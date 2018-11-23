Илон Маск хочет отправиться на Марс на ракете SpaceX

Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что с 70-процентной вероятностью сможет отправиться в полет на Марс. Об этом 47-летний изобретатель заявил в интервью интернет-сайту Axios, опубликованном в воскресенье, 25 ноября.

Инвестор предположил, что подобная экспедиция с задействованием новых многоцелевых ракет-носителей, разрабатываемых SpaceX, станет возможна уже через семь лет, причем стоимость билета для одного космического туриста не превысит "нескольких сотен тысяч долларов".

"Мы недавно сделали несколько открытий, которые очень воодушевляют меня", - добавил предприниматель.

"Я четко знаю, что нужно делать. Я говорю о возможности перебраться туда", - подчеркнул он.

"Вероятность умереть на Марсе - выше, чем на Земле"

При этом Маск исключил, что подобный перелет станет для обеспеченной прослойки населения своего рода побегом от тех проблем, с которыми они могут столкнуться на Земле.

"Вероятность, что вы умрете на Марсе - куда выше, чем на Земле", - признал собеседник издания.

Он не исключил, что гибель может наступить еще на этапе полета в открытом космосе. Если же этого не произойдет, все равно придется "не покладая рук трудиться, строя базу" на Красной планете, добавил предприниматель.

"И даже если вы преодолеете все это, условия там очень суровы… Вероятность погибнуть очень высока", - повторил он.

"Это своего рода вызов"

При этом Маск выразил уверенность, что, несмотря на все трудности, без сомнения отправился бы в подобную экспедицию: "Есть же альпинисты. На Эвересте постоянно кто-то погибает. Для них это своего рода вызов".

В понедельник, 26 ноября, ожидается прибытие на Марс посадочного модуля Национального аэрокосмического агентства США (NASA), запущенного в мае в рамках миссии InSight.

Аппарату предстоит исследование тектонических процессов и измерение теплового потока. Стоимость миссии составляет около 650 млн евро.

В 2017 году Маск заявил, что компания SpaceX разрабатывает новую многоцелевую ракету для полетов на Марс и скоростных перелетов из одной точки нашей планеты в другую. Falcon Heavy создана на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Ее первые испытания прошли на собственном полигоне SpaceX в мае 2017 года и были признаны успешными.

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