 Звание ″праведник народов мира″ посмертно присвоено еще двум немцам | Новости из Германии о Германии | DW | 08.11.2018

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Германия

Звание "праведник народов мира" посмертно присвоено еще двум немцам

Звания "праведник народов мира" удостоены актер Ханс Зёнкер и адвокат Хайнц Гюнцлаф, которые в годы Второй мировой войны помогали скрываться еврейскому ортопеду Курту Хиршфельдту.

Медали и почетные грамоты праведников народов мира

Медали и почетные грамоты "праведников народов мира"

Власти Израиля посмертно присвоили звание "праведник народов мира" немецкому актеру Хансу Зёнкеру (Hans Söhnker) и адвокату из Восточного Берлина Хайнцу Гюцлафу (Heinz Gützlaff). Во времена национал-социализма оба помогали скрываться еврейскому ортопеду Курту Хиршфельдту (Kurt Hirschfeldt), сообщило в среду, 7 ноября, посольство Израиля в Берлине агентству KNA.

Контекст

Посол Израиля Джереми Иссахарофф передал почетные грамоты и медали дочери и сыну Гюцлафа Катрин Райер (Kathrin Reiher) и Францу Гюцлафу (Franz Gützlaff), а также внучатой племяннице Зёнкера, немецкой актрисе Аннеке Ким Зарнау (Anneke Kim Sarnau).

Хиршфельдт жил под именем Гюцлафа

Курт Хиршфельдт был вынужден скрываться в Берлине с ноября 1942 года. Хайнц Гюцлаф отдал ему свое удостоверение личности, на которое наклеили фотографию Хиршфельдта. С января 1945 года до окончания Второй мировой войны Хиршфельдт жил на даче Зёнкера в Бранденбурге.

Присвоить Зёнкеру и Гюцлафу это звание попросил 94-летний двоюродный брат Хиршфельдта Вальтер Франкенштайн, ныне живущий в Стокгольме.

Звание "праведник народов мира" государство Израиль присваивает тем, кто в годы Второй мировой войны, рискуя собственной жизнью, спасал евреев. "Праведники", их супруги и дети имеют право на почетное гражданство Израиля. Во всем мире "праведниками народов мира" стали 26973 человека, в том числе более 6000 поляков и более 5000 граждан Нидерландов. В Украине это звание получили более 2500 человек, в Германии - более 500, в России - около 200, .


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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

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    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


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Холокост в Одессе: что помнит последний живой свидетель

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

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