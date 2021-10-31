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Зимнее время

GERMANY, BONN - OCTOBER 26: Symbol photo on the subject time change summer and winter time. Alarm clocks with the clock pointers to 3 o'clock (L) and 2 o'clock on a European flag. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: ЕС должен отказаться от перевода часов 31.10.2021

После трех лет переговоров ЕС должен, наконец, проявить сплоченность и отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время, чтобы не выглядеть глупо, считает Бернд Ригерт.
Zwei Wecker im Wald symbolisieren die Umstellung von Winterzeit zu Sommerzeit. Am 28. März 2021 werden die Uhren von 2 auf 3 Uhr nachts eine Stunde vorgestellt. Das Thema Zeitumstellung bleibt weiter Streitthema in der EU: Die Winterzeit wird (vorerst) nicht abgeschafft. (Themenbild, Symbolbild)

Страны Евросоюза перешли на зимнее время 31.10.2021

В 2019 году Европарламент проголосовал за отказ от перевода часов в 2021 году. Однако реформу пришлось отложить из-за отсутствия единства между Еврокомиссией и странами-членами ЕС.
27.10.2020, Baden-Württemberg, Müllheim: Zwei Frauen gehen inmitten von herbstlich gefärbtem Laub einen Weg auf einem Weinberg entlang, während im Hintergrund der Schwarzwald zu sehen ist. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa | Verwendung weltweit

Золотая осень во всей своей красе (фото) 28.10.2020

В прошлое воскресенье Германия уже перешла на зимнее время, а это значит, что осталось совсем немного дней или всего неделя-другая, чтобы любоваться такими ландшафтами.
ILLUSTRATION - Ein Wecker mit Pudelmütze, aufgenommen am 28.10.2010 in Berlin. Foto: Stephanie Pilick/dpa (zu dpa Das große Drehen an der Uhr: Achtung, Zeitumstellung! vom 24.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Pilick

Евросоюз перешел на зимнее время 25.10.2020

Жители стран ЕС перевели стрелки часов на час назад. Разница между московским и среднеевропейским временем выросла.
+++ Bildergalerie Das erwartet uns im März +++ Themenbild - Illustration zum Thema Sommerzeit-Umstellung. Am Sonntag, 27. März 2016, werden die Uhren von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr umgestellt. Im Bild: Zwei Wecker aufgenommen am 18. März 2012. (ARCHIVBILD VOM 18.3.2012) - FOTO: APA/HERBERT PFARRHOFER |

Зимнее и летнее время: история одной безобидной шутки 26.10.2019

В ночь на воскресенье, 27 октября, в Германии перейдут на зимнее время. В последний раз стрелки часов в ЕC переведут в марте 2021 года. А когда это произошло впервые?
18.02.2018 February 18, 2018 - Sao Paulo, Brazil - a watchmaker sets the a giant clock, Brazil's summer time began on October 15 and ends today at the Lingua Portuguesa museum at the Luz train station in SÃÂ£o Paulo, Brazil, on the 18th February 2018 |

Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время 26.03.2019

В последний раз стрелки часов в Евросоюзе переведут в марте 2021 года, решили в Страсбурге.

Uhrenfeld in Park. Düsseldorf, 22.03.2018 *** Clock field in park Dusseldorf 22 03 2018 Foto:xC.xHardtx/xFuturexImage

В Евросоюзе, возможно, в последний раз перевели часы на зимнее время 28.10.2018

В марте 2019 года все страны-члены ЕС еще раз перейдут на летнее время, а в следующем октябре перевод часов в европейских странах могут отменить.
ARCHIV - 23.03.2018, Sachsen, Dresden: Uhrentechniker Tobias Vogler kontrolliert die Mechanik der Zeiger der Kirchturmuhr der Dresdner Lukaskirche. In der Debatte über die Zeitumstellung können die gut 500 Millionen Europäer in den kommenden Wochen im Internet der EU-Kommission ihre Meinung sagen. Die Brüsseler Behörde stellte dazu am 05.07.2018 einen Online-Fragebogen vor. (zu dpa Sommerzeit ja oder nein? - EU-Kommission befragt Bürger online vom 05.07.2018) Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава Еврокомиссии пообещал отменить переходы на зимнее и летнее время 31.08.2018

Согласно неофициальным данным, 80% опрошенных в ЕС выступили за отказ от перевода стрелок часов. Соответствующее решение ЕС должно быть одобрено национальными парламентами Евросоюза.
+++ Bildergalerie Das erwartet uns im März +++ Themenbild - Illustration zum Thema Sommerzeit-Umstellung. Am Sonntag, 27. März 2016, werden die Uhren von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr umgestellt. Im Bild: Zwei Wecker aufgenommen am 18. März 2012. (ARCHIVBILD VOM 18.3.2012) - FOTO: APA/HERBERT PFARRHOFER |

