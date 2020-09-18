Закрытие границ как образ мышления Александра Лукашенко

Александр Лукашенко объявил о намерении закрыть границы Беларуси с Литвой и Польшей. Что конкретно он имел в виду, осталось неясно. Но запреты - это образ его мышления, указывает Сергей Елкин.
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