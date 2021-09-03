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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Золотая медаль".
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За 2 дня до завершения Паралимпийских игр в Японии российские атлеты занимают 4 место неформального медального зачета. В десятый день соревнований россияне установили 2 мировых рекорда в плавании.
Успех легкоатлетки Галины Липатниковой в соревнованиях по толканию ядра стоя принес россиянам тридцать первое "золото" Паралимпийских игр в Токио.
Золотая медаль Флориана Вельброка стала первой в истории олимпийской наградой высшего достоинства у немцев в марафонском заплыве мужчин на 10 км.
У олимпийской сборной Германии 30 медалей: по 8 золотых и серебряных, а также 14 бронзовых. С этим результатом немцы занимают седьмую строчку в общем неофициальном зачете Игр в Токио.
Золотая медаль в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио на сегодняшний день - главное спортивное достижение теннисиста Александера Зверева.
Анна Миленина и Михалина Лысова выиграв забеги биатлонисток. Официально сборная РФ не допущена на Паралимпиаду-2018.
Золотая медаль родившейся в Украине фигуристки Алены Савченко на Олимпиаде в Пхёнчхане - далеко не единственная награда, которую получили, выступая за сборную ФРГ, выходцы из СССР.
Сборная по санному спорту принесла Германии девятую золотую медаль на зимней Олимпиаде. Натали Гайзенбергер стала четырехкратным олимпийским чемпионом и самой успешной саночницей в истории Олимпийских игр нового времени.
В произвольной программе пара установила новый мировой рекорд, получив 159,31 балла. Это восьмая золотая медаль немецких олимпийцев в Пхёнчхане.
На соревнованиях по саням-двойкам немцы Тобиас Артль и Тобиас Вендль завоевали золото, а Тони Эггерт и Саша Бенекен - бронзу. В активе сборной ФРГ семь золотых, две серебряных и три бронзовых медали.
29-летний атлет из Саксонии победил на индивидуальных соревнованиях по лыжному двоеборью на нормальном трамплине.
Из-за положительного допинг-теста партнера по команде знаменитый ямайский бегун лишился золота в эстафете 4x100 м.
Немецкий спортсмен Мартин Шульц вписал свое имя в историю благодаря победе в соревнованиях по триатлону. Вид спорта первые вошел в программу Паралимпийских игр.
Немецкий спортсмен Себастьян Брендель стал победителем Олимпиады в гребле на каноэ-одиночке. 28-летний атлет повторил в Бразилии свой успех на лондонских Играх.
США завоевали тысячную золотую медаль в истории Олимпиады, пловец Фелпс стал 23-кратным олимпийским чемпионом и завершил карьеру, а мужская сборная по плаванию США установила новый рекорд.
В активе сборной Беларуси появилась первая золотая медаль Олимпийских игр 2016 года. Ее выиграл Владислав Гончаров в прыжках на батуте. Второе и третье место заняли китайские спортсмены.
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