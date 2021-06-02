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Закон Димы Яковлева

Закон в РФ, запрещающий американским гражданам усыновлять российских детей. Стал ответом Москвы на "закон Магнитского".

"Закон Димы Яковлева", названный по имени мальчика, погибшего в США, запрещает усыновление российских детей гражданами Соединенных Штатов, а также деятельность на территории России органов и организаций по подбору и передаче детей на усыновление американским гражданам. Принят в ответ на американский "закон Магнитского" в декабре 2012 года.

A photo taken on April 2, 2018 shows the building of Russian parliament's lower house, the State Duma. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

В России могут разрешить вводить санкции против любых иностранцев 02.06.2021

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы поправки к "закону Димы Яковлева". Этот закон в настоящее время позволяет вводить санкции лишь против граждан США.
ARCHIV - Ein Reisepass der Bundesrepublik Deutschland, aufgenommen am 13.07.2016 in Köln (Nordrhein-Westfalen). Der deutsche Reisepass ist einem internationalen Vergleich zufolge so viel wert wie kaum ein anderer Pass auf der Welt. Mit dem Pass der Bundesrepublik kann man nach einer am Mittwoch (25.10.2017) veröffentlichten Studie der Beratungsgesellschaft Arton Capital in insgesamt 158 Länder entweder ohne Visum einreisen - oder aber mit einem Visum, das man sich bei der Ankunft besorgen kann. Nur der Pass des südostasiatischen Stadtstaates Singapur macht das Reisen noch einfacher. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Соавтор спорных законов в РФ Роберт Шлегель получил гражданство ФРГ 02.12.2019

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, бывший депутат Госдумы РФ и экс-комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель живет в Мюнхене и работает в компании Acronis, занимающейся информационной безопасностью.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 29: Ministry of Foreign Affairs of Russia main building is seen in Moscow, Russia on March 29, 2018. Russia has decided to close the U.S. consulate in Saint Petersburg and expel Äúsame number of diplomatsÄù, Foreign Minister Sergey Lavrov announced Thursday. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Почему МИД РФ не хочет вспоминать о "законе Димы Яковлева" 28.11.2019

Неудачная идея российского дипломата распространить "закон Димы Яковлева" на все страны мира пришлась не ко двору на Смоленской площади. В чем тут дело - объясняет Константин Эггерт.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 29: Ministry of Foreign Affairs of Russia main building is seen in Moscow, Russia on March 29, 2018. Russia has decided to close the U.S. consulate in Saint Petersburg and expel Äúsame number of diplomatsÄù, Foreign Minister Sergey Lavrov announced Thursday. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

МИД РФ хочет расширить действие "закона Димы Яковлева" 27.11.2019

По мнению российского МИДа, "закон Димы Яковлева" можно распространить не только на США, но и на все страны, где якобы нарушаются права россиян. Закон был принят Думой как ответ на "акт Магнитского".
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. APRIL 8, 2013. Pins bearing portraits of Sergei Magnitsky, an accountant and auditor at the British investment company Hermitage Capital Management. Sergei Magnitsky died in custody in November 2009 at the age of 37. The Moscow Sakharov Cen¬ter marks the 41st birth¬day of the late lawyer. (Photo ITAR-TASS/ Stanislav Krasilnikov)

Как Сергей Магнитский стал символом международных санкций - не только против РФ 16.11.2019

Десять лет назад в московском СИЗО умер Сергей Магнитский, обвинивший сотрудников МВД России в коррупции. Его смерть дала толчок спирали санкций, действующих до сих пор. Основные факты - в материале DW.
Bildnummer: 53683585 Datum: 22.12.2009 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS 98: MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 22, 2009. Sergei Petrov, Russian billionaire, the founder and chairman of the board of the ROLF Group, holds a press conference at the Kutuzov-Tower business centre. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Wirtschaft kbdig xkg 2009 hoch o0 Pressekonferenz Pressetermin Porträt Bildnummer 53683585 Date 22 12 2009 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS 98 Moscow Russia December 22 2009 Sergei Petrov Russian Billionaire The Founder and Chairman of The Board of The Rolf Group holds a Press Conference AT The Kutuzov Tower Business Centre PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities Economy Kbdig xkg 2009 vertical o0 Press conference Press call Portrait

Основатель "Рольфа" видит политическую подоплеку в уголовном деле 28.06.2019

По словам Петрова, будучи депутатом Госдумы РФ, он помогал широкому кругу сил, "борющихся за плюрализм". Он голосовал против так называемого "закона Димы Яковлева", не поддержал аннексию Крыма.
Mother's and baby's hands Mutter und Kind die Hände Colourbox/I. Belousa

Специалист по опеке: Нужны службы сопровождения, которые помогают, а не контролируют 29.12.2018

В России примерно каждый десятый ребенок-сирота, которого взяли в семью, возвращается под опеку государства. Елена Альшанская рассказала DW, почему это происходит.
Donald Trump Jr. campaigns for his father Republican presidential candidate Donald Trump Friday, Nov. 4, 2016, in Gilbert, Ariz. (AP Photo/Matt York) |

Трамп-младший обсуждал с прокремлевским юристом из РФ закон Магнитского 09.07.2017

The New York Times пишет о первой подтвержденной встрече сына Трампа и штаба кандидата с близким к Кремлю российским юристом Весельницкой в ходе предвыборной кампании в США в июне 2016 года.

