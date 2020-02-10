Задержанные в Петербурге активисты Pussy Riot отпущены на свободу

Полиция Санкт-Петербурга освободила Надежду Толоконникову и других участников группы Pussy Riot, задержанных накануне. Об этом сама Толоконникова сообщила в микроблоге Twitter во вторник, 11 февраля.

Другой активист Pussy Riot, издатель "Медиазоны" Петр Верзилов уточнил, что поводом для ночного задержания 13 активистов была утечка угарного газа. Толоконникова и ее коллеги участвовали в фотосессии в художественной студии на Васильевском острове.

Как сообщила Толоконникова изданию "Фонтанка", вечером 10 февраля люди в форме настигли ее и еще 12 человек в здании в Академическом переулке, одно из помещений которого было оборудовано под студию. Там активисты планировали провести фотосессию со знакомым дизайнером Ольгой Чернощековой. Правоохранители "зашли и сказали, что мы задержаны, нам нужно в отдел. Якобы потому, что проводили съемку в помещении без оснований. Нас 13 человек, мы находимся в 16-м отделе, пока статус непонятен - ждем адвоката", заявила Толоконникова.

Сорвана съемка клипа Pussy Riot на "Ленфильме"

Днем ранее полицейские сорвали на киностудии "Ленфильм" съемки клипа Pussy Riot на песню "Бесит". Сначала они заявили, что приехали удостовериться в том, что на студии не будет происходить "пропаганды гомосексуализма и экстремизма", а затем пошли к руководству студии. Сразу после этого, по словам очевидцев, в здании погас свет. В ролике должны были сниматься активистки Никсель-Пиксель, Леля Нордик и другие. Позже отключение света объяснили совпадением и аварией.

Директор "Ленфильма" Инесса Юрченко назвала утверждения Pussy Riot провокацией и заявила, что участники группы сами переоделись в сотрудников полиции. Однако затем в пресс-службе регионального главка МВД рассказали, что не выявили правонарушений или преступлений во время съемок.

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