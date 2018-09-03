Замок, в котором жил Дракула (видео)

Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

Раскаявшийся демон

Фудзин - японский бог ветра. В мешке у него как раз и хранятся ветры - до поры до времени. Это один из старейших синтоистских демонов, который по китайским буддистским верованиям воевал с небесным воинством Будды, попал к нему в плен и потом перековался, раскаялся и с тех пор служит добру.