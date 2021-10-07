Иван (Джон) Демьянюк

Отложенное правосудие: ждать ли новых судов над престарелыми нацистами?

Сейчас им больше 90 лет. Спустя семь десятилетий они снова оказались лицом к лицу со своим нацистским прошлым. В ФРГ начались новые и, вероятно, уже последние суды над бывшими нацистами.