 Из-за проливных дождей в Южной Азии погибли десятки людей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.07.2019

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Мир

Из-за проливных дождей в Южной Азии погибли десятки людей

В Индии, Непале и Бангладеш проливные муссонные дожди спровоцировали наводнения и оползни. Тысячи людей покинули дома, десятки погибли.

Последствия наводнения в Бангладеш, 12 июля 2019 г.

Последствия наводнения в Бангладеш, 12 июля 2019 г.

Десятки человек погибли в странах Южной Азии из-за проливных муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни. В субботу, 13 июля, особенно сильно пострадали регионы Непала, Бангладеша и северо-восточной Индии. В ближайшие дни также ожидаются сильные дожди. В Непале погибло не менее 27 человек, в Бангладеш - по меньшей мере 16, в индийском штате Ассам - не менее 6.

Контекст

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Жара, накрывшая этим летом Европу, - следствие глобального потепления, а в будущем экстремальные погодные явления будут повторяться все чаще. Группа ученых нашла тому новые доказательства. (09.08.2018)

Еще десятки человек числятся пропавшими без вести, тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в безопасных регионах. Кроме того, в Индии пострадал национальный парк Казиранга, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть парка относится к бассейну реки Брахмапутры, уровень воды в которой в минувшие дни постоянно повышался.

Сезон муссонов в Южной Азии обычно длится с июня по сентябрь. Дожди важны для сельского хозяйства региона, однако они часто наносят большой ущерб. Каждый год в результате наводнений погибают сотни людей.

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    Автор: Елена Гункель


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