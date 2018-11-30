Защита климата: международное решение против популизма

Прошло всего три года с тех пор, как 190 стран ООН праздновали в Париже подписание договора о защите климата, переговоры о котором велись долгие годы. Все страны - бедные и богатые - тогда хотели присоединиться к соглашению, цель которого - не допустить повышения температуры на Земле более чем на два градуса Цельсия. Богатые страны хотели помочь бедным. И речь шла о предоставлении им на эти цели 100 млрд долларов ежегодно, начиная с 2020 года.

Немецкую сторону представляла тогдашний министр охраны окружающей среды Барбара Хендрикс (Barbara Hendricks). Политик из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) тогда в интервью DW отмечала: "Это исторический момент в деле защиты климата. К концу этого столетия будут еще живы те, кто сейчас в детском возрасте. И речь идет о том, чтобы температура на Земле к тому моменту не повысилась более чем на 2 градуса, а еще лучше - на полтора".

Трамп вышел из соглашения по защите климата

Сейчас, спустя три года, представители стран, подписавших тогда соглашение в Париже, встречаются вновь, на этот раз в польском Катовице. Правда, эйфория после той знаковой встречи уже прошла. Спустя год после подписания договора о защите климата, президентом США стал Дональд Трамп, и он в скором времени заявил о выходе из соглашения, которое поддерживал его предшественник Барак Обама.

Летом 2017 года Трамп даже организовал специальную пресс-конференцию в саду Белого дома и заявил на ней, что у него, как у президента США, "есть обязательства только перед американским народом", а Парижский договор о защите климата "подрывает экономику страны и ослабляет ее суверенитет, поэтому настало время выйти из него".

Дональд Трамп

Впрочем, речь идет не только о США. Такие страны, как Россия, Ирак и Иран окончательно так и не одобрили международное соглашение о защите климата. А в Австралии и Бразилии к власти пришли придерживающиеся националистических взглядов правые популисты, которые тоже не заинтересованы в глобальной защите климата.

Но, несмотря на это, экоактивисты, в частности, Луц Вайшер (Lutz Weischer) из экологического объединения Germanwatch, настроены оптимистично. "Движение по защите климата уже невозможно остановить. Расходы на развитие возобновляемых источников энергии, электромобильности таковы, что этот тренд сохранится. Проблема лишь в том, что все происходит очень медленно", - говорит Вайшер.

Ученые предупреждают об опасности изменения климата

Всемирный совет по защите климата (IPCC), в который входят около 900 ученых, несколько месяцев назад представил доклад c неутешительными выводами: ледники продолжают таять, уровень воды в мировом океане растет, жару и засуху невозможно предотвратить. Все это - последствия глобального потепления. То есть провозглашенные в Париже цели по защите климата пока достигнуты не были. И даже американская администрация предупреждает о драматических последствиях изменения климата, в которые, впрочем, не верит президент Трамп.

В Катовице уровень загрязнения воздуха - один самых высоких в Европе

Поэтому на нынешней встрече в Польше страны, подписавшие Парижское соглашение, хотят спасти документ, дополнив его новыми конкретными целями, которые должны быть согласованы и прозрачны. Для бедных стран, например, речь идет прежде всего о том, чтобы достигнутые три года назад финансовые договоренности были реализованы.

"Государства, которые в данный момент прилагают больше всех усилий, - это те, кого уже сейчас более всех касается изменение климата. Существует коалиция маленьких островных и бедных развивающихся стран, которые задались целью перейти на возобновляемые источники энергии, чтобы остановить глобальное потепление. Те страны, которые зависят от углеводородов - газа и нефти, такие, как США и Саудовская Аравия, тормозят процесс защиты климата", - констатирует Луц Вайшер.

Обязательства ЕС по защите климата

Поскольку США вышли из Парижского соглашения по защите климата, многое в этом процессе теперь зависит от Евросоюза. Но и внутри ЕС по-разному относятся к этой проблеме. Так, страны Восточной Европы опасаются негативного влияния мер по защите климата на национальную экономику. "При этом ЕС всегда был важным и конструктивным участником переговоров по защите климата, своего рода первопроходцем в экологической дипломатии", - говорит Вайшер. Но сейчас Евросоюз ослаблен и скован в своих действиях, и, несмотря на это, в Катовице должны быть разработаны четкие цели, реанимирован Парижский договор.

ЕС и, в частности, Германии прилагают большие усилия, чтобы достичь к 2020 году их собственных целей по защите климата. Так, за последнее время ФРГ вновь увеличила количество выбросов в атмосферу СО2. Но, несмотря на это, нынешний министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце (Swenja Schulze) уверена, что ЕС по-прежнему должен выступать мотором в деле достижения целей, обозначенных в Парижском договоре, и настаивать на выполнении обязательств богатых стран перед бедными.

Выступая в бундестаге, Шульце заявила: "Развивающиеся страны должны полагаться на обещанную им финансовую поддержку. И мы хотим договориться о мерах, которые во всем мире могут помочь в том, чтобы лучше и эффективнее предотвращать изменение климата".

В этом контексте особенно важны меры, принимаемые ООН, несмотря на критику и нападки со стороны правых популистов. Ведь все эксперты сходятся во мнении, что все страны сообща должны добиваться того, чтобы не допустить изменения климата и предотвратить глобальное потепление. На национальном уровне решить эту проблему больше невозможно.

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