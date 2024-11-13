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Дети со всего мира отправляют письма Младенцу Иисусу

Павел Мыльников
13 ноября 2024 г.

На рождественский почтамт в небольшом городе Энгельскирхен поступили уже тысячи писем. Дети задают Младенцу Иисусу множество вопросов, просят наделить их волшебными способностями и предлагают свою помощь.

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Письма Младенцу Иисусу на рождественском почтамте в Энгельскирхене
В 2023 году помощники Младенца Иисуса в Энгельскирхене обработали 132 тысячи писемФото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

В небольшом городе Энгельскирхен, расположенном в регионе Бергишес-Ланд недалеко от Кельна, вновь открылся рождественский почтамт, принимающий письма Младенцу Иисусу. Его сотрудники получили уже 9000 писем с приветами, пожеланиями и просьбами - не только из стран Европы, но из таких далеких уголков Земли как Австралия и Малайзия, указала немецкая почтовая служба Deutsche Post.

В 2023 году рождественский почтамт в Энгельскирхене получил письма из 53 стран. Все 132 тысячи посланий были прочитаны и обработаны. В этом году команда почтамта из 20 человек спешит еще до сочельника отправить ребятам ответ. Помощники Младенца Иисуса пишут на 12 языках и при необходимости могут воспользоваться шрифтом Брайля.

Особый штемпель и интерактивная марка

Если письмо придет в Энгельскирхен до 20 декабря - на него обязательно ответят, причем на конверте будет особый штемпель и интерактивная почтовая марка. Если на нее нажать специальным цифровым карандашом, зазвучит детская песня Рольфа Цуковски (Rolf Zuckowski) "In der Weihnachtsbäckerei" ("В рождественской пекарне"). А еще можно услышать рождественскую историю или интересные факты об Адвенте - времени ожидания Рождества.

От игрушек до помощи другим людям

Детские желания весьма широки - от волшебных способностей до игрушечного автомобиля. Дети очень часто думают о других людях, отмечают сотрудники почтамта. Поэтому в письмах встречаются такие просьбы: чтобы бедные больше не были бедными, чтобы у каждого был теплый дом, чтобы у всех было достаточно лекарств.

Некоторые стремятся примерить на себя роль Рождественского Деда и просят поделиться списком детских желаний, чтобы помочь в их исполнении. А еще авторы писем задают множество вопросов - например, может ли Иисус сам мастерить игрушки.

Куда написать Младенцу Иисусу?

Рождественский почтамт Младенца Иисуса появился в Энгельскирхене в 1985 году. Аналогичные отделения действуют и в других населенных пунктах с "небесными" названиями - Химмельпфортене, Химмельстюре, Николаусдорфе (все три - Нижняя Саксония), Санкт-Николаусе (Саар) и Химмельштадте (Бавария). В целом почтамты, принимающие письма Младенцу Иисусу, можно найти в 20 странах.

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