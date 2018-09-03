Замок, в котором жил Дракула (видео)

Замок Бран в Румынии. Здесь, согласно легенде, некогда жил кровожадный вампир граф Дракула. Сегодня это музей, в который мы предлагаем вам совершить экскурсию.
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