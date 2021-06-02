Закон в РФ, запрещающий американским гражданам усыновлять российских детей. Стал ответом Москвы на "закон Магнитского".

"Закон Димы Яковлева", названный по имени мальчика, погибшего в США, запрещает усыновление российских детей гражданами Соединенных Штатов, а также деятельность на территории России органов и организаций по подбору и передаче детей на усыновление американским гражданам. Принят в ответ на американский "закон Магнитского" в декабре 2012 года.