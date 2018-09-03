 Замок, в котором жил Дракула (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.09.2018

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Культура и стиль жизни

Замок, в котором жил Дракула (видео)

Замок Бран в Румынии. Здесь, согласно легенде, некогда жил кровожадный вампир граф Дракула. Сегодня это музей, в который мы предлагаем вам совершить экскурсию.

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Замок Дракулы

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    Битва за Землю

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  • Фудзин - японский бог ветра

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

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    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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Аудио- и видеофайлы по теме

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Шверин: город одного замка и семи озер  

Замок Канцах  

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