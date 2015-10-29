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Какие эмоции царят в бундестаге, как пресечь неуплату налогов, изучить неизведанные техногенные породы? На научной стажировке в Германии российские ученые серьезно взялись за дело.
Тот, кто становится пресмыкающимся червем, может ли потом жаловаться, что его раздавили? +++ Wer sich zum Wurm macht, kann nachher nicht klagen, wenn er mit Füßen getreten wird.
У ученых из России есть шанс пройти научную стажировку в Германии. DAAD и министерство образования РФ предлагают две стипендии - имени Ломоносова и имени Канта.
У талантливых молодых ученых из России есть шанс отправиться на научную стажировку в Германию. Одна из возможностей - получить стипендию "Михаил Ломоносов" или "Иммануил Кант".
35-томная "Энциклопедия" стала символом эпохи Просвещения. Гражданин, способный суверенно действовать, должен иметь возможность участвовать в социальных процессах, руководствуясь знаниями, а не верой.
Молодые люди, которые в день свадьбы приезжают на могилу философа, вряд ли будут читать труды философа. А если бы они прочитали, что именно писал Кант о браке и семье, едва ли они так торопились бы с цветами.
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