Чулпан Хаматова в программе "Немцова.Интервью": Есть миф, что я обласкана властью 31.05.2017

Актриса и соучредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова рассказала Жанне Немцовой о своем участии в акции в поддержку Кирилла Серебренникова, о благотворительности и о том, почему сегодня в РФ нельзя дистанцироваться от политики.

Каринна Москаленко в программе "Немцова.Интервью": Конституцию надо защищать и от тех, кто на ней клялся 10.05.2017

Адвокат Каринна Москаленко рассказала Жанне Немцовой о делах ЮКОСа, Навального, "законе Димы Яковлева" и отношении российских властей к конституции и Европейскому суду по правам человека.
ARCHIV - Ansicht des Gebäude des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg. Der Gerichtshof ) entscheidet, ob die Bestrafung des Inzests unter Geschwistern einen Verstoß gegen die Menschenrechte bedeutet. Ein Mann aus Sachsen hatte über mehrere Jahre eine Liebesbeziehung zu seiner leiblichen Schwester. Die beiden zeugten vier Kinder miteinander. Er wurde wegen «Beischlafs zwischen Verwandten» mehrmals zu Freiheitsstrafen verurteilt. Der 35-Jährige macht eine Verletzung von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) geltend, der das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens schützt. Foto: Rolf Haid dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

ЕСПЧ признал незаконным запрет на усыновление детей из РФ американцами 17.01.2017

Запрет на усыновление российских сирот гражданами США является дискриминационным, указал суд в Страсбурге. Глава СПЧ поддержал это решение.
MOSCOW, RUSSIA. MARCH 9, 2011. At a plenary session of the Russian State Duma. (Photo ITAR-TASS/ Stanislav Krasilnikov) | copyright: picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/S. Krasilnikov

Комментарий: Уходящая Госдума - прощание без сожаления 24.06.2016

Владимиру Путину Госдума шестого созыва запомнится голосованием за присоединение Крыма. О том, чем она запомнится российским сиротам, одиночным пикетчикам и рядовым интернет-пользователям - Олег Кашин специально для DW.
25.04.2016 *** MOSCOW, RUSSIA. APRIL 25, 2016. Russian Human Rights Ombudsman Tatyana Moskalkova during a press conference. Anton Novoderezhkin/TASS (c) picture-alliance/dpa/A. Novoderezhkin

Что думают правозащитники об омбудсмене Москальковой 25.04.2016

Правозащитники раскритиковали нового омбудсмена Татьяну Москалькову за речь в Госдуме. Они опасаются, что генерал-майор МВД будет защищать права человека лишь избирательно.
#39880731 - Computer work© pressmaster Autor pressmasterPortfolio ansehen Bildnummer 39880731 Land Russische Föderation

Блогозрение: Казус Кобзона, или Проверка на человеколюбие 10.07.2015

Блогеры обсуждают заявление певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, находящегося в санкционных списках Запада, о том, что он попросит помощи у Владимира Путина в случае, если ему нужно будет лечиться за границей.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 21, 2011. The State Duma letters. (Photo ITAR-TASS/ Stanislav Krasilnikov)

НКО или НПО: чего хотят авторы законопроекта о нежелательных организациях? 19.05.2015

Эксперты ломают голову над принятым Думой в третьем чтении законопроектом о нежелательных иностранных организациях. По их мнению, цель законопроекта - преследование НКО.
Beschreibung: Teilnehmer des runden Tisches NGO-Kontrollen der russischen Staatsanwaltschaft Schlagworte: Jahr/Ort: 2013/St.-Petersburg Die Fotos hat unser Korrespondent in St.-Petersburg Vladimir Izotov gemacht. Die Rechte wurden an DW durch den Autor und die abgebildete Person(en) übertragen, wir bitten aber seinen Namen auf dem Foto zu vermerken.

Петербургские правозащитники ждут новой волны проверок 09.10.2013

Проведенные городской прокуратурой Санкт-Петербурга проверки НКО не дали властям ожидаемых результатов. Однако представители гражданского сектора считают, что радоваться рано.
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