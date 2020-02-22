Заступившаяся за актрис из клипа Линдемана журналистка просит о госзащите

Журналистка и создательница телеграм-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова попросила предоставить ей и ее близким родственникам государственную защиту. Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в среду, 26 февраля.

Маршенкулова подала заявление в полицию, в котором указано, что ее угрожали избить, изнасиловать и облить кислотой. Журналистка также упомянула, что в соцсетях распространяют ее фейковые цитаты.

Маршенкулова просит провести проверку и возбудить уголовное дело об угрозах убийством (часть 2 статьи 119 УК РФ) и о распространении ложных сведений, которые порочат ее честь и достоинство (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Убийством, по ее словам, ей угрожают по мотивам ненависти из-за ее деятельности по защите прав женщин.

Журналистка ранее заступилась за российских девушек, которые стали получать угрозы после того, как снялись в порноклипе солиста немецкой группы Rammstein и Тилля Линдемана (Till Lindemann).

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