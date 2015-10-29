Иммануил Кант

Калининградские новобрачные дарят цветы Канту

Молодые люди, которые в день свадьбы приезжают на могилу философа, вряд ли будут читать труды философа. А если бы они прочитали, что именно писал Кант о браке и семье, едва ли они так торопились бы с цветами.