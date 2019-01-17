 Известные немцы призывают Великобританию остаться в ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 18.01.2019

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Германия

Известные немцы призывают Великобританию остаться в ЕС

Под открытым письмом с призывом отменить "Брекзит" подписались председатели правящих в Германии партий и руководители концернов Daimler и Airbus.

Акция против Брекзита в Берлине, июнь 2016 года

Акция против "Брекзита" в Берлине, июнь 2016 года

Известные немецкие политики, бизнесмены и общественные деятели призвали Великобританию не выходить из состава Европейского Союза. "Наша дверь будет всегда оставаться открытой: Европа - родной дом", - говорится в открытом письме, опубликованном в газете The Times в пятницу, 18 января. "Без вашей великой нации наш континент не будет тем, чем он является сегодня: сообществом, основанным на свободе и благосостоянии", - обращаются авторы к британцам.

Контекст

Тереза Мэй сама виновата в своем поражении в парламенте. Чем бы ни закончилась драма под названием "Брекзит", ущерб от нее останется на долгие годы, уверена Барбара Везель. (16.01.2019)

В Европарламенте подчеркнули готовность Евросоюза проявить единство. Брюссель рассчитывает на "положительное большинство" в Великобритании и просчитывает все варианты развития ситуации. (16.01.2019)

В документе отмечается вклад Великобритании в восстановление Германии после Второй мировой войны и перечисляют британские национальные особенности и традиции, которых "нам будет не хватать". Если Великобритания все-таки решит покинуть ЕС, то ФРГ и Европа в целом продолжит поддерживать с ней дружеские отношения, говорится в письме.

Кто подписался под призывом отменить "Брекзит"      

Один из инициаторов кампании - председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). Под документом поставили подписи несколько десятков человек, в том числе председатели входящих в правящую коалицию Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) и Андреа Налес (Andrea Nahles), лидеры партии "зеленых", министры, а также главы Федерального объединения немецкой промышленности, Объединения немецких профсоюзов и представители руководства таких крупных концернов, как Daimler и Airbus.     

После того, как Палата общин парламента Великобритании отвергла соглашение о "Брекзите", согласованное премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем, лондонское праительство призвало парламентариев проголосовать 29 января по новому плану выхода из состава Евросоюза. Детали альтернативного варианта Мэй планирует представить 21 января. В тоже время, по мнению наблюдателей, все более реальной становится угроза так называемого жесткого, то есть неупорядоченного "Брекзита", если Лондон и Брюссель в ближайшие несколько недель не договорятся о его условиях. Великобритания намерена покинуть ЕС 29 марта.

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    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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  • Борис Джонсон

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    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

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  • Флаг ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит"

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше?

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Открытое письмо немецких политиков против "Брекзита"

Аудио- и видеофайлы по теме

Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше?  

Саммит ЕС одобрил соглашение по "Брекзиту"  

Как Франкфурт борется с Парижем за статус финансовой столицы ЕС  

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