 Из какой страны приехали организаторы протестов в Хабаровске? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 27.07.2020

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Россия

Из какой страны приехали организаторы протестов в Хабаровске?

Многотысячные протесты в Хабаровске организовали иностранцы, уверен и. о. губернатора края Михаил Дегтярев. Карикатурист Сергей Елкин о неординарном мышлении ставленника Москвы.

Карикатура Сергея Елкина о протестах в Хабаровске. И.о. губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев с банным веником под мышкой говорит: В Хабаровске протестуют иностранцы. Белорусы, наверное.

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    Кто такой Сергей Фургал?

    Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.

  • Задержание Сергея Фургала

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В чем обвиняют Сергея Фургала?

    9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Стихийные протесты в Хабаровске

    С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

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    "Фургала домой!"

    Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".

  • Акция протеста во Владивостоке 18 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    К протестам примкнул Владивосток

    Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.

  • Акция протеста в Харабовске 21 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Миша, уходи!"

    20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".

  • Участники акций протеста

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В знак солидарности с Хабаровском

    Очередная несанкционированная акция в Хабаровске состоялась 25 июля. В шествии по улицам города участвовали тысячи человек. Митинговали также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Краснодаре, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан, протестующие держали плакаты с критикой полпреда президента Юрия Трутнева.

  • Юрий Трутнев

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Трутнев как объект критики

    Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля, где раскритиковал работу местных властей и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом на Дальнем Востоке. Вскоре после этого Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Трутнев владеет домом в Серебряном бору в Москве стоимостью 2 млрд рублей.

  • Сергей Наумов

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Нападение на Наумова и Низовцева

    24 июля в Хабаровске произошло нападение на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, приехавшего освещать протесты. По его словам, среди причастных к нападению был мужчина, возможно, связанный с Михаилом Дегтяревым. Днем ранее возле дома неизвестными был избит ведущий YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрий Низовцев, который также сообщал в YouTube о протестах.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:52

Почему протесты в Хабаровске не прекращаются (24.07.2020)

Контекст

Путин отстранил Сергея Фургала от должности губернатора

После отстранения Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края. Временно исполнять обязанности главы региона предложено депутаты Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву.  

Комментарий: Назначение Дегтярева в Хабаровский край - ошибка Путина

Назначение и.о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева демонстрирует лишь то, что в Кремле и впредь не собираются считаться с мнением регионов, считает Федор Крашенинников.  

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