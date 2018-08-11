Здоровый образ жизни немцев - миф?

Немцы ведут все более малоподвижный образ жизни, а количество времени, которые жители Германии в течение дня проводят сидя, растет. К такому выводы пришли авторы недавно опубликованного исследования "Отчет DKV-2018: насколько здорова Германия", проведенного занимающейся медицинским страхованием компанией DKV.

В исследовании рассматривались связанные со здоровым образом жизни (ЗОЖ) привычки жителей страны в пяти ключевых областях: уровень двигательной активности, питание, потребление алкоголя и табака, а также подверженность стрессам. Эксперты также пытались выяснить, насколько немцы чувствительны к шуму и как часто испытывают одиночество.

Малоподвижный образ жизни таит в себе опасность для здоровья

Опросив более 2800 человек по всей Германии, авторы исследования обнаружили, что немцы в течение обычного рабочего дня сидят около 7,5 часов - на 30 минут больше, чем в 2016 году, когда был опубликован предыдущий отчет DKV. Самый длительный отрезок времени, который они проводили сидя, пришелся, по данным участников опроса, на просмотр телевизора - около 120 минут в день. Далее следует сидячая деятельность на рабочем месте - около 90 минут.

Малоподвижный образ жизни таит в себе риск для здоровья

В этой связи эксперты DKV указывают на риски, свзязанные с отсутствием физической активности. В частности, они ссылаются на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), по данным которой малоподвижный образ жизни - четвертый по частоте среди главных факторов риска, влияющих на смертность в мире.

По словам профессора Высшей школы физкультуры и спорта в Кельне Инго Фробёзе (Ingo Froböse), возглавлявшего исследование DKV, длительные периоды малоподвижности могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как пониженное давление, затруднения кровообращения в жизненно важных органах и атрофия клеток. "Длительное сидение становится проблемой для каждой отдельной клетки в организме человека", - говорит ученый.

Привычки немцев, связанные со здоровьем, становятся хуже

По данным ВОЗ, на контрольные показатели которой опирались авторы исследования DKV, взрослый человек должен уделять как минимум 150 минут в неделю умеренной двигательной активности и 75 минут - повышенной. Как выяснилось, большинство жителей Германии не дотягивают до этих показателей. В ходе опроса обнаружилось, что только 43 процента из 2800 респондентов в своей повседневной жизни двигаются в рамках необходимой нормы. В 2010 году, когда DKV провел первое исследование на данную тему, этот показатель составлял 60 процентов.

Ученые настоятельно рекомендуют немцам меньше сидеть и больше двинаться

"Уже некоторое время я с беспокойством замечаю, что привычки немцев, связанные с поддержанием здорового образа жизни, меняются в худшую сторону", - рассказал эксперт в интервью DW. Кроме того, исследователи обнаружили растущее несоответствие между тем, как люди оценивают свое здоровье, и его реальным состоянием.

Так, 61% опрошенных считают, что их здоровье "хорошее" или "очень хорошее". Однако на поверку здоровые привычки в повседневной жизни смогла продемонстрировать лишь небольшая часть респондентов. И лишь 9 процентов опрошенных выполнили минимальные требования к здоровому образу жизни во всех пяти ключевых областях исследования. Этот показатель - самый низкий за всю историю опросов DKV, которые за последние восемь лет проводились уже пять раз.

Профессор кельнской Высшей школы физкультуры и спорта Инго Фробёзе полагает, что проблема не в недостаточной информированности опрошенных, а в том, как люди воспринимают состояние своего здоровья: "Многие считают что у них все в порядке и начинают уделять внимание здоровью только тогда, когда возникают проблемы, - говорит ученый. - Такой вот своеобразный побег от реальности".

Креатив для повышения двигательной активности

Предыдущие исследования показали, что компенсировать малоподвижный образ жизни и избежать негативных последствий для здоровья можно с помощью упражнений, однако время, которое на них придется затратить, очень велико. Поэтому, по мнению ученых, гораздо важнее изначально снизить опасность малоподвижного образа жизни, и начинать можно с банальных вещей.

Например, поменять совершение определенных действий на рабочем месте - благо, что современные технологии это позволяют: делать телефонные звонки, стоя, либо прохаживаясь по коридору или поднимаясь по лестнице; на ходу обсуждать что-то с коллегами - вместо того, чтобы звонить или отправлять им электронные письма, или просто ходить на прогулку после или во время обеда.

А по пути на работу или на деловые встречи выходить из транспорта на одну остановку раньше и остаток пути преодолевать пешком - даже такая короткая прогулка, по словам экспертов, приносит ощутимую пользу.

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