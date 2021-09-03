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Золотая медаль

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Золотая медаль".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

03.09.2021 Silver medalist Russian Paralympic Committee's Aleksandra Moguchaia poses during the awarding ceremony for the women's long jump T47 athletics event at the Tokyo 2020 Paralympic Games at Olympic Stadium in Tokyo, Japan. Ilya Pitalev / Sputnik

Спортсмены из РФ завоевали еще 10 наград Паралимпиады в Токио 03.09.2021

За 2 дня до завершения Паралимпийских игр в Японии российские атлеты занимают 4 место неформального медального зачета. В десятый день соревнований россияне установили 2 мировых рекорда в плавании.
6639599 01.09.2021 Russian Paralympic Committee's Galina Lipatnikova warms up ahead of the women's shot put F36 final during the athletics event at the Tokyo 2020 Paralympic Games at Olympic Stadium, in Tokyo, Japan. Pavel Bednyakov / Sputnik

Спортсмены из РФ вышли на второе место в медальном зачете Паралимпиады 01.09.2021

Успех легкоатлетки Галины Липатниковой в соревнованиях по толканию ядра стоя принес россиянам тридцать первое "золото" Паралимпийских игр в Токио.
Schwimmen: Olympia, Freiwasser - 10 km, Männer im Odaiba Marine Park. Florian Wellbrock aus Deutschland jubelt über Gold im Zielbereich. +++ dpa-Bildfunk +++

Олимпиада: немецкий пловец Вельброк завоевал золото в марафоне 05.08.2021

Золотая медаль Флориана Вельброка стала первой в истории олимпийской наградой высшего достоинства у немцев в марафонском заплыве мужчин на 10 км.
ROT // Deutschland mit Mieke Kroeger - Franziska Brausse - Lisa Brennauer - Lisa Klein - Olympische Spiele Tokio 2021 / 2020 - Bahnvierer Frauen - Mannschaftsverfolgung - Bahnradsport - Bahnradrennen - Nationaltrikot - Nationalmannschaft - Olympiade Tokio - Olympia -

Немецкие олимпийцы завоевали семь медалей за день 04.08.2021

У олимпийской сборной Германии 30 медалей: по 8 золотых и серебряных, а также 14 бронзовых. С этим результатом немцы занимают седьмую строчку в общем неофициальном зачете Игр в Токио.
Tokyo 2020 Olympics - Tennis - Men's Singles - Gold medal match - Ariake Tennis Park - Tokyo, Japan - August 1, 2021. Alexander Zverev of Germany in action during his gold medal match against Karen Khachanov of the Russian Olympic Committee REUTERS/Edgar Su

Немецкий теннисист Зверев взял золото на Олимпиаде 01.08.2021

Золотая медаль в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио на сегодняшний день - главное спортивное достижение теннисиста Александера Зверева.
3317172 03/10/2018 Anna Milenina (Russia) during the 6km race in the women's LW 2-9 (standing) class biathlon at the 12th Paralympic Winter Games in Pyeongchang, South Korea. Grigory Sysoev/Sputnik Foto: Grigory Sysoev/Sputnik/dpa |

Спортсменки из РФ выиграли еще два золота Паралимпиады 16.03.2018

Анна Миленина и Михалина Лысова выиграв забеги биатлонисток. Официально сборная РФ не допущена на Паралимпиаду-2018.

FILE - Oksana Chusovitina from Germany celebrates her silver medal for placing second in the vault at the apparatus finals in the National Indoor Stadium during the Beijing 2008 Olympic Games in Beijing, China, 17 August 2008. Photo: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (zu dpa ««Biologisches Wunder»: Chusovitina mit 41 zum siebten Mal bei Olympia» vom 04.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Выходцы из СССР, ставшие чемпионами под флагом Германии (фотогалерея) 26.02.2018

Золотая медаль родившейся в Украине фигуристки Алены Савченко на Олимпиаде в Пхёнчхане - далеко не единственная награда, которую получили, выступая за сборную ФРГ, выходцы из СССР.
Luge - Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games - Team Relay - Pyeongchang, South Korea - February 15, 2018 - Gold medalists Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl and Tobias Arlt of Germany celebrate. REUTERS/Arnd Wiegmann

Немецкие саночники завоевали командное золото в Пхёнчхане 15.02.2018

Сборная по санному спорту принесла Германии девятую золотую медаль на зимней Олимпиаде. Натали Гайзенбергер стала четырехкратным олимпийским чемпионом и самой успешной саночницей в истории Олимпийских игр нового времени.
Aljona Savchenko and Bruno Massot of Germany compete in the Pairs Figure Skating Short Program during the Pyeongchang 2018 Winter Olympics, at the Gangneung Ice Arena in Gangneung, South Korea, on February 14, 2018. Photo by Richard Ellis/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Алена Савченко и Бруно Массо завоевали золото в парном катании 15.02.2018

