Иван (Джон) Демьянюк

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Историческая сенсация: в Берлине представили сотни фотографий из семейного архива заместителя коменданта концлагеря "Собибор" Йоханна Нимана. Станут ли они доказательствами участия в преступлениях нацистского пособника Ивана (Джона) Демьянюка?
Пока в Китае продолжают искать лекарство от нового опасного коронавирус, первые случаи заболевания им фиксируют в европейских странах. Также в программе: историческая сенсация - фото из концлагеря "Собибор".
Ангела Меркель собрала ключевых политиков, способных повлиять на разрешение конфликта в Ливии, включая Путина и Эрдогана. Берлинские договоренности могут стать первым шагом на пути к прекращению гражданской войны.
Директор Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф надеется на то, что смерть Ивана Демьянюка откроет путь к преследованию сотен других бывших охранников нацистских концлагерей. Сын Демьянюка назвал своего отца жертвой.