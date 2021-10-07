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Иван (Джон) Демьянюк

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Иван Демьянюк".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Start of the trial against 100-year-old SS-guard of the former Nazi concentration camp A 100-year-old former security guard of the Sachsenhausen concentration camp appears in the courtroom before his trial at the Landgericht Neuruppin court in Brandenburg, Germany, October 7, 2021. REUTERS/Annegret Hilse

100-летний экс-охранник Заксенхаузена - на скамье подсудимых 07.10.2021

Перед земельным судом в Нойруппине предстал 100-летний экс-охранник концлагеря Заксенхаузен. У юстиции остается мало времени, чтобы привлечь к ответственности причастных к преступлениям нацистов.
Memorium Nürnberger Prozesse ist am Eingang zum gleichnamigen Museum auf einem Schild am 28.05.2015 am Landgericht Nürnberg-Fürth in Nürnberg (Bayern) zu lesen. Am Gebäude im Hintergrund sind die Fenster des Schwurgerichtssaals 600 zu sehen. Auf den Gerichtssaal 600 hat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Welt geschaut. Bis 1949 fanden im heutigen Schwurgerichtssaal die Nürnberger Prozesse statt. Die Alliierten wollten Kriegsverbrecher und die Elite des NS-Staates zur Verantwortung ziehen. Foto: Daniel Karmann/dpa | Verwendung weltweit

Германия и нацисты: непростая история взаимоотношений 20.11.2020

20 ноября - 75 лет со дня начала первого и самого громкого процесса над нацистскими преступниками. Что было после Нюрнберга?
Sobibor: Gruppenfoto auf der Terrasse des neuen Kasinos (im Buch S. 175) Arthur Dachsel, Franz Reichleitner, Johann Niemann, wahrscheinlich Erich Schulze, Erich Bauer, die beiden Küchenangestellten und der Zollgrenzschutzbeamte (v. l. n. r.). Auf dem Tisch sind teilweise hochwertige Kristallgläser erkennbar, die wahrscheinlich aus dem Besitz der Ermordeten stammten. Alkohol spielte im Alltag der deutschen Täter eine wichtige Rolle.

В Берлине представлены неизвестные фотографии концлагеря Собибор 28.01.2020

Наследники замкоменданта лагеря смерти Собибор передали историкам уникальные снимки, где показаны будни работавших там нацистов. На них, вероятно, есть и охранник Иван Демьянюк.

Впервые опубликованы фотографии из концлагеря Собибор (28.01.2020) 28.01.2020

Историческая сенсация: в Берлине представили сотни фотографий из семейного архива заместителя коменданта концлагеря "Собибор" Йоханна Нимана. Станут ли они доказательствами участия в преступлениях нацистского пособника Ивана (Джона) Демьянюка?

Вирус из Китая: насколько опасна эпидемия и велика ли угроза для России и ФРГ? DW Новости (28.01.2020) 28.01.2020

Пока в Китае продолжают искать лекарство от нового опасного коронавирус, первые случаи заболевания им фиксируют в европейских странах. Также в программе: историческая сенсация - фото из концлагеря "Собибор".

Меркель нужна помощь Путина и Эрдогана для урегулирования конфликта в Ливии. DW Новости (20.01.2020) 20.01.2020

Ангела Меркель собрала ключевых политиков, способных повлиять на разрешение конфликта в Ливии, включая Путина и Эрдогана. Берлинские договоренности могут стать первым шагом на пути к прекращению гражданской войны.
ARCHIV - Ein Mahnmal für das deutsche Vernichtungslager Sobibor, aufgenommen am 29.11.2005 in Sobibor, Polen. EPA/PRZEMEK WIERZCHOWSKI POLAND OUT (zu dpa «In Sobibor finden Forscher weiter Spuren der Nazi-Verbrechen» vom 14.10.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Найдены фото нацистского надсмотрщика Демьянюка в лагере 19.01.2020

