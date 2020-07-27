Из какой страны приехали организаторы протестов в Хабаровске?

"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

В чем обвиняют Сергея Фургала?

9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".