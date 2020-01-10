Зеленский об авиакатастрофе: Версия о ракете не исключена, но и не подтверждена

Украина не исключает, что самолет МАУ в Иране был сбит иранской ракетой. Но пока это не подтверждено - написал в пятницу, 10 января, президент страны Владимир Зеленский на своей странице в Facebook. Он обратился к лидерам государств, которые накануне сделали заявления в СМИ в пользу версии о попадании в самолет ракеты, с просьбой "предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин". В первую очередь Зеленский назвал глав США, Канады и Великобритании. Именно они, ссылаясь на свои разведданые, говорили об иранской ракете "земля-воздух".

Зеленский сообщил, что украинские специалисты включены в процесс расследования крушения лайнера. Они прибыли в Иран накануне. Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс Тегеран - Киев, разбился 8 января вскоре после взлета. Погибли все 176 человек, которые были на борту. Киев называл несколько версий крушения, в том числе теракт, ракетный удар и взрыв двигателя. В ближайшие часы Зеленский планирует по телефону обсудить ход расследования с госсекретарем США Майком Помпео.

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