Иван (Джон) Демьянюк был осужден за соучастие в уничтожении 28060 евреев, хотя до самой смерти отрицал вину. Теперь обнаружены фотографии, запечатлевшие Демьянюка в лагере смерти Собибор.
ARCHIV - Der frühere KZ-Wachmann John Demjanjuk wird am 12.05.2011 nach der Urteilsverkündung aus dem Verhandlungssaal im Landgericht in München (Oberbayern) gebracht. Gegen Demjanjuk läuft nach einem Zeitungsbericht jetzt ein neues Ermittlungsverfahren. Foto: Tobias Hase dpa/lby (zu dpa 0087 «Zeitung: Neues Ermittlungsverfahren gegen Demjanjuk» vom 16.07.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

ФРГ не обязана возмещать судебные издержки родственникам Демьянюка 24.01.2019

Вдова и сын бывшего нацистского надсмотрщика Ивана Демьянюка не вправе требовать от Германии возмещения их расходов на ведение судебного процесса, постановил Европейский суд по правам человека.
11.02.2016 **** Der früheren Auschwitz-Wachmann Reinhold Hanning kommt am 11.02.2016 in Detmold (Nordrhein-Westfalen) in den Verhandlungssaal. Dem 94-Jährigen wird Beihilfe zum Mord in mindestens 170 000 Fällen vorgeworfen. Der Prozess vor dem Landgericht Detmold findet in den Räumen der Industrie und Handelskammer IHK statt. Foto: Bernd Thissen/dpa © picture-alliance/dpa/B. Thissen

Отложенное правосудие: ждать ли новых судов над престарелыми нацистами? 11.02.2016

Сейчас им больше 90 лет. Спустя семь десятилетий они снова оказались лицом к лицу со своим нацистским прошлым. В ФРГ начались новые и, вероятно, уже последние суды над бывшими нацистами.
** ARCHIV ** Schienen fuehren am 17. Januar 2005 auf das Vernichtungslager Auschwitz Birkenau zu. Ein schlichter Torbogen unter einem Turm, flankiert von zwei einstoeckigen Ziegelbauten. Durch das Tor fhrt ein Gleis - in die Hoelle. Schon dieses symbolhafte Foto des Vernichtungslagers Auschwitz laesst keinen Zweifel, dass die Reichsbahn die wesentliche Rolle bei der Deportation von Millionen Opfern des Holocausts in die Todeslager gespielt hat. Die Deutsche Bahn dokumentiert diese Rolle ab Mittwoch, 23. Januar 2008, in der Ausstellung Sonderzuege in den Tod. (ddp images/AP Photo/Czarek Sokolowski) ** APD9095 ** ----Rails in the former Nazi death camp Auschwitz-Birkenau are shown, Jan. 17, 2005 in Oswiecim, southern Poland. (ddp images/AP Photo/Czarek Sokolowski)

Германия продолжает уголовное преследование нацистских преступников 27.11.2013

После нашумевшего дела Ивана Демьянюка, создавшего важный судебный прецедент, перед судом могут предстать 30 живущих в Германии бывших надзирателей концлагеря Освенцим-Биркенау.
Stacheldraht und ein STOP-Schild im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz (hier Auschwitz II Birkenau) in Polen, aufgenommen 2006. In dieses größte Vernichtungslager in der Zeit des Nationalsozialismus wurden mehr als 1,3 Milionen Menschen aus ganz Europa deportiert und schätzungsweise 1,1 Millionen ermordet. Foto: Ulrich Hässler +++(c) dpa - Report+++

В Германии пройдет кампания по поиску последних нацистских преступников 21.07.2013

