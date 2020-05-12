Задержания активистов в Беларуси: Лукашенко готовится к выборам

Серию задержаний десятков белорусских активистов и блогеров опрошенные DW эксперты объясняют ростом протестных настроений в обществе и стартовавшей в стране президентской кампанией.
Президентская кампания в Беларуси формально стартовала лишь неделю назад, а по стране уже прокатилась волна задержаний оппозиционных активистов, блогеров, журналистов и рядовых граждан. По данным правозащитного центра "Весна", с 6 мая всего было задержано или вызвано в милицию около 120 человек. 50 из них осуждены на различные сроки административного ареста - от 2 до 25 суток. А 20 человек оштрафованы на общую сумму в 583 базовые величины (6 тысяч евро в пересчете) за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В чем особенность нынешних задержаний и стоит ли ожидать улучшение ситуации - у DW.
Протесты после ареста Тихановского затронули новые пласты общества
Нынешняя волна задержаний в Беларуси началась 6 мая с ареста автора популярного Youtube-канала "Страна для жизни" Сергея Тихановского. В своих роликах он, как отмечается в описании канала, рассказывает об историях простых белорусов и предпринимателей, которые помогут "построить страну для жизни". В день ареста видеоблогера, который сообщил, что собирается участвовать в президентских выборах, в разных городах Беларуси прошли стихийные акции в его поддержку.
Заместитель председателя центра "Весна" Валентин Стефанович напрямую связывает последние задержания с грядущими президентскими выборами, которые назначены на 9 августа. "Во время избирательной кампании властям не нужны массовые выступления, которые быстро могут перерасти в политические демонстрации. Власти учли опыт "антитунеядских" протестов в 2017 году и решили на этот раз подавить выступления в самом начале, чтобы кампания прошла как можно более спокойно и "без дестабилизирующих факторов", как они любят говорить", - поясняет Стефанович.
И добавляет, что имеющаяся у правозащитников статистика о задержаниях определенно не полная: "Сторонники Тихановского - это в основном новые пласты общества, эти люди не являются традиционными активистами, многие из них просто не знают, куда обращаться в случае задержания". На эту же проблему указывает и Ольга Карач, общественная активистка из Витебска, лидер гражданской инициативы "Наш дом", зарегистрированной в Литве: "Задерживалась не классическая оппозиция, у представителей которой отработана схема оповещений в такой ситуации. Некоторые фамилии остаются для нас неизвестными, и милиция не идет навстречу".
Власти Беларуси давят и на журналистов
"В нынешних задержаниях есть важная особенность. Их объектом стали люди, которые занимаются визуализацией несогласия с тем, что происходит в стране", - продолжает Карач. Именно поэтому власти оказывают давление на 13 блогеров, а также журналистов, среди которых и сотрудничающий с DW Александр Бураков.
В списках задержанных мог оказаться и Александр Борозенко - журналист "Белсата", польского спутникового телеканала, который вещает из Варшавы на белорусском языке. 9 мая Борозенко направлялся в Бобруйск, чтобы освещать акцию блогера Тихановского "Антипарад", но до города так и не добрался. "На пути в Бобруйск меня остановили сотрудники ГАИ, якобы были подозрения к моему автомобилю. У меня сразу отключилась телефонная связь и интернет", - рассказывает Борозенко.
В итоге его отвезли в отделение милиции, составили протокол, а через три часа отпустили. В своем задержании журналист не видит ничего неожиданного: "Я не первый год работаю и понимаю, что как только стартует электоральная кампания, журналистов начинают загребать пачками на сутки и выписывать штрафы". Своим коллегам Борозенко советует морально подготовиться и найти адвокатов.
Последние задержания Александр Борозенко также связывает с ростом протестных настроений в белорусском обществе. Поэтому единственное, что, по его мнению, может придумать власть в такой ситуации, - бегать за теми, кто ведет трансляции и доводит информацию до населения. "Ну, посадят они Тихановского, так появится еще 10 таких. Народ не может дальше молчать и смотреть белорусское телевидение", - считает журналист "Белсата".
Лукашенко начал предвыборную кампанию с массовых задержаний
В свою очередь минский политический аналитик Артем Шрайбман отмечает, что перед выборами белорусские власти всегда становятся максимально нервными, и в эту кампанию они, по его выражению, будут полагаться на репрессии: "Все подобные силовые действия в Беларуси носят превентивный характер, их задача - дать сигнал всем потенциальным недовольным, показать, что бывает за попытки перейти черту".
Шрайман считает, что сегодняшний протест в Беларуси абсолютно расфокусирован: это выступления не против чего-то конкретного, они имеют общую антилукашенковскую и антивластную направленность. "Власти не могут с этим ничего поделать, не могут удовлетворить требования, потому что требований нет. По мнению протестующих, система просто должна рассосаться", - поясняет аналитик.
Пряники закончились, будет только кнут
Надежд на то, что ситуация в стране улучшится, нет. Напротив, эксперты весьма пессимистичны в своих прогнозах. "Лукашенко вступил в фазу избирательной кампании, а дать людям ему нечего. В стране экономический кризис, и он не может засыпать людей деньгами, как обычно делал перед выборами. И не может пообещать, что завтра будет лучше, - никто в это не верит", - полагает Ольга Карач. Поэтому, по ее оценке, у властей остается единственный инструмент - дубинки, запугивание, репрессии.
Артем Шрайбман говорит, что репрессии были ожидаемы: "У властей нет ресурсов для того, чтобы попытаться завалить это недовольство в обществе пряниками, и в такой ситуации они очевидно будет полагаться на кнут". В случае роста числа и масштаба протестов Шрайбман прогнозирует лишь дальнейшее закручивание гаек.
Правозащитники, со своей стороны, опасаются, что в период президентской кампании произойдет общее ухудшение ситуации с правами человека, ведь тревожные тенденции, по их мнению, уже появились. "У нас все избирательные кампании - так или иначе - заканчивались репрессиями и уголовными преследованиями", - напоминает Валентин Стефанович. Он надеется при этом, что количество политзаключенных в Беларуси не увеличится: "Это та красная линия, за которую власти не должны переходить".
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