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После трех лет переговоров ЕС должен, наконец, проявить сплоченность и отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время, чтобы не выглядеть глупо, считает Бернд Ригерт.
В 2019 году Европарламент проголосовал за отказ от перевода часов в 2021 году. Однако реформу пришлось отложить из-за отсутствия единства между Еврокомиссией и странами-членами ЕС.
В прошлое воскресенье Германия уже перешла на зимнее время, а это значит, что осталось совсем немного дней или всего неделя-другая, чтобы любоваться такими ландшафтами.
Жители стран ЕС перевели стрелки часов на час назад. Разница между московским и среднеевропейским временем выросла.
В ночь на воскресенье, 27 октября, в Германии перейдут на зимнее время. В последний раз стрелки часов в ЕC переведут в марте 2021 года. А когда это произошло впервые?
В последний раз стрелки часов в Евросоюзе переведут в марте 2021 года, решили в Страсбурге.
В марте 2019 года все страны-члены ЕС еще раз перейдут на летнее время, а в следующем октябре перевод часов в европейских странах могут отменить.
Согласно неофициальным данным, 80% опрошенных в ЕС выступили за отказ от перевода стрелок часов. Соответствующее решение ЕС должно быть одобрено национальными парламентами Евросоюза.
По информации Westfalenpost и dpa, в опросе Еврокомиссии участвовали 4,6 миллиона человек. Большинство хотели бы оставить летнее время.
В Европе заканчивается онлайн-голосование, которое должно решить, какое именно время предпочитают жители ЕС: зимнее или летнее.
Европейские страны сегодня перешли на летнее время. "Время" в немецком языке покажет, кто твой товарищ и когда ты голоден. 8 словообразований, которые помогают лучше понять немцев.
На побережье Северного моря, в баварских горах или в центре Берлина, - в согласии с природой в Германии можно отдыхать повсюду.
Знатоки вопроса каждый раз предлагают запомнить всем простой образный пример.
Разница между московским и среднеевропейским временем сократилась в связи с отказом России переходить на летнее время.
После трехлетнего перерыва Россия переводит часы на зимнее время, которое теперь будет постоянным. Беларусь, в свою очередь, сохраняет летнее время.
Порошенко посетил Славянск. Над Тель-Авивом перехвачены ракеты. Сербия будет участвовать в строительстве "Южного потока". Россия вернула себе зимнее время. В Бразилии поражение национальной сборной привело к беспорядкам.
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