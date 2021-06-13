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12 июня исполняется 135 лет со дня гибели в 1886 году Людвига II - короля, построившего Нойшванштайн. Об истории замка и судьбе баварского монарха - читайте в наших репортажах.
Так баварский замок Нойшванштайн выглядел вечером в прошлую субботу - в "Час Земли".
Заснеженные ландшафты и достопримечательности Баварии: от сказочного замка Нойшванштайн до зимних красот Баварского леса.
Искусственное озеро Форггензе - редкостной красоты. Оно находится недалеко от замка Нойшванштайн, но появилось здесь позже этой всемирно известной баварской достопримечательности.
78-летний Альберт Дикман из-под Ганновера за двадцать лет построил и установил перед своим домом дюжину таких моделей - от Капитолия до Биг-Бена, но одну мечту так и не осуществил.
За более чем 130 лет в баварском замке Нойшванштайн побывало около 70 миллионов посетителей. Сейчас здесь впервые осуществляют масштабные реставрационные работы.
Зал певцов - один из самых красивых и впечатляющих в замке Нойшванштайн. Сейчас здесь завершили его реставрацию.
Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.
Этот замок, строительство которого началось ровно 150 лет назад, является экстремальным проявлением эклектики эпохи историзма. Он притягивает и отталкивает одновременно.
Нынешний май в Германии пока капризничает и удивляет немцев изменчивой погодой.
Несмотря на ремонтные работы, самая популярная достопримечательность Баварии продолжает принимать посетителей.
Этот замок считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном" - в любом случае, построены они были в одну и ту же архитектурную эпоху.
Королевский уголок (Königswinkel) - так называют местность в альпийских предгорьях Баварии, где расположены замки короля Людвига II Нойшванштайн и Хоэншвангау.
Такие необычные прогулки сейчас можно совершить недалеко от замка Нойшванштайн в баварском районе Швангау.
Бавария это не только Альпы, озера и сказочные замки. А ведь многие люди именно так и считают. Как появился у Баварии ее романтический имидж?
18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
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