В произвольной программе пара установила новый мировой рекорд, получив 159,31 балла. Это восьмая золотая медаль немецких олимпийцев в Пхёнчхане.
14.02.2018 +++ THE CANADIAN PRESS 2018-02-14. Tobias Arlt, left, and Tobias Wendl of Germany celebrate after winning the gold medal in men's luge doubles during the 2018 Olympic Winter Games in Pyeongchang, South Korea on Wednesday, February 14, 2018. THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette URN:34971385 |

Немецкие саночники завоевали золото и бронзу на Олимпиаде-2018 14.02.2018

На соревнованиях по саням-двойкам немцы Тобиас Артль и Тобиас Вендль завоевали золото, а Тони Эггерт и Саша Бенекен - бронзу. В активе сборной ФРГ семь золотых, две серебряных и три бронзовых медали.
14.02.2018 +++ dpatopbilder - 14.02.2018, Südkorea, Pyeongchang: Olympia, Nordische Kombination, Langlauf im Alpensia-Skisprung-Zentrum: Eric Frenzel aus Deutschland jubelt nach dem Podium über seinen Sieg. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецкий двоеборец Эрик Френцель завоевал второе олимпийское золото 14.02.2018

29-летний атлет из Саксонии победил на индивидуальных соревнованиях по лыжному двоеборью на нормальном трамплине.
18.08.2016 *** 2016 Rio Olympics - Athletics - Final - Men's 200m Final - Olympic Stadium - Rio de Janeiro, Brazil - 18/08/2016. Usain Bolt (JAM) of Jamaica celebrates winning gold. REUTERS/Ivan Alvarado FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. © Reuters/I. Alvarado

Усэйна Болта лишили золотой медали Пекинской олимпиады 25.01.2017

Из-за положительного допинг-теста партнера по команде знаменитый ямайский бегун лишился золота в эстафете 4x100 м.
Die Para-Triathleten Martin Schulz und Stefan Lösler reisten gemeinsam mit Bundestrainer Tom Kosmehl und Co-Trainierin Nadine Rucktäschel zu den ITU Weltmeisterschaften Para-Triathlon 2016 nach Rotterdam. Mit Nora Hansel und Benjamin Lenatz waren zwei weitere deutsche Athleten am Start. Martin Schulz wurde in der Klasse PT4 Weltmeister. Copyright: picture-alliance/R. Kuckuck

Немецкий паралимпиец взял историческое "золото" в триатлоне 10.09.2016

Немецкий спортсмен Мартин Шульц вписал свое имя в историю благодаря победе в соревнованиях по триатлону. Вид спорта первые вошел в программу Паралимпийских игр.
15.06.2016+++2016 Rio Olympics - Canoe Sprint - Final - Men's Canoe Single (C1) 1000m - Final A - Lagoa Stadium - Rio de Janeiro, Brazil - 16/08/2016. Sebastian Brendel (GER) of Germany celebrates winning gold medal. REUTERS/Damir Sagolj FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. (c) Reuters/D. Sagolj

Немецкий гребец-каноист завоевал золото Олимпиады в Рио 16.08.2016

Немецкий спортсмен Себастьян Брендель стал победителем Олимпиады в гребле на каноэ-одиночке. 28-летний атлет повторил в Бразилии свой успех на лондонских Играх.
US swimmer Dana Vollmer competes in the women's 4x100m medley relay final during the swimming event at the London 2012 Olympic Games on August 4, 2012 in London. AFP PHOTO / MARTIN BUREAU (Photo credit should read MARTIN BUREAU/AFP/GettyImages)

Пловчихи принесли США тысячное олимпийское золото 14.08.2016

США завоевали тысячную золотую медаль в истории Олимпиады, пловец Фелпс стал 23-кратным олимпийским чемпионом и завершил карьеру, а мужская сборная по плаванию США установила новый рекорд.
13 08 2016 RIo RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 13: Uladzislau Hancharou of Belarus celebrates winning gold with silver and bronze medalists Dong Dong and Lei Gao of China during the Mens Trampoline on Day 8 of the Rio 2016 Olympic Games at the Rio Olympic Arena on August 13, 2016 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Julian Finney/Getty Images) Getty Images/J. Finney

Беларусь завоевала первое золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 13.08.2016

В активе сборной Беларуси появилась первая золотая медаль Олимпийских игр 2016 года. Ее выиграл Владислав Гончаров в прыжках на батуте. Второе и третье место заняли китайские спортсмены.
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