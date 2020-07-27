Из какой страны приехали организаторы протестов в Хабаровске?

Многотысячные протесты в Хабаровске организовали иностранцы, уверен и. о. губернатора края Михаил Дегтярев. Карикатурист Сергей Елкин о неординарном мышлении ставленника Москвы.
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После отстранения Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края. Временно исполнять обязанности главы региона предложено депутаты Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву.
Назначение и.о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева демонстрирует лишь то, что в Кремле и впредь не собираются считаться с мнением регионов, считает Федор Крашенинников.