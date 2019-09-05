 Задержанных во время обыска в штабе Навального отпустили | Новости из Германии о России | DW | 05.09.2019

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Россия

Задержанных во время обыска в штабе Навального отпустили

Обыск в московском штабе оппозиционного политика Алексея Навального завершен, у задержанных изъяли цифровую технику.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Девять человек, задержанных во время обыска в московском штабе оппозиционного политика Алексея Навального и доставленных в отдел МВД России по Мещанскому району Москвы, отпустили без оформления протокола. Об этом сообщила в четверг, 5 сентября, адвокат "Апологии протеста" Татьяна Молоканова.

У задержанных изъяли цифровую технику. Все они, по словам Молокановой, написали заявления "с требованием письменно разъяснить" основания для задержания, а также "причины изъятия техники".

Руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Равел Чиков в свою очередь написал в Telegram, что обыск в штабе завершен.

"Продолжают громить студию"

Между тем адвокат Владимир Воронин, который оказывает правовую помощь Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), отметил, что он пока остается в офисе ФБК, куда вечером 5 сентября также проникли неизвестные.

По словам Воронина, его "охраняют двое в масках". "Видимо, продолжают громить студию", - добавил адвокат.

Всех, кто находился в студии YouTube-канала "Навальный Live", отпустили после того. как переписали их паспортные данные. Личную и рабочую технику забрали.

"В полной мере оценить ущерб пока сложно", - сообщила в микроблоге Twitter команда канала, добавив, что приступает к сбору пожертвований.

Третий обыск за полтора месяца

Контекст

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Люди в масках вечером 5 сентября пришли в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), московский штаб оппозиционного политика Алексея Навального и студию YouTube-канала "Навальный Live". В студии, где политик собирался провести прямой эфир, выломали дверь и заклеили камеры видеонаблюдения.

В штаб политика, где шла лекция для наблюдателей на выборах, явились несколько человек в балаклавах и в штатском, сообщает интернет-издание "Медиазона" со ссылкой на SMM-редактора штаба Александра Шепелева. Один из пришедших представился следователем, отметил Шепелев.

По словам юриста ФБК и незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Любови Соболь, за последние полтора месяца это уже третий обыск в студиях канала.

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