В России могут разрешить вводить санкции против любых иностранцев

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, который позволяет вводить визовые и финансовые ограничения в отношении любых иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответствующие изменения предлагается внести в так называемый "закон Димы Яковлева", который в настоящее время позволяет вводить штрафные меры лишь в отношении американских граждан. Авторы проекта в пояснительной записке подчеркнули, что "нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США".

Санкции предполагают запрет на въезд в РФ, а также арест активов и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями людей, против которых ввели ограничения. Согласно поправкам, санкции могут быть введены, если человек причастен к "нарушениям основополагающих прав и свобод человека"; совершил преступление против россиян, находящихся за рубежом, или помог людям, совершившим преступления против россиян, уйти от ответственности.

Штрафные меры могут быть также введены, если иностранец причастен к похищению и незаконному лишению свободы граждан РФ, вынес "необоснованные и несправедливые приговоры" в отношении россиян осуществлял "необоснованное юридическое преследование» россиян или принял "необоснованные решения, нарушившие права и законные интересы" российских граждан и организаций.

Запрет на усыновление сирот

Авторы законопроекта отметили, что предлагаемые поправки не запрещают иностранным гражданам и лицам без гражданства усыновлять российских сирот. Этот запрет будет "по-прежнему распространяться только на граждан США, что обусловлено агрессивной санкционной политикой указанного иностранного государства", указывается в пояснительной записке.

Поправки к "закону Димы Яковлева", принятые в 2020 году, позволили властям России признавать "иностранными агентами" практически любого гражданина РФ.

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