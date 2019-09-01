 Зеленский подтвердил свою критику в адрес Меркель | Новости из Германии об Украине | DW | 10.10.2019

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Украина

Зеленский подтвердил свою критику в адрес Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил DW свои критические высказывания о помощи Европы, и в частности, о Германии, которые он высказал в телефонной беседе с президентом США.

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве

"Я не хотел никого обидеть. Я сказал то, что я думаю. Я всегда так делаю", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 октября, в ходе многочасовой пресс-конференции в Киеве о своих критических высказываниях о Евросоюзе в телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Отвечая на вопрос корреспондента DW о том, как бы он извинился перед канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) и президентом Франции Эмманюелем Макроном за свои упреки, Зеленский ответил, что во время его телефонной беседы с Меркель в среду эта тема не поднималась.

Контекст

Дональд Трамп в телефонной беседе надавил на Владимира Зеленского. Из-за этого президенту США грозит импичмент. Но подхалимская политика президента Украины - не меньший скандал, считает Бернд Йоханн. (26.09.2019)

Недомогание Меркель стало одним из главных эпизодов первого визита Зеленского в Германию в качестве президента Украины. Гость заверил, что рядом с ним канцлер ФРГ в безопасности. (18.06.2019)

Стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским ставит в неудобное положение их обоих: для президента США она может обернуться процедурой импичмента, а украинский лидер "опозорился", пишут немецкие СМИ. (26.09.2019)

"У нас очень хорошие отношения", - сказал президент Украины о беседе с федеральным канцлером. По его словам, Меркель знает о причинах его критических высказываний, а именно – возвращении делегации России в ПАСЕ и строительстве газопровода "Северный поток - 2". "Я с ними об этом говорил очень много. Они тоже сказали позицию своей страны, потому что они защищают свою страну, свой бизнес, и эта позиция не устраивает меня как президента, и не устраивает политику Украины", - сказал Зеленский.

В Берлине и Брюсселе отвергли критику Зеленского

Как стало известно из опубликованного Белым домом текста по итогам беседы Трампа и Зеленского в конце июля, украинский президент подверг критике помощь ЕС Киеву, назвав ее недостаточной. При этом он упомянул канцлера Меркель и французского президента Макрона. Политики правящей в Германии партии ХДС и представители ЕС отвергли критику как Зеленского, так и Трампа.      

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    Автор: Ута Штайнвер


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