Избранный депутат Беседина: Москвичи хотели другую гордуму

Дарья Беседина, самовыдвиженка, поддержанная партией "Яблоко", - одна из новых депутатов Мосгордумы. Первая ее инициатива - распустить гордуму. Почему - Беседина объяснила в интервью DW.
Дарья Беседина стала депутатом Мосгордумы, уверенно выиграв в воскресенье, 8 сентября, выборы в восьмом избирательном округе, где среди ее соперников был бывший депутат Госдумы, экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин. Свой успех Беседина, 31-летняя самовыдвиженка, поддержанная партией "Яблоко", объясняет активно проведенной кампанией.
Беседина работает в фонде "Городские проекты" и собирается решать транспортные проблемы столицы. Тем не менее первая ее инициатива - распустить городскую думу. О причинах инициативы, влиянии на итоги выборов технологии "умного голосования", а также о том, как будет решаться вопрос с участниками акций протеста в Москве, которых подвергли уголовному преследованию, избранный депутат рассказала DW.
DW: Вы предлагаете распустить новоизбранную Мосгордуму. Зачем предлагаете, если заведомо известно, что этого не произойдет?
Дарья Беседина: Мы видели, что сейчас власть потеряла многие округа. То есть кандидаты, которые были согласованы и чье избрание ожидалось, не смогли победить. Победили самые разнообразные альтернативные кандидаты, начиная от действительно хороших и популярных людей, которые активно вели кампании, и заканчивая абсолютно неизвестными лицами - вроде Александра Соловьева. Он был спойлером другого Александра Соловьева (главы московского отделения "Партии перемен". - Ред.). И первый Соловьев смог победить, хотя вообще не вел никакой кампании и никакой информации о нем нет. Он, по сути, никто - абсолютно не медийный человек.
Очевидно, что московские избиратели хотели голосовать. Депутатами стали все четыре кандидата, поддержанные "Яблоком". Мои коллеги (по партии. - Ред.) победили с разгромным счетом. Москвичи явно хотели совершенно другую думу. Но оппозиционных кандидатов, за выдвижение которых жители столицы подписывались, не допустили к выборам.
Такая дума не может представлять интересы москвичей - это просто невозможно. Поэтому такой думе нужно будет предложить самораспуститься. Эти люди должны понимать, что стали депутатами в ходе абсолютно нечестных и несправедливых выборов. Они не могут быть в Мосгордуме.
- Насколько это - предложение о роспуске - конструктивно с учетом того, что большинства, судя по всему, у оппозиции в Мосгордумене будет.
- Вот и посмотрим, что они на это ответят.
- Что вы будете делать для избирателей своего округа, если Мосгордуму не распустят?
- У меня есть программа, с которой я шла на выборы. Она в основном посвящена транспорту - деавтомобилизация, электрификация общественного транспорта, возвращение троллейбусов, строительство трамвайных путей, развитие велодвижения. Это вся та повестка, которую мы в фонде "Городские проекты" продвигаем уже много лет. И я буду ею заниматься. Этого ожидают мои избиратели, потому что мы целый месяц очень подробно об этом рассказывали.
- Чем вы можете объяснить свой успех - слабостью оппонентов или усталостью москвичей от кандидатов от "Единой России"?
- Успех обусловлен комбинацией факторов. С одной стороны, был достаточно сильный оппонент (Вадим Кумин от КПРФ. - Ред.). Он называл себя лидером оппозиции в этом округе. Можно было подумать, что он действительно оппозиционный кандидат, если бы мы совершенно точно не знали, что этот округ исторически отдан на откуп коммунистам. В прошлый раз здесь избирался Геннадий Зюганов. Он (Кумин. - Ред.) вел достаточно сильную кампанию, основанную на административном ресурсе - шла агитация с помощью советников управ, через советы ветеранов. Классическая админресурсная кампания, в нее много вложили, судя по всему. Наши шансы все время были равны.
Но, с другой стороны, мой округ - достаточно демократичный, в нем в принципе хорошо голосовали за "Яблоко". Моя команда провела очень хорошую кампанию - целый месяц работала группа агитаторов. Это маленькая армия, которая ходила по квартирам, по улицам. Мы общались с людьми, объясняли нашу программу, я сама каждый день на улице разговаривала с москвичами. Вследствие всех этих факторов мы смогли победить. Но, конечно, этого бы не произошло, если жители моего округа не хотели бы видеть депутатом такого человека, как я.
- Что в целом говорят результаты выборов о настроениях москвичей?
- Москвичи устали от того, что их мнение игнорируется. Они хотят быть властью в своем городе.
- Пока что мы видим, что "умное голосование", предложенное Алексеем Навальным, дает эффект только на местном уровне. На выборах губернаторов оно не сработало. Стоит ли ожидать, что так все и останется?
- Я не думаю, что успех "умного голосования" связан с уровнем выборов. Скорее всего, в тех регионах, где оно не смогло перевернуть результаты выборов (не дать победить кандидату от власти, который не раз выигрывал в этом округе. - Ред.), просто не было достаточно сильного протестного голосования.
"Умное голосование" - это инструмент для концентрации всего протеста в одной точке, чтобы перевернуть таким образом выборы. Если у нас недостаточное количество людей, которые готовы так голосовать, то оно не сработает. Все зависит от конкретной политической ситуации в тот момент, когда выборы происходят, а не от уровня выборов.
- После протестов в Москве, связанных с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы, в отношении многих задержанных возбуждены уголовные дела. Как вы, будучи депутатом Мосгордумы, будете добиваться их освобождения?
- У нас с коллегами по партии "Яблоко" очень остро стоит этот вопрос. Это абсолютно невероятная, беспрецедентная ситуация с этими жуткими уголовными делами. Чудовищно совершенно! Это будет важным направлением нашей деятельности. У нас во фракции есть понимание и абсолютный консенсус в этом плане. Будем говорить, что это политические дела, что эти люди должны быть освобождены немедленно.
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