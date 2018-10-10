"Игра престолов" на грузинский манер и вся правда о Дракуле

Около 7300 издательств, литературных агентств, книготорговых организаций, тысячи писателей, переводчиков, журналистов из 110 стран мира съехались сейчас во Франкфурт. Они привезли предположительно около 450 тысяч книг - не экземпляров, а названий. Предположительно - потому что точно подсчитать невозможно. Как и познакомиться в первый день ярмарки хотя бы с ничтожной частью этих книг. Но на стенд, на котором представлен один безусловный бестселлер, мне все же удалось пробиться.

Речь идет о новом романе Франка Шетцинга (Frank Schätzing), автора хорошо известной и русскому читателю "Стаи". Его название можно перевести как "Тирания бабочки". Главная тема - искусственный интеллект и связанные с ним опасности и угрозы. Жанр, как обычно у Шетцинга, - триллер. Некоторые критики считают новый роман лучшей его книгой. Даже лучше "Стаи"?! Почитаем.

Грузинский алфавит во Франкфурте

Ничейная земля мировой истории

Главный или почетный гость Франкфуртской книжной ярмарки в этом году - Грузия. Презентация Грузии поразительна. Собственно, это не одна презентация, а сразу несколько. Идея замечательна: представить культуру страны через ее алфавит - древнейший (ну, или по крайней мере, один из древнейших) в мире. Книги, альбомы, туристические проспекты, блюда грузинской кухни видны в разных павильонах. И еще - стелы, на которых написаны как образцы буквы грузинского алфавита. Подойдите, повторите! Многие подходят.

К ярмарке с финансовой помощью грузинских властей, немецких книжных издательств и федеральных немецких фондов поддержки культуры за последний год были изданы в Германии 160 книг, переведенных с грузинского языка! Рискну сейчас выбрать из них три, чтобы очень коротко рассказать о них. Самое красивое издание, бесспорно, - "Витязь в тигровой шкуре", знаменитый эпос Шота Руставели XII века. Немецкий перевод - прозаический, но зато читается увлекательно и звучит удивительно современно, что-то вроде "Игры престолов" на грузинском материале.

А из книг действительно современных, написанных уже в XXI веке, назову две, с которыми успел познакомиться подробнее. Одна из них - роман Гелы Чкванавы, название которого можно перевести как "Незаконченные истории" или "Нерешенные вопросы". Сам автор родом из Сухуми, и грузино-абхазская война, участником которой он был, на которой получил ранение, уже была темой его переведенной на русский несколько лет назад повести "Гладиаторы". В новой книге больше типичной для грузинской литературы мягкой иронии, парадоксального черного юмора, но от этого война не становится симпатичнее.

О третьей вышедшей сейчас в Германии книге написали сразу несколько немецких СМИ. Это роман Наны Эквтимишвили "Грушевое поле". Она, кстати, и в России, и в Германии известна - но как режиссер фильма "Длинные светлые дни" о дружбе двух грузинских девочек, отмеченного несколькими международными призами (он был показан, в частности, по немецкому телевидению).

Героиня нового романа Наны Эквтимишвили - 18-летняя Лела, сторож на частных парковках на окраине Тбилиси. Так она зарабатывает себе на жизнь и на уроки английского для девятилетнего мальчика, сироты из детского дома, которого вроде бы собираются усыновить американцы. Действие происходит в унылом, безрадостно-бетонном спальном районе, на "ничейной земле мировой истории", как выразился один из немецких рецензентов.

Дракула - какой он был на самом деле

А теперь - об увлекательной научно-популярной книге, рассказывающей, как можно было бы представить с первого взгляда, об очень жутком персонаже - о графе Дракуле. "Верховный вампир", каким он предстал в художественной литературе, был на самом деле вовсе не графом, а князем - господарем - Валахии. Он правил в третьей четверти XV века и заслужил дурную репутацию, за что, в частности, был прозван Владом Цепешом (Колосажателем).

Граф Дракула

На кол действительно сажал, но, как выясняется, вряд ли намного чаще, чем некоторые другие современные ему правители. Во всяком случае, прозвище это появилось впервые спустя два века после смерти Дракулы. Историки из университета немецкого города Гиссена собрали в два тома воспоминания современников Влада Дракулы и его собственные указы и письма. Получилась интересная далеко не только специалистам книжка. Про вампиров там - ни слова.

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