 Зеленский поручил упростить режим въезда и выезда в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 07.10.2019

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Украина

Зеленский поручил упростить режим въезда и выезда в Донбассе

Президент Украины также дал указание безотлагательно отремонтировать две автомобильные дороги и мост в Луганской области.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить въезд людей и перемещение товаров на "временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей". Об этом говорится в его указе,опубликованном в понедельник, 7 октября.

Контекст

В интервью DW президент Украины рассказал про следующие шаги Киева по урегулированию конфликта в Донбассе, контакт с жителями неподконтрольных территорий и свои ожидания от Запада. (05.07.2019)

Является ли "формула Штайнмайера" капитуляцией Украины, в чем Киеву нужно быть осторожным и как сейчас в ЕС относятся к Зеленскому, рассказал DW спецсоветник главы Еврокомиссии по Украине Эльмар Брок. (05.10.2019)

Глава государства также поручил безотлагательно отремонтировать две автомобильные дороги в Луганской области, восстановить разрушенный мост через реку Северский Донец и обустроить пункты въезда и выезда, в том числе пункт "Станица Луганская".

Украина прекратила грузовое железнодорожное и автомобильное сообщение с территориями Донецкой и Луганской областей в марте 2017 года. Занимавший тогда пост президента Петр Порошенко говорил, что это вынужденный шаг в ответ на действия России.
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    Автор: Николай Бердник


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