Более 80 процентов европейцев высказались за отмену перевода часов 29.08.2018

По информации Westfalenpost и dpa, в опросе Еврокомиссии участвовали 4,6 миллиона человек. Большинство хотели бы оставить летнее время.
ARCHIV - 23.03.2018, Sachsen, Dresden: Uhrentechniker Tobias Vogler kontrolliert die Mechanik der Zeiger der Kirchturmuhr der Dresdner Lukaskirche. In der Debatte über die Zeitumstellung können die gut 500 Millionen Europäer in den kommenden Wochen im Internet der EU-Kommission ihre Meinung sagen. Die Brüsseler Behörde stellte dazu am 05.07.2018 einen Online-Fragebogen vor. (zu dpa Sommerzeit ja oder nein? - EU-Kommission befragt Bürger online vom 05.07.2018) Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Европа голосует против перехода на летнее и зимнее время 16.08.2018

В Европе заканчивается онлайн-голосование, которое должно решить, какое именно время предпочитают жители ЕС: зимнее или летнее.
Peter Leonardy, Initiator des Zeitgeist-Forum in Karlsruhe (Baden-Württemberg), steht am 29.03.2013 im Zeitgeist-Uhrenmuseum in Karlsruhe in einem überdimensionalen Ziffernblatt, das um 1870 entstand und an einer Kirche angebracht war. Leonardy deutet mit seinem Armen die Uhrzeit drei Uhr an. In der Nacht vom 30.03.2013 auf den 31.03.2013 wird die Zeit von zwei Uhr eine Stunde - auf drei Uhr - vorgestellt. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время 24.03.2016

Европейские страны сегодня перешли на летнее время. "Время" в немецком языке покажет, кто твой товарищ и когда ты голоден. 8 словообразований, которые помогают лучше понять немцев.
Bad Saarow (Brandenburg): Viel Spaß haben drei Mädchen unter einem Wasserfall im Freiluftbereich des Thermalbades in Bad Saarow im Landkreis Oder-Spree. Die Badegäste genießen trotz der Lufttemperaturen um den Gefrierpunkt das mollig warme Wasser der Therme im Außenbereich. Die seit Dezember 1998 bestehende Therme erfreut sich wachsender Beliebtheit. Allein am Wochenende kommen bis zu 3.000 Badehungrige in die Saarow-Therme. Im Badebereich gibt es drei ineinandergehende Becken mit einer 34 bis 36 Grad Celsius warmen Thermalsole. Durch eine Schleuse gelangen die Badegäste in den Freiluftbereich. Massagepilz, Strömungskanal und Sprudeldüsen bieten ausreichend Abwechslung. Neben der Badelandschaft gibt es zur Entspannen für Körper und Geist auch Sauna, Lichttherapie und Moorbad. (FFO450-081102) picture-alliance/dpa/P.Pleul

Летний отдых в зимнее время: спа-центры в Германии 29.01.2016

На побережье Северного моря, в баварских горах или в центре Берлина, - в согласии с природой в Германии можно отдыхать повсюду.
Eine Uhr als Kunstinstallation von Männchen mit Leitern, aufgenommen am 21.10.2015 an einer Hausfassade in Magdeburg (Sachsen-Anhalt). Foto: Jens Wolf/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Зимнее время: как немцы вспоминают, куда крутить стрелки (фото) 24.10.2015

Знатоки вопроса каждый раз предлагают запомнить всем простой образный пример.
Thema: russische Sommerzeit. Info: die Abstimmung des russischen Föderationsrats über das Gesetz ist morgen, Mittwoch der 9. Juli. Vergangenen Dienstag hatte die Duma das Ganze quasi schon durch gewunken, fehlt noch die obligatorische Unterschrift Putins. Im Leader habe ich jetzt auf diesen Mittwoch datiert. Anbei auch die angekündigten Bilder von der Medvedev-Putin-Uhr. Copyright: DW/Charlotte Bolwin

Московское время стало лишь на час отличаться от среднеевропейского 29.03.2015

Разница между московским и среднеевропейским временем сократилась в связи с отказом России переходить на летнее время.
Feb. 2, 2014 - Moscow, Russia - Moscow - Red Square at night

Россия "навсегда" перешла на зимнее время 26.10.2014

После трехлетнего перерыва Россия переводит часы на зимнее время, которое теперь будет постоянным. Беларусь, в свою очередь, сохраняет летнее время.

Геофактор коротко: 09.07.2014 17:00 (мск) 09.07.2014

Порошенко посетил Славянск. Над Тель-Авивом перехвачены ракеты. Сербия будет участвовать в строительстве "Южного потока". Россия вернула себе зимнее время. В Бразилии поражение национальной сборной привело к беспорядкам.
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