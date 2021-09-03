Золотая медаль

Немецкие саночники завоевали золото и бронзу на Олимпиаде-2018

На соревнованиях по саням-двойкам немцы Тобиас Артль и Тобиас Вендль завоевали золото, а Тони Эггерт и Саша Бенекен - бронзу. В активе сборной ФРГ семь золотых, две серебряных и три бронзовых медали.