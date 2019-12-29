Забастовка бортпроводников Germanwings продлится до 1 января

Забастовка бортпроводников Germanwings - дочерней компании немецкого авиаперевозчика Lufthansa, - начавшаяся 30 декабря, продлится до 24.00 часов 1 января. Во вторник, 31 декабря, будут отменены 60 рейсов - преимущественно из аэропорта имени Конрада Аденауэра в Кельне (земля Северный Рейн - Вестфалия), сообщили в Eurowings, владеющей торговой маркой Germanwings.

Ожидается, что за три дня стачки, проходящей по инициативе профсоюза бортпроводников UFO, будут отменены порядка 180 рейсов.

Заместитель председателя UFO Даниэль Флор (Daniel Flohr) посетовал на то, что руководство компании четко не представило сотрудникам планы ее дальнейшего развития. Он предупредил, что забастовка "в краткосрочной перспективе может быть продлена".

Спор о неполной занятости

Поводом для акции послужило то, что в компании отклонили заявки 11 сотрудников, желающих перейти на неполный рабочий день. В Germanwings утверждают, что удовлетворить эти требования было невозможно "по производственным причинам".

Germanwings предложила бортпроводникам тарифные правила Lufthansa. Сотрудники отказались, настаивая на собственных условиях.

Eurowings считает забастовку несвоевременной и планирует выполнить свыше 1000 из 1200 запланированных рейсов. Как отмечают в пресс-службе, "Eurowings хочет, чтобы последствия стачки как можно слабее отразились на пассажирах, и с этой целью ввело специальное расписание полетов для указанного периода".

Спор профсоюза бортпроводников и Lufthansa

В ходе тарифного спора с руководством Lufthansa профсоюз бортпроводников осенью провел ряд предупредительных забастовок в четырех дочерних компаниях и двухдневную забастовку в основной компании. В начале ноября были отменены около 1500 авиарейсов, последствия ощутили на себе около 200 тысяч пассажиров.

Участники стачки требовали от работодателя провести переговоры о повышении суточных и других выплат, а также об улучшениях условий труда. В конце ноября руководство Lufthansa предложило Ufo приступить к переговорам для урегулирования спора о повышении зарплаты в авиакомпаниях, однако они не привели к соглашению сторон.

Смотрите также: