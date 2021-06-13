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Замок Нойшванштайн

Schloss Neuschwanstein, Schwangau, Allgäu, Bayern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Нойшванштайн - сказочный замок баварского короля Людвига II 13.06.2021

12 июня исполняется 135 лет со дня гибели в 1886 году Людвига II - короля, построившего Нойшванштайн. Об истории замка и судьбе баварского монарха - читайте в наших репортажах.
27.03.2021 Nur vom Mondlicht erhellt, steht das Schloss Neuschwanstein im Königswinkel. Ab 20.30 Uhr wurden bei der vom World Wide Fund For Nature (WWF) organisierten Earth Hour für eine Stunde rund um den Globus an zahlreichen Denkmälern weltweit die Lichter ausgeschaltet, um damit ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. +++ dpa-Bildfunk +++

Романтично. Замок Нойшванштайн без Луны, но в лунном свете (фото) 29.03.2021

Так баварский замок Нойшванштайн выглядел вечером в прошлую субботу - в "Час Земли".
Winterlinde, Winter-Linde (Tilia cordata), 500 jaehrig in Winterlandschaft mit Rauhreif, Deutschland, Bayern | small-leaved lime, littleleaf linden, little-leaf linden (Tilia cordata), 500 years old in winter landscape with hoar frost, Germany, Bavaria; Copyright: picture alliance/blickwinkel/A. Hartl

Зима по-баварски: сугробы, Альпы и часовни (фотогалерея) 02.01.2021

Заснеженные ландшафты и достопримечательности Баварии: от сказочного замка Нойшванштайн до зимних красот Баварского леса.
Forggensee, Stausee des Lech, Allgäu, Bayerisch Schwaben, Bayern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Форггензе - лазурное озеро, исчезающее зимой (фотогалерея) 27.12.2020

Искусственное озеро Форггензе - редкостной красоты. Оно находится недалеко от замка Нойшванштайн, но появилось здесь позже этой всемирно известной баварской достопримечательности.
21.08.2020, Niedersachsen, Wedemark: Modellbauer Albert Diekmann steht neben einem Nachbau vom Wasserturm in Lehrte in seinem Vorgarten im Ortsteil Abbensen. Diekmann hat bereits zahlreiche Sehenswürdigkeiten für seinen Garten nachgebaut, darunter auch den Eiffelturm und das Schloss Neuschwanstein. (zu dpa «Eiffelturm, Capitol und Neuschwanstein im Vorgarten» vom 29.08.2020) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa | Verwendung weltweit

Нойшванштайн и Эйфелева башня - дело рук немецкого пенсионера (фото) 07.09.2020

78-летний Альберт Дикман из-под Ганновера за двадцать лет построил и установил перед своим домом дюжину таких моделей - от Капитолия до Биг-Бена, но одну мечту так и не осуществил.

27.08.2020, Bayern, Schwangau: Die Wände im Sängersaal sind mit Ornamenten und der Figur des Flayetanis, einem Astronomen aus der Parzival Sage, geschmückt. Erstmals seit 1886 werden die Prunkräume im Schloss Neuschwanstein komplett restauriert. Mit dem Sängersaal ist die Sanierung des ersten Raums abgeschlossen. Foto: Stefan Puchner/dpa | Verwendung weltweit

Во всей красе: в замке Нойшванштайн отреставрировали Зал певцов 31.08.2020

За более чем 130 лет в баварском замке Нойшванштайн побывало около 70 миллионов посетителей. Сейчас здесь впервые осуществляют масштабные реставрационные работы.
Зал певцов (Sängersaal) в замке Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein)

Зал певцов в замке Нойшванштайн 31.08.2020

Зал певцов - один из самых красивых и впечатляющих в замке Нойшванштайн. Сейчас здесь завершили его реставрацию.

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Романтическая дорога в Германии: от Вюрцбурга до Нойшванштайна 15.01.2020

Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.

ARCHIV: 2006+++++++- Das Schloss Neuschwanstein bei Füssen im Allgäu (Bayern) aufgenommen am 06.06.2006. Laut der Fotoweltkarte «Sightsmap» gibt es mehr Fotos von Neuschwanstein als aus Berlin. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (zu dpa «Fotos mit Geotags - Warum wir der Welt zeigen, wo wir sind» vom 28.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/K.-J.Hildenbrand

Баварский Нойшванштайн - замок Спящей красавицы 05.09.2019

Этот замок, строительство которого началось ровно 150 лет назад, является экстремальным проявлением эклектики эпохи историзма. Он притягивает и отталкивает одновременно.
dpatopbilder - 06.05.2019, Bayern, Schwangau: Hinter dem schneebedeckten Waldboden steht das Schloss Neuschwanstein vor wolkenverhangenen Bergen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Майский снег вокруг замка Нойшванштайн (фото) 07.05.2019

Нынешний май в Германии пока капризничает и удивляет немцев изменчивой погодой.
16.01.2019, Bayern, Schwangau: Eingerüstet ist der Sängersaal im Schloss Neuschwanstein. Das Schloss wird derzeit für 20 Millionen Euro restauriert (zu dpa-KORR: “Neuschwanstein: So wird das Märchenschloss herausgeputzt vom 23.01.2019). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Открыто на ремонт, или 20 миллионов евро на замок Нойшванштайн (фото) 24.01.2019

Несмотря на ремонтные работы, самая популярная достопримечательность Баварии продолжает принимать посетителей.
12.08.2018, Niedersachsen, Schulenburg: Das Schloss Marienburg ist hinter den Bäumen auf dem Marienberg in Schulenburg zu sehen. Das Schloss wurde 1864 im deutschen neugotischen Stil errichtet. Foto: Peter Steffen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Достопримечательности Германии: Замок Мариенбург (фото) 13.08.2018

Этот замок считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном" - в любом случае, построены они были в одну и ту же архитектурную эпоху.
dpatopbilder - 15.06.2018, Bayern, Eisenberg: Die aufgehende Sonne färbt den über den Wiesen aufsteigenden Morgennebel. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Туманный рассвет в Королевском уголке 15.06.2018

Королевский уголок (Königswinkel) - так называют местность в альпийских предгорьях Баварии, где расположены замки короля Людвига II Нойшванштайн и Хоэншвангау.
27.05.2018, Bayern, Schwangau: Spaziergänger laufen im Becken des im Trockenen liegenden Forggensees vor der Kirche von Waltenhofen. Wegen Sanierungsarbeiten am Damm kann Deutschlands größter Stausee derzeit nicht aufgestaut werden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Германии спустили самое большое водохранилище 28.05.2018

Такие необычные прогулки сейчас можно совершить недалеко от замка Нойшванштайн в баварском районе Швангау.

Das Schloss Neuschwanstein bei Schwangau (Bayern) aufgenommen am 04.08.2016. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa | Verwendung weltweit BG Bildergalerie Allgäu

Романтическая Бавария: как родился миф 22.05.2018

Бавария это не только Альпы, озера и сказочные замки. А ведь многие люди именно так и считают. Как появился у Баварии ее романтический имидж?
Koeln: Blick auf Dom und Hohenzollernbruecke, Rhein | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/C. Baeck

Самые посещаемые архитектурные памятники Германии 18.04.2018

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
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