 Зеленский намерен вернуть Крым Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 18.05.2019

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Украина

Зеленский намерен вернуть Крым Украине

Крымские татары теперь "снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму", заявил избранный украинский президент.

Флаг крымских татар на фоне колючей проволоки

Флаг крымских татар на фоне колючей проволоки

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен вернуть аннексированный Россией полуостров Крым. "Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации", - написал политик на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 18 мая. В посте, посвященном 75-й годовщине начала депортации крымских татар, Зеленский отметил: "Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа - никогда".

Контекст

Так называемая "русская весна" стала поражением модернистского проекта российских консерваторов. Захват чужих территорий принес пользу лишь пассивной части крымчан, считает Иван Преображенский. (16.03.2019)

Правозащитники представили в Берлине доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму. Они назвали цифры и факты, свидетельствующие о масштабах этих нарушений. (19.12.2018)

Вернувшиеся на историческую родину крымские татары сейчас "снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму", пишет далее Зеленский, отмечая: "Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день". "И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе" с крымскими татарами, уверен политик.

Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. По итогам второго тура выборов президента Украины Зеленский набрал более 73 процентов голосов, тогда как действующий глава государства Петр Порошенко - более 24 процентов.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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