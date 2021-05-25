Иисус Христос

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Пережил ли Христос свою казнь на кресте? И какую роль сыграл в становлении христианства апостол Павел? DW представляет две точки зрения.
Из-за перформанса с участием протестантского пастора в роли Иисуса Христа художницу Марию Гасанову обвинили в "оскорблении чувств верующих".
Новый фильм швейцарского режиссера Мило Рау - настоящий гезамткунстверк, в котором есть и современные беженцы, и отсылки к известным фильмам об Иисусе Христе.
Эти фотографии сделаны в восточногерманском городе Цайце. В ходе ремонта местной церкви Святого Михаила было найдено раннеготическое изображение Иисуса Христа.
Обычно в Страстную пятницу Крестный ход Иисуса Христа повторяют тысячи паломников со всего мира. В этом году из-за пандемии коронавируса участие в шествии запрещено.
На Патриарших прудах задержали москвича по имени Иисус Воробьев, он выгуливал собаку. В полиции утверждают, что Иисус оказывал сопротивление и ругался.
В Москве и Московской области разрешена работа салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии. Тем временем, москвичей начали штрафовать за несоблюдение режима изоляции.
На москвича Иисуса Воробьева, выгуливавшего собаку на Патриарших прудах, был составлен административный протокол о неисполнении требований сотрудников полиции.
Эти декорации эпохи позднего барокко пролежали на чердаке храма в баварской коммуне Ашау более 60 лет. Сейчас они снова используются для литургического представления.
Эту работу Георга Базелица в ближайшие месяцы можно будет увидеть в саксонском городе Циттау.
Госдепартамент подтвердил задержание двух граждан США в России. Оба задержанных являются членами религиозной организации мормонов.
Продолговатой формы кекс, напоминающий завернутого в пеленку новорожденного Иисуса, называется штоллен. Это популярнейшая в Германии рождественская выпечка.
Кинематограф не мог обойти вниманием самую популярную книгу в мире. Моисей, Иисус и прочие ветхо- и новозаветные герои неоднократно привлекали к себе внимание режиссеров.
ЕСПЧ принял решение в пользу литовской фирмы, которая была оштрафована за использование в рекламе образов Иисуса и Девы Марии. Какова была суть конфликта?
Femen призывает Ватикан освободить Алису Виноградову, пытавшуюся украсть фигурку Иисуса из яслей, и утверждает, что с ней нет связи. Акция была направлена против пропаганды запрета абортов.
В Ватикане прошла праздничная пасхальная месса. Перед десятками тысяч, собравшимися на площади Святого Петра, Папа римский Франциск напомнил о страданиях беженцев и конфликтах по всему миру.
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