За информацию о местонахождении бывших нацистов предусмотрена щедрая награда.
** ARCHIV ** Schienen fuehren am 17. Januar 2005 auf das Vernichtungslager Auschwitz Birkenau zu. Ein schlichter Torbogen unter einem Turm, flankiert von zwei einstoeckigen Ziegelbauten. Durch das Tor fhrt ein Gleis - in die Hoelle. Schon dieses symbolhafte Foto des Vernichtungslagers Auschwitz laesst keinen Zweifel, dass die Reichsbahn die wesentliche Rolle bei der Deportation von Millionen Opfern des Holocausts in die Todeslager gespielt hat. Die Deutsche Bahn dokumentiert diese Rolle ab Mittwoch, 23. Januar 2008, in der Ausstellung Sonderzuege in den Tod. (ddp images/AP Photo/Czarek Sokolowski) ** APD9095 ** ----Rails in the former Nazi death camp Auschwitz-Birkenau are shown, Jan. 17, 2005 in Oswiecim, southern Poland. (ddp images/AP Photo/Czarek Sokolowski)

У преступлений нацистов нет срока давности 08.05.2013

Более 50 бывших надзирателей в конлагерях еще живы, указывает Центр по расследованию преступлений национал-социализма. Один из них, Ханс Липшис, уже арестован. Подробности у DW.
Das verschneite Eingangstor der Gedenkstätte Auschwitz (Bild entstand auf einer internationalen Begegnungsreise des Maximilian Kolbe Werks Ende Januar und wird der DW kostenfrei vom Teilnehmer der Reise, dem Dortmunter Nachwuchjournalisten Jan Schulte, zur Verfügung gestellt); Copyright: Jan Schulte***via Sabine Damaschke

В Германии вышли на след 50 бывших надзирателей Освенцима 06.04.2013

Сотрудники Центра по расследованию преступлений национал-социализма вышли на след около 50 бывших надзирателей Освенцима, не привлекавшихся к ответственности. В их отношении скоро начнется предварительное расследование.
ARCHIV - Der wegen Beihilfe zum Mord angeklagte ehemalige Wächter des deutschen Vernichtungslagers Sobibor, der US-Bürger John Iwan Demjanjuk, hält am 22.02.2011 in einem Verhandlungssaal im Landgericht in München (Oberbayern) im Rollstuhl ein Schild mit den vier Zahlen 1627 in der Hand. Der als Nazi-Verbrecher verurteilte Demjanjuk ist tot. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim bestätigte am Samstag einen entsprechenden Bericht des Bayerischen Rundfunks. Demnach starb der 91-Jährige in einem Seniorenheim in Bad Feilnbach bei Rosenheim. Foto: Lukas Barth dpa/lby +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Центр Визенталя надеется на новые суды над бывшими охранниками концлагерей 18.03.2012

Директор Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф надеется на то, что смерть Ивана Демьянюка откроет путь к преследованию сотен других бывших охранников нацистских концлагерей. Сын Демьянюка назвал своего отца жертвой.
ARCHIV - Der frühere KZ-Wachmann John Demjanjuk wird am 12.05.2011 nach der Urteilsverkündung aus dem Verhandlungssaal im Landgericht in München (Oberbayern) gebracht. Gegen Demjanjuk läuft nach einem Zeitungsbericht jetzt ein neues Ermittlungsverfahren. Foto: Tobias Hase dpa/lby (zu dpa 0087 «Zeitung: Neues Ermittlungsverfahren gegen Demjanjuk» vom 16.07.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

В ФРГ скончался пособник нацистов Джон Демьянюк 17.03.2012

В доме престарелых в Баварии скончался обвиненный в нацистских преступлениях Джон Демьянюк. Он будет похоронен в Германии за счет государства, поскольку в последние годы жизни не имел гражданства.
В отношении Ивана Демьянюка начато новое расследование

В отношении Ивана Демьянюка начато новое расследование 16.07.2011

Осужденному на 5 лет нацистскому преступнику Ивану Демьянюку грозит новый процесс. Прокуратура в Баварии начала предварительное расследование по подозрению в его причастности к гибели заключенных концлагеря Флоссенбюрг.
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