Госдума РФ запретит усыновлять детей в страны со сменой пола

Государственная дума РФ приступила к рассмотрению законопроекта, который запрещает усыновление или опекунство для граждан стран, где разрешена смена пола. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в субботу, 13 июля.

По его мнению, подобный шаг будет направлен на "защиту традиционных ценностей и детства" и поможет исключить "возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновлённые дети" в ряде стран. "В Европе и Соединённых Штатах Америки процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств", - написал Володин.

Соавторами законопроекта выступили Вячеслав Володин, Василий Пискарев, Анна Кузнецова, Нина Останина, Ирина Яровая, Дмитрий Гусев, Петр Толстой, Анатолий Выборный и Ирина Филатова.

Официальные данные: Количество сирот в России сокращается

Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на доклад замминистра труда РФ Алексея Вовченко на 95-й сессии Комитета ООН по правам ребенка, в России с 2013 по 2023 годы число детей-сирот, находящихся в организациях, сократилось со 106 до 35 тысяч.

При этом, как следует из исследования проекта "Если быть точным", опубликованного в июне 2022 года, официальная статистика может занижать количество сирот в интернатах на 40%. Авторы исследования отмечают, что в нее попадают только те воспитанники учреждений, которые имеют статус нуждающихся в семейном устройстве. В то время как у многих детей такого статуса нет, так как родители формально отдали их в детский дом временно. Представители НКО и общественные деятели считают, что чиновники могут использовать временный статус размещения, чтобы "не портить статистику".

Закон Димы Яковлева

В конце 2012 году в Госдуму РФ был внесен законопроект, в том числе запрещавший усыновлять российских детей-сирот гражданам США. Позднее он получил неформальное название "закон Димы Яковлева" - в честь мальчика, погибшего вскоре после усыновления американской парой. Он стал ответом российских властей на принятие в США "акта Магнитского", вводящего визовые санкции против россиян, причастных к нарушениям прав человека.

Как писала газета "Коммерсант" в 2022 году, за 10 лет с момента принятия "закона Димы Яковлева" иностранцы стали усыновлять детей из России в 22 раза реже.