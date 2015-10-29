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Иммануил Кант

ILLUSTRATION - Eine Frau trägt am 18.06.2014 in einem Studio in Berlin einen Doktorhut und hält Geldscheine in der Hand.

Сначала стипендия, потом Нобелевская премия 29.10.2015

Какие эмоции царят в бундестаге, как пресечь неуплату налогов, изучить неизведанные техногенные породы? На научной стажировке в Германии российские ученые серьезно взялись за дело.
Immanuel Kant am Schreibtisch/Wolff Kant, Immanuel, Philosoph, Koenigsberg 22.4.1724 - ebd. 12.2.1804. - Kant am Schreibtisch - Schattenriss von Heinrich Wolff, 1926.

10 цитат Иммануила Канта 20.04.2015

Тот, кто становится пресмыкающимся червем, может ли потом жаловаться, что его раздавили? +++ Wer sich zum Wurm macht, kann nachher nicht klagen, wenn er mit Füßen getreten wird.
reagenzglas; forschung; chemikalien; wissenschaft; labor; forschen; impfstoff; flüssig; flüssigkeit; blau; chemie; chemielabor; industrie; pharmaindustrie; pipette; tropfen; glas; forscher; heilmittel; gift; gegengift; gegenmittel; erfolg; glasrand; ständer; chemisch; herstellen; drogen; erfolgreich; gewinn; gewinnen; preis; staub; staubfrei; raum; klima; lager; sicher; sicherheit; sicherung; arbeit; büro; bekleidung; schutzkleidung; schutzbrille; versuch; versuche; gene; gen; genmanipuliert

Современные Ломоносовы и Канты на стажировке в Германии 19.11.2012

У ученых из России есть шанс пройти научную стажировку в Германии. DAAD и министерство образования РФ предлагают две стипендии - имени Ломоносова и имени Канта.
Ein Geo-Wissenschaftler setzt am Donnerstag (20.11.2008) in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover eine Lösung aus einer zermahlenen Manganknolle und einer Säure an. Während der Hunger nach Energie und Rohstoffen weltweit wächst, schrumpfen die Ressourcen und Klimawandel sowie Umweltzerstörung bedrohen die Lebensgrundlagen. Mehr denn jesind Forschung und innovative Technik gefragt, um schlummernde Reserven aufzuspüren und Alternativen auf ihre Tauglichkeit hin zu prüfen. Foto: Peter Steffen dpa/lni (zu lni 0058) +++(c) dpa - Report+++

Современные Ломоносовы и Канты, или На научную стажировку в Германию 08.12.2009

У талантливых молодых ученых из России есть шанс отправиться на научную стажировку в Германию. Одна из возможностей - получить стипендию "Михаил Ломоносов" или "Иммануил Кант".
Zeitgenössisches Porträt des französischen Schriftstellers und Philosophen Denis Diderot. Er wurde am 5. Oktober 1713 in Langres geboren und starb am 31. Juli 1784 in Paris. Er vermittelte als Herausgeber und Autor der französischen Encyclopedie (1751-1772) insbesondere durch seine programmatischen Artikel der Aufklärung wesentliche Impulse. Seine wichtigsten Werke: Die indiskreten Kleinode (1748), Die Nonne (1796), Jacob und sein Herr (herausgegeben 1796).

"Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел" (1751-1780) 15.06.2009

35-томная "Энциклопедия" стала символом эпохи Просвещения. Гражданин, способный суверенно действовать, должен иметь возможность участвовать в социальных процессах, руководствуясь знаниями, а не верой.
Der Philosoph Immanuel Kant auf einem undatierten Gemälde, ca. 1800. Kant

Калининградские новобрачные дарят цветы Канту 21.01.2004

Молодые люди, которые в день свадьбы приезжают на могилу философа, вряд ли будут читать труды философа. А если бы они прочитали, что именно писал Кант о браке и семье, едва ли они так торопились бы с цветами.