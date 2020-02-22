 Заступившаяся за актрис из клипа Линдемана журналистка просит о госзащите | Новости из Германии о России | DW | 26.02.2020

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Россия

Заступившаяся за актрис из клипа Линдемана журналистка просит о госзащите

Залина Маршенкулова заявляет, что ее угрожали избить, изнасиловать и облить кислотой. Ранее она заступилась за российских девушек, которые стали получать угрозы после съемки в порноклипе Тилля Линдемана.

Screenshot Twitter Account | Feministin Zalina Marshenkulova (Twitter/Zalina Marshenkulova)

Журналистка и создательница телеграм-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова попросила предоставить ей и ее близким родственникам государственную защиту. Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в среду, 26 февраля.

Контекст

Тиль Линдеман выпустил видео на композицию "Frau & Mann", в котором снялся вместе с украинской певицей Светланой Лободой. Как отреагировали немецкие фанаты? (26.11.2019)

Маршенкулова подала заявление в полицию, в котором указано, что ее угрожали избить, изнасиловать и облить кислотой. Журналистка также упомянула, что в соцсетях распространяют ее фейковые цитаты.

Маршенкулова просит провести проверку и возбудить уголовное дело об угрозах убийством (часть 2 статьи 119 УК РФ) и о распространении ложных сведений, которые порочат ее честь и достоинство (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Убийством, по ее словам, ей угрожают по мотивам ненависти из-за ее деятельности по защите прав женщин.

Журналистка ранее заступилась за российских девушек, которые стали получать угрозы после того, как снялись в порноклипе солиста немецкой группы Rammstein и Тилля Линдемана (Till Lindemann).

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    Автор: Ксения Сафронова


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После показа скандального порноклипа Тиля Линдемана снявшимся в нем россиянкам, а также журналистке Залине Маршенкуловой, вступившейся в их защиту, начали поступать угрозы.

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