 За сутки число зараженных коронавирусом в ФРГ почти удвоилось | Новости из Германии о Германии | DW | 01.03.2020

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Германия

За сутки число зараженных коронавирусом в ФРГ почти удвоилось

По данным Института имени Роберт Коха, в Германии подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом. Глава МВД не исключает, что в качестве крайней меры в отдельных городах и регионах может быть введен карантин.

Заседание кризисного штаба по борьбе с коронавирусом в Хайнсберге на западе Германии

Заседание кризисного штаба по борьбе с коронавирусом в Хайнсберге на западе Германии

Число зараженных вирусом SARS-CoV-2 в Германии резко подскочило за последнее время. При том что еще утром в воскресенье, 1 марта, было известно о 66 случаях инфицирования, в середине того же дня Институт имени Роберта Коха заявил, что коронавирусом заразились 117 жителей ФРГ - в федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Бремен, Гамбург, Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн - Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Шлезвиг-Гольштейн.

Контекст

Распространение коронавируса, по мнению некоторых ученых, может замедлиться с приходом весны и повышением температуры воздуха. Ведь многие вирусы дольше сохраняются на холоде. (28.02.2020)

Для успешной борьбы с коронавирусом властям Германии надо координировать работу тысяч учреждений разного уровня. Поместить на карантин целые города в ФРГ сложнее, чем в Китае. (27.02.2020)

ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники. (28.02.2020)

В Китае опубликованы результаты крупнейшей научной работы о коронавирусе с начала вспышки заболевания. Кто в основном становится жертвами COVID-19, и почему к новым цифрам нужно относиться с осторожностью? (19.02.2020)

В Баден-Вюртемберге школьникам, учителям, многим чиновниками и полицейским, вернувшимся из одного из кризисных регионов распространения вируса, предписано оставаться дома и после окончания каникул по случаю карнавала, причем независимо от наличия симптомов заболевания. Некоторые из этих требований распространяются и на Баварию. Кризисными регионами министерство внутренних дел во внутреннем циркуляре называет провинцию Лоди в Ломбардии и город Во в провинции Падуя на севере Италии, а также отдельные регионы Китая, Ирана и Южной Кореи, передает агентство dpa.

Возможно введения карантина городов

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в интервью газете Bild am Sonntag не исключил введения карантина для городов и целых регионов - однако лишь в качестве последнего средства борьбы с коронавирусом.

Между тем федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) подчеркнул, что в четырех из пяти случаев обнаружения вируса вызываемое им заболевание COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) протекает мягко или даже вовсе без симптомов.

В магазинах пустеют полки

В некоторых немецких супермаркетах народ ажиотажно скупает продукты - даже в тех федеральных землях, где еще не было подтвержденных случаев инфицирования. В больших количествах закупаются продукты с длительным сроком хранения и напитки, но в то же время кое-где опустели и полки с тряпками для протирки или средством для дезинфекции.

По данным свежего социологического опроса, распространение вируса SARS-CoV-2 влияет на намерение 35 процентов немцев отказаться от поездок за границу. Таковые результаты исследования, проведенного институтом изучения общественного мнения Kantar для газеты Bild am Sonntag.

Смотрите также:

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  • Ученики, не услышавшие объявления о закрытии школы, стоят перед дверьми школы

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Закрытые школы и детские сады

    26 февраля были закрыты все школы и детсады округа Хайнсберг в земле Северный Рейн-Вестфалия, где проживают супруги, у которых днем ранее был выявлен коронавирус. На фото ученики, не услышавшие соответствующего обяъявления по радио, стоят перед дверьми закрытой школы. Поскольку пациентка с коронавирусом работала в детсаду, все посещавшие его дети и их родители были помещены на домашний карантин.

  • Университетская клинике в Дюссельдорфе

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Первоисточник инфекции часто остается неизвестным

    Особенностью легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом из Китая, по мнению ряда экспертов, является то, что цепочку его передачи подчас бывает очень сложно проследить.Так, до сих пор не ясно, где могли заразиться коронавирусом супруги из округа Хайнсберг, которые в данный момент проходят лечение в университетской клинике Дюссельдорфа (на фото).

  • Университетская клиника в Тюбингене

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Один из заболевших SARS-CoV-2 - врач

    Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

  • Женщина в Берлине идет по улице с защитной маской на лице, которая, как она надеется, поможет ей избежать заражения коронавирусом.

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Защитные маски на лицах прохожих

    Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

  • Ученый работает в лаборатории Института вирусологии Марбургского университета

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Разработка вакцины против коронавируса

    Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

  • На одной из тематических платформ, которые провезли по Дюссельдорфу в бешеный понедельник, 24 февраля, устрашающему коронавирусу противостоит веселый карнавальный вирус

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Карнавал - несмотря на коронавирус

    Участники традиционного карнавала, проходившего в Дюссельдорфе в "бешеный понедельник", 24 февраля, демонстрируют, что не дадут запугать себя угрозой распространения опасного коронавируса. На одной из тематических платформ, которые провезли по городу, устрашающему коронавирусу противостоит веселый "карнавальный вирус".

  • Парень и девушка в защитных масках

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Прогнозы распространения вируса в Германии

    Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии и дальнейшее распространение инфекции по всему миру, не исключая пандемию. При этом на данный момент опасность для здоровья населения ФРГ, исходя из ситуации на 27 февраля, оценивается экспертами как малая или умеренная.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 02:14

Германия - в начале эпидемии коронавируса (27.02.2020)

Контекст

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

На утро 27 февраля в Германии было зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Это второе место в ЕС после Италии (470 случаев). По оценке Минздрава ФРГ, страна на пороге эпидемии коронавируса. (27.02.2020)  

Ссылки в интернете

SARS-CoV-2: Fallzahlen in Deutschland

Аудио- и видеофайлы по теме

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