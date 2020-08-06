Задержанный политтехнолог Шкляров: западный опыт - угроза Лукашенко?

Парень приехал из США с сыном в гости к родителям в Гомель, вышел "в шортах и шлепанцах на рынок купить арбуз" и был задержан. Так выглядит история белорусского политтехнолога Виталия Шклярова в изложении его друга Владимира Каминера, рассказавшего о ней в Facebook.

В Беларуси в воскресенье, 9 августа, - президентские выборы, у нынешнего главы государства Александра Лукашенко, баллотирующегося на шестой срок, - низкий рейтинг, а Шкляров - эксперт по мобилизации электората, правда, был в Беларуси в частной поездке.

В чем обвиняют Шклярова в Беларуси

Живущий в Берлине писатель-юморист Каминер, один из самых известных выходцев из СССР в Германии, уверен в невиновности Шклярова. Он призвал немецких и европейских политиков добиться освобождения политтехнолога и стал одним из инициаторов соответствующего сбора подписей на сайте change.org.

Виталий Шкляров и Владимир Каминер

По данным СМИ, Виталий Шкляров был задержан 29 июля. Белорусский телеканал ОНТ сообщил, что 44-летний уроженец Гомеля, по версии следствия, консультировал администраторов групп в различных соцсетях, объединенных названием "Страна для жизни" (так называется видеоблог Сергея Тихановского), и пытался мобилизовать вокруг оппозиционного блогера протестный электорат. Тихановского, как утверждают его сторонники, незаконно не допустили к участию в выборах, но его жена Светлана Тихановская стала одним из фаворитов гонки.

Посетивший Шклярова в СИЗО адвокат заявил в пятницу, 7 августа, телеканалу "Дождь", что политтехнологу предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям властей. По словам адвоката, его клиент считает себя невиновным, а задержание связывает со своими публикациями о Беларуси в разных СМИ.

Кто такой Виталий Шкляров

Среди оппозиционных политиков, блогеров и других лиц, задержанных и арестованных в ходе нынешней президентской кампании в Беларуси, Виталий Шкляров выделяется своей биографией. Он учился и жил в Германии, где пробовал себя в роли менеджера и политконсультанта, затем переехал в США и участвовал в нескольких избирательных кампаниях политиков-демократов, в том числе Барака Обамы и Берни Сандерса.

Оппозиционный митинг в Минске, 19 июля

Шкляров также работал в России, среди прочего - c Ксенией Собчак на президентских выборах 2018 года, и в Грузии. Он женат на сотруднице Госдепартамента США и, по словам людей из его окружения, готовился переехать в Украину - новое место работы супруги. Сообщается, что Шкляров отмечен несколькими премиями, его статьи о постсоветских странах печатаются в известных изданиях - от "Новой газеты" до Foreign Policy, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung. Незадолго до задержания он в соавторстве выпустил книгу о мире после коронавируса.

Судя по его биографии, у Шклярова - талант к языкам, он успешный организатор и эксперт по применению цифровых технологий в ходе избирательных кампаний. "Он хорошо умеет работать с людьми, - отметил в беседе с DW Владимир Каминер. - И с компьютерами тоже". Ныне живущий в Украине и в США бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, с которым Шкляров работал на выборах мэра Новосибирска в 2014 году, в интервью DW назвал его специалистом "по мобилизации, по организации волонтеров, по созданию круга массовых сторонников".

Связи с Германий и контакты с Левой партией

С Германией у Шклярова особые связи. В интервью видеоблогеру Тило Юнгу (Tilo Jung) в 2017 году политтехнолог рассказывал, что впервые попал в ФРГ подростком после катастрофы на Чернобыльской АЭС, позднее начал изучать немецкий язык и учился в университете города Фехта в Нижней Саксонии. Там же учился и его земляк и друг из Гомеля рэпер Сергей Пархоменко (Серега), автор хита "Черный бумер". Земляки сотрудничали во время обучения в университете.

Переехав в начале нулевых в Берлин, Шкляров познакомился с Владимиром Каминером, который устраивал дискотеки под брендом Russendisko. По словам Каминера, Шкляров, которого он называет "очень веселым и симпатичным человеком", стал менеджером - "договаривался о выходе пластинок, цифровых продажах, устраивал концерты".

Свои первые шаги в качестве политконсультанта уроженец Гомеля также делал в Германии. Некоторые СМИ сообщают, что он работал советником в кампании канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), то есть фактически правящего Христианско-демократического союза (ХДС). Возможно, речь шла о волонтерстве, но подтверждений этой информации DW пока не нашла, пресс-служба партии запросила больше времени для сбора данных.

В том же интервью Шкляров сообщил, что "немного работал для Левой партии". В пресс-службе Левой партии (Die Linke) DW сказали, что не знают об этом, но можно предположить, что с тех пор просто прошло много времени, чтобы кто-то мог об этом помнить.

Сара Вагенкнехт и Грегор Гизи (фото из архива)

Контакты Шклярова с Левой партией DW подтвердил Каминер. По его словам, это был период ее создания в 2007 году, когда посткоммунистическая Партия демократического социализма (PDS) из бывшей ГДР объединилась с новой "Избирательной инициативой за труд и социальную справедливость (WASG) ", отколовшейся от Социал-демократической партии (СДПГ).

Каминер вспоминает, что его и Шклярова привлекала идея создания в Германии "новой левой оппозиции", они устраивали встречи с левыми политиками, среди которых он упомянул Грегора Гизи (Gregor Gysi) и Сару Вагенкнехт (Sarah Wagenknecht). Каминер говорит, что Шкляров предлагал Левой партии консультации по цифровой избирательной кампании, но получил тогда отказ: "Его коньком всегда была роль социальных сетей, интернета на выборах". Похоже, контакт с Левой партией был не случайным. В интервью Юнгу Шкляров с искренним восхищением рассказывает о левом американском политике Берни Сандерсе, который был в шаге от выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Почему друзья уверены в невиновности Шклярова

С учетом специализации Шклярова его работа на выборах в родной Беларуси могла бы выглядеть логично, полагает Каминер: "Конечно, в Беларуси, по идее, это была бы абсолютно его работа. То, что он ее не делал, не хотел делать и всегда избегал принципиально, это другой вопрос".

Илья Пономарев

Это подтверждает и Илья Пономарев, который тоже называет политконсультанта своим другом. По его выражению, Шкляров не хотел работать в Беларуси из-за эмоционального отношения к стране. "Есть профессиональная грань: либо ты придерживаешься принципа личной нейтральности, либо ты - участник процесса", - пояснил Пономарев.

По его словам, перед отъездом в Беларусь Шкляров рассказывал ему в Вашингтоне, что с ним "контактировали люди, работавшие со всеми командами - и за власть, и против власти", но тот решил, что "как политтехнолог не будет вставать ни в чей лагерь". Также, добавил Пономарев, Шкляров говорил ему о "дружеских предупреждениях со стороны белорусских властей, мол, притормози" со своими высказываниями в СМИ и соцсетях. Но сам политтехнолог считал, что в своих публикациях" никакой грани не перешел". Пономарев уверен, что случившееся с его другом в Беларуси - "провокация".

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