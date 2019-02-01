Зимняя прогулка в Баварии (фото)

Чтобы насладиться зимними ландшафтами в окрестностях Гармиш-Партенкирхена, не обязательно лезть куда-то высоко в гору.
03.01.2019, Гармиш-Партенкирхен • Этот немецкий горнолыжный курорт состоит из двух поселений - Гармиша и Партенкирхена, объединенных перед зимними Олимпийскими играми 1936 года. Рядом находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце.
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