Закон в РФ, запрещающий американским гражданам усыновлять российских детей. Стал ответом Москвы на "закон Магнитского".
"Закон Димы Яковлева", названный по имени мальчика, погибшего в США, запрещает усыновление российских детей гражданами Соединенных Штатов, а также деятельность на территории России органов и организаций по подбору и передаче детей на усыновление американским гражданам. Принят в ответ на американский "закон Магнитского" в декабре 2012 года.
Актриса и соучредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова рассказала Жанне Немцовой о своем участии в акции в поддержку Кирилла Серебренникова, о благотворительности и о том, почему сегодня в РФ нельзя дистанцироваться от политики.
Адвокат Каринна Москаленко рассказала Жанне Немцовой о делах ЮКОСа, Навального, "законе Димы Яковлева" и отношении российских властей к конституции и Европейскому суду по правам человека.