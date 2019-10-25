 Западные издания проигнорировали решение Краснодарского суда по иску Дерипаски | Новости из Германии о России | DW | 13.12.2019

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Россия

Западные издания проигнорировали решение Краснодарского суда по иску Дерипаски

Англоязычные издания, публиковавшие материалы о Дерипаске, не удалили их со своих сайтов и не опубликовали опровержений вопреки решению Краснодарского суда, назвавшего материалы порочащими бизнесмена.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

В пятницу, 13 декабря, истек срок, данный Краснодарским судом изданиям The Telegraph, The Times и The Nation на удаление и опровержение материалов о российском миллиардере Олеге Дерипаске. При этом материалы остаются в открытом доступе, их не удалили и не опровергли. Представители Дерипаски по-прежнему рассчитывают "на добровольное исполнение решения суда ответчиками", заявил агентству ТАСС адвокат бизнесмена Алексей Мельников в тот же день.

Апелляционные жалобы от этих изданий не поступали в арбитражный суд Краснодарского края, сообщила его пресс-служба, поэтому решение вступило в силу.

Арбитражный суд Краснодарского края 25 октября полностью удовлетворил иск Дерипаски к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому The Nation. Суд постановил, что они обязаны удалить порочащую бизнесмена информацию со своих сайтов, а также опубликовать ее опровержение в десятидневный срок и компенсировать Дерипаске 54 тыс. рублей - на оплату госпошлины. Forbes оценивает состояние Дерипаски в 3,6 млрд долларов.

Контекст

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Специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин пояснил тогда, что решение Краснодарского суда не будет признано в США. По словам Гландина, первая поправка к конституции США предполагает свободу слова, а решение суда ей противоречит. Речь идет о статьях 2008 и 2012 годов.

Санкции ввели, а потом отменили

Министерство финансов США ввело 6 апреля 2018 года штрафные меры против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". Кроме Олега Дерипаски, в их числе были владелец частной бизнес-группы "Ренова" Виктор Вексельберг, глава банка ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Санкции были наложены и на 14 российских компаний.

27 января 2019 года Минфин США снял санкции с подконтрольных Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Решение принято после осуществления плана, предусматривавшего снижение числа акций Дерипаски до уровня ниже 50% и включение независимых директоров в совет директоров En+ Group. При этом сам Дерипаска остался в санкционном списке.

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