial Times не стало сюрпризом, что Путин "захочет донести до всех, что правительство делает все возможное, чтобы облегчить жизнь рядовых россиян".

Журналисты хотели знать, что Путин "предлагает нового"

Ничего особенного нового для себя не услышал на пресс-конференции Путина журналист французской газеты Sud Ouest Этьен Буш: "На самом деле все было довольно ожидаемо, поэтому выводы сложно обозначить". По его словам, пришедшие журналисты хотели бы знать: "Путин сидит во власти больше 18 лет – что он предлагает в текущей политике, что он предлагает нового". Для собственного отчета об общении Путина с журналистами Буш решил сосредоточиться на интерпретации слов российского лидера о ситуации в Украине. "Было задано 2-3 вопроса. Спустя четыре года проблема не решена".

С перерывом на годы в должности премьер-министра Владимир Путин каждый год проводит пресс-конференции. Фото: 2007 год

С перерывом на годы в должности премьер-министра Владимир Путин каждый год проводит пресс-конференции. Фото: 2007 год

Трудно делать выводы о путинских пресс-конференциях, сказала DW Кристина Хебель (Christina Hebel), корреспондент еженедельника Der Spiegel в Москве, "потому что речь на них идет обо всем и ни о чем". Сюрпризом для нее стало то, что в отличие от предыдущих лет, "он выглядел более собранным, лучше подбирал слова, чаще парировал крылатыми выражениями". В целом, как показалось Хебель, Путин "выглядел более живым".

Три посыла Путина аудитории

Общий посыл пресс-конференции журналистка Der Spiegel видит в том, чтобы, во-первых, показать, что Путин – "мудрый президент, который знает, что правильно для страны". Сегодня, по ее словам, он снова защитил свое решение в пользу пенсионной реформы, которая была принята несмотря на волну протестов и сбора подписей.

Контекст

В течение нескольких часов президент России отвечал на вопросы журналистов. DW сообщает о главных темах выступления Путина. (20.12.2018)

Владимир Путин почти четыре часа общался с журналистами. Ежегодная пресс-конференция президента России - верная примета, что Новый год скоро, считает карикатурист Сергей Елкин. (20.12.2018)

Союзное государство РФ и Беларуси могло бы позволить Владимиру Путину править практически вечно, не нарушая Конституции РФ. Но Лукашенко мешает этой схеме, считает Иван Преображенский. (18.12.2018)

Потратив огромные деньги, потеряв четыре года, урезав газопровод наполовину и сделав транзитный крюк через Турцию, Россия возвращается к отмененному проекту, считает Андрей Гурков. (22.11.2018)

Второй посыл, по мнению Кристины Хебель, – продемонстрировать аудитории, что Путин считает себя равным американскому президенту Трампу. "Было много внешней политики: обсуждались Украина, вывод войск США из Сирии, на что Путин заметил, что Трамп правильно все делает".

Наконец, третий посыл заключается в том, что Путин, который как президент и премьер находится у власти уже почти 20 лет, "выполняет миссию" возвращения России статуса великой державы. "Также ему важно показать, как крепко он сидит в седле, несмотря на ту же критику в отношении, например, пенсионной реформы и снижающиеся рейтинги, что он надо всем этим парит и что он со всем справится". 

"Один из немногих шансов задать вопрос" Путину

Болгарский журналист Борис Анзов из информационного агентства "Медиамост Болгария" надеялся задать Владимиру Путину вопрос о том, смогут ли Москва и София договориться о том, чтобы Болгария стала новым газовым хабом для российского газа на Балканах. "Этот проект очень активно обсуждается, болгарский президент был в этом году здесь, премьер-министр Болгарии тоже, и мы надеемся, что в конце концов он будет реализован". Речь идет о том, что Болгарии отводилось ключевое место в проекте газопровода "Южный поток", от которого Россия отказалась в 2014 году. Сегодня стоит вопрос о том, пройдет ли через болгарскую территорию газ, который будет поступать в Турцию по строящемуся газопроводу "Турецкий поток".

Борису Анзову не удалось задать свой вопрос. Но в целом, он считает прошедшую пресс-конференцию полезной. "Это один из немногих шансов задать президенту России вопрос", - полагает болгарский журналист

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    Автор: Сергей Елкин


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Контекст

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом.  

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