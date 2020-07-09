Задержания губернаторов в России: от Фургала до Белых

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала - редкий и одновременно распространенный случай в современной России. Редкий, потому что чиновников его уровня, как правило, привлекают к ответственности за взяточничество. А типичный, потому что губернаторов и их заместителей, действующих и бывших, задерживают почти каждый год.

50-летний Фургал, член ЛДПР, был задержан в четверг, 9 июля, по подозрению в причастности к заказным убийствам бизнесменов в 2004 и 2005 годах. Он стал губернатором в 2018 году, выиграв выборы у кандидата "Единой России". До этого Фургал был депутатом Госдумы.

В обзоре DW - некоторые из наиболее громких дел, заведенных в последние годы на губернаторов и глав регионов России.

Александр Хорошавин, губернатор Сахалинской области

Ожидается, что в августе 2020 года начнется второй процесс против бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Его снова обвиняют во взяточничестве - на этот раз в связи с местными выборами. В ходе первого процесса в феврале 2018 года Хорошавин был приговорен судом к 13 годам лишения свободы и штрафу в полтора миллиарда рублей за взяточничество в строительной сфере. 60-летний бывший член "Единой России" занимал должность губернатора с 2007 года вплоть до своего задержания на рабочем месте в марте 2015 года. В ходе первого процесса свою вину Хорошавин не признал.

Андрей Плитко, вице-губернатор Кировской области

В апреле 2020 года суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере - 3,4 миллиона рублей. По данным следствия, Плитко был задержан при получении взятки от регионального министра сельского хозяйства. Его подозревают в создании преступной группы для получения взяток при продаже древесины. 50-летний Плитко проработал в должности чуть больше года.

Павел Коньков, экс-губернатор Ивановской области

Под домашним арестом находится 61-летний Павел Коньков, с 2013 по 2017 год занимавший должность губернатора Ивановской области. Член "Единой России" и депутат областной думы был задержан в мае 2019 года, а в начале 2020 года освобожден из СИЗО по состоянию здоровья. Конькова подозревают в крупной растрате в 2011 году, когда он был первым замом губернатора. Сообщается, что следствие по его делу завершено.

Михаил Юревич, экс-губернатор Челябинской области

51-летний Михаил Юревич, бывший губернатор Челябинской области, арестован заочно по обвинениям во взяточничестве и подстрекательству к клевете. Он объявлен в международный розыск. По некоторым данным, бывший чиновник переехал из России сначала в Израиль, а затем в Великобританию. Юревич, бывший член "Единой России", был главой Челябинской области с 2010 по 2014 год, а претензии к нему были озвучены в 2017 году. Обвинения по обоим пунктам он оспаривает.

Никита Белых, губернатор Кировской области

Никита Белых

Дело 45-летнего Никиты Белых - одно из самых громких в современной России. Бывший политик "Союза правых сил" ушел с должности главы оппозиционной партии и стал губернатором Кировской области. Он проработал на этой должности с 2008 по 2016 год, когда был задержан при получении взятки в связи с лесным хозяйством. В феврале 2018 года суд приговорил Белых к восьми годам лишения свободы и денежному штрафу. Вину он не признал.

Александр Винников, экс-губернатор Еврейской автономной области

Александр Винников возглавлял Еврейскую автономную область (ЕАО) с 2010 по 2015 годы. В октябре 2018 года 64-летнему политику предъявили обвинения в подстрекательстве к закупкам медоборудования по завышенным ценам. В июле 2019 года суд признал его виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы условно. Сам бывший чиновник вину не признал. Осенью того же года приговор был отменен, дело направлено на повторное рассмотрение.

Леонид Маркелов, бывший губернатор Марий Эл

В получении крупной взятки и злоупотреблении полномочиями подозревается бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов. Суд над 57-летним экс-чиновником идет с 2019 года. Бывший член ЛДПР, а позднее "Единой России" был задержан в апреле 2017 года, спустя несколько дней после отставки. До этого - с 2001 года - Маркелов возглавлял Марий Эл, сначала в качестве президента, затем главы республики. Вину он не признает.

Александр Соловьев, глава Удмуртии

70-летний бывший глава Удмуртии Александр Соловьев находится под домашним арестом по состоянию здоровья, его дело рассматривает суд. Член "Единой России" возглавлял республику с 2014 до момента своего задержания в апреле 2017 года. Его обвиняют в получении взятки. Вину Соловьев не признает.

Вячеслав Гейзер, глава Коми

В июне 2019 суд в Москве приговорил бывшего главу республики Коми Вячеслава Гейзера к 11 годам лишения свободы и денежному штрафу по делу о мошенничестве. 53-летний чиновник и бывший член "Единой России" возглавлял Коми с 2010 по сентябрь 2015 года, когда стало известно о возбуждении против него дела по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Вину он отрицал.

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