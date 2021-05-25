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Иисус Христос

ARCHIV - 27.03.2013, Hessen, Tränkhof: SYMBOLBILD - Unter blauem Himmel und gegen die Sonne zeichnet sich eine Jesusstatue unter dem Kreuz ab. (zu dpa «Deutsche Betroffene: Bloßes Zugeben von Missbrauch reicht nicht» vom 06.02.2019) Foto: Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Иисус Христос и апостол Павел: о чем до сих пор спорят ученые 25.05.2021

Пережил ли Христос свою казнь на кресте? И какую роль сыграл в становлении христианства апостол Павел? DW представляет две точки зрения.
Ein Polizeifahrzeug fährt über eine regennasse Straße in St. Petersburg, aufgenommen am 03.10.2011. Foto: Arno Burgi | Verwendung weltweit

Полиция Красноярска проверит автора акции с участием "Иисуса Христа" 03.05.2021

Из-за перформанса с участием протестантского пастора в роли Иисуса Христа художницу Марию Гасанову обвинили в "оскорблении чувств верующих".
Matera, Italy. The demonstration La Rivolta della Dignita at Matera. In the center is Yvan Sagnet, human rights activist, who also plays Jesus in the Milo Rau movie. About the film project: In Matera, in southern Italy, where the great Jesus films from Pasolini to Gibson were shot, the director Milo Rau is staging a modern Passion of the Christ: “The New Gospel“. What would Jesus preach today? Who would his disciples be? Led by political activist Yvan Sagnet, a new Jesus movement is fighting for the rights of migrants who came to Europe across the Mediterranean to be enslaved on the tomato fields in southern Italy and to live in ghettos under inhumane conditions. Rau and his team return to the origins of the gospel and stage it as a passion play of an entire civilization. An authentically political as well as cinematic “New Gospel” emerges for the 21st century. A manifesto of solidarity with the poorest, a revolt for a more just, humane world.

"Новое Евангелие" Мило Рау - фильм о беженцах с чернокожим Христом 28.12.2020

Новый фильм швейцарского режиссера Мило Рау - настоящий гезамткунстверк, в котором есть и современные беженцы, и отсылки к известным фильмам об Иисусе Христе.

02.07.2020, Sachsen-Anhalt, Zeitz: Die Zeichnung eines Christuskopfes mit Heiligenschein ist in der Aussenfassade der Kirche St. Michael zu sehen. Das Fresko wurde bei Sanierungsarbeiten an der Westfassade freigelegt und kann auf die Zeit um 1500 datiert werden. Sie wird restauriert und bleibt hinter einer Glasscheibe künftig sichtbar. Im 19. Jahrhundert befand sich der Christuskopf im Inneren der Heiligenkapelle, die später abgerissen wurde. Möglicherweise diente die Nische, in der sich die Zeichnung befindet einst als Reliquienschrein. Die Michaeliskirche wurde erstmals 1154 urkundlich erwähnt. Ursprünglich war sie eine romanische Basilika mit kreuzförmigem Grundriss. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

Лик Иисуса Христа поразил экспертов (фото) 08.07.2020

Эти фотографии сделаны в восточногерманском городе Цайце. В ходе ремонта местной церкви Святого Михаила было найдено раннеготическое изображение Иисуса Христа.
Fransiscan friars, some wearing protective gear amid the COVID-19 outbreak, pray at the first station while taking part in a small Procession of the Way of the Cross along the Via Dolorosa to mark Good Friday in Jerusalem, on April 10, 2020. - All cultural sites in the Holy Land are shuttered, regardless of their religious affiliation, as authorities seek to forestall the spread of the deadly respiratory disease, which will prevent Christians from congregating for the Easter service, this coming Sunday for Catholic worshippers, then a week later on April 19 for Orthodox Easter. (Photo by Emmanuel DUNAND / AFP) (Photo by EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images)

Страстная пятница в Иерусалиме прошла без паломников 10.04.2020

Обычно в Страстную пятницу Крестный ход Иисуса Христа повторяют тысячи паломников со всего мира. В этом году из-за пандемии коронавируса участие в шествии запрещено.

Как в России штрафуют за нарушение режима самоизоляции (06.04.2020) 06.04.2020

На Патриарших прудах задержали москвича по имени Иисус Воробьев, он выгуливал собаку. В полиции утверждают, что Иисус оказывал сопротивление и ругался.

Коронавирус в Москве: внезапное открытие салонов красоты и суд над Иисусом. DW Новости (06.04.2020) 06.04.2020

В Москве и Московской области разрешена работа салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии. Тем временем, москвичей начали штрафовать за несоблюдение режима изоляции.
Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Thema: In Moskau werden Ausgangsregelverschärft infolge des Coronavirus verschärft. Stichworte: Sergey Elkin, Russland, Coronavirus, Quarantäne, Ausgangsregel Bildbeschreibung: Karikatur - ein Passierschein Zu Mülltonen.

Москвича Иисуса Воробьева оштрафовали на 1000 рублей 06.04.2020

На москвича Иисуса Воробьева, выгуливавшего собаку на Патриарших прудах, был составлен административный протокол о неисполнении требований сотрудников полиции.
13.03.2019, Bayern, Aschau Im Chiemgau: Eine gemalte Jesusfigur (r) kniet auf der Kulisse vom Heiligen Grab in Aschau. Die begehbare Holzkonstruktion stammt aus dem Jahre 1799, und ist eine Art Theaterbühne. Die Konstruktion wird mit Glaskugeln behangen, die mit farbigem Wasser gefüllt sind und angestrahlt werden. Foto: Lino Mirgeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Гроб Господень" в Баварских Альпах: возрождение пасхальной традиции 29.03.2019

Эти декорации эпохи позднего барокко пролежали на чердаке храма в баварской коммуне Ашау более 60 лет. Сейчас они снова используются для литургического представления.
05.03.2019, Sachsen, Zittau: Eine Mitarbeiterin der Städtischen Museen Zittau ist mit der Einrichtung des Anna-Selbdritt-Vorhangs im Chor der Klosterkirche beschäftigt. Das flächenmäßig größte Kunstwerk von Georg Baselitz aus dem Jahr 1987 misst 4,35m mal 6,05m und wurde vom Künstler aus Filz und Nessel gefertigt. Das letzte Mal wurde er vor über zwanzig Jahren in einer Kirche gezeigt. Das Werk zeigt die heilige Anna, ihre Tochter Maria mit dem Jesuskind sowie den Johannesknaben als monumentale Figuren. In der christlichen Ikonographie wird dieses Motiv auch Anna selbdritt bezeichnet. Und natürlich ist es in der typischen Manier von Georg Baselitz auf dem Kopf gemalt wurden. Vom 06. März 2019 bis zum Pfingstmontag, den 10. Juni, wird das Werk präsentiert. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Святая Анна втроем и вниз головой (фото) 08.03.2019

Эту работу Георга Базелица в ближайшие месяцы можно будет увидеть в саксонском городе Циттау.
Hafen von Noworossijsk (English: Novorossiysk), russische Stadt am Schwarzen Meer. Aus dem Hafen sollen nach Medienberichten russische Waffen und Militärtechnik, sowie auch Soldaten nach Syrien verschifft werden. DW/Sergey Gushcha

Двое граждан США задержаны в Новороссийске 06.03.2019

Госдепартамент подтвердил задержание двух граждан США в России. Оба задержанных являются членами религиозной организации мормонов.
Ein angeschnittener Stollen steht am 28.09.2017 im Barockgarten Großsedlitz in Heidenau (Sachsen) bei einem Termin zur Vorstellung des Stollenmädchen auf einem Tisch. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Рождественский календарь: 6 декабря - штоллен 01.12.2018

Продолговатой формы кекс, напоминающий завернутого в пеленку новорожденного Иисуса, называется штоллен. Это популярнейшая в Германии рождественская выпечка.
Der Schauspieler James Caviezel in einer Szene aus dem Film Die Passion Christi des Regisseurs Mel Gibson. In dem kontroversen Skandalfilm um die letzen 12 Stunden im Leben von Jesus Christus geht es brutal zu. Für das Publikum sichtbar wird Jesus gequält, gekreuzigt und gegeißelt. Der vorgezogene Start des Films ist der 18.03.2004. Foto: Philippe Antonello/Constantin dpa (zu dpa-Kinostarts vom 14.03.2004)

10 знаменитых фильмов на библейскую тему 06.04.2018

Кинематограф не мог обойти вниманием самую популярную книгу в мире. Моисей, Иисус и прочие ветхо- и новозаветные герои неоднократно привлекали к себе внимание режиссеров.
***ACHTUNG: Bild nur zur abgesprochenen Berichterstattung nutzen!***

Литовского Иисуса в джинсах защитил Европейский суд по правам человека 02.02.2018

ЕСПЧ принял решение в пользу литовской фирмы, которая была оштрафована за использование в рекламе образов Иисуса и Девы Марии. Какова была суть конфликта?
Vatican gendarmes attempt to block a topless activist of women's rights group Femen, who tries to reach the Nativity scene in Saint Peter's square at the Vatican December 25, 2017. REUTERS/Alessandro Bianchi TEMPLATE OUT

В Риме арестована активистка Femen, пытавшаяся выкрасть фигурку Иисуса 26.12.2017

Femen призывает Ватикан освободить Алису Виноградову, пытавшуюся украсть фигурку Иисуса из яслей, и утверждает, что с ней нет связи. Акция была направлена против пропаганды запрета абортов.
Pope Francis looks on before delivering his Urbi et Orbi (to the city and the world) message from the balcony overlooking St. Peter's Square at the Vatican April 16, 2017. REUTERS/Stefano Rellandini

Папа римский напомнил, что Иисус на стороне беженцев 16.04.2017

В Ватикане прошла праздничная пасхальная месса. Перед десятками тысяч, собравшимися на площади Святого Петра, Папа римский Франциск напомнил о страданиях беженцев и конфликтах по всему